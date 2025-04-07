Si Cheddar Up fait partie de vos évaluations de plateforme de collecte de fonds, ce guide vous donnera tout ce que vous devez savoir sur les prix, les avantages, les inconvénients et les commentaires réels de clients vérifiés. Nous approfondirons les critères les plus importants pour le processus de prise de décision de votre association, y compris les alternatives de Cheddar Up que vous pouvez envisager.
Cheddar Up simplifie les paiements, les recouvrements et les collectes de fonds des groupes. Il pourrait convenir aux groupes communautaires, aux écoles, aux équipes sportives et aux organisations à but non lucratif.
La plateforme Cheddar Up prend en charge les paiements en ligne et en personne, accepte plusieurs méthodes de paiement et s'intègre à des outils tels que QuickBooks pour la comptabilité. Elle est réputée pour être conviviale et intuitive, avec une note globale de Capterra de 4,9/5.
Cheddar Up a obtenu une note de 4,9/5 sur Capterra pour son "rapport qualité-prix" et propose plusieurs options de plans dont les frais de plateforme varient.
Lorsque vous évaluerez Cheddar Up, il vous sera utile de savoir ce que vous pouvez faire avec l'outil de collecte de fonds et d'étayer vos comparaisons avec les alternatives que nous présentons ci-dessous.
Si vous en avez assez de courir après les paiements ou de jongler avec différentes plateformes, Cheddar Up vous facilite grandement la vie. Vous pouvez collecter des paiements en ligne sans aucune installation compliquée, sans avoir besoin d'un compte bancaire ou d'un savoir-faire technique.
Tout se passe au même endroit, qu'il s'agisse de cartes de crédit, de chèques électroniques ou même de paiements en espèces/chèques. Ce système change la donne pour l'organisation d'événements scolaires, de collectes de fonds ou la gestion des frais de groupe, car il permet de rationaliser et d'organiser les choses, avec moins d'allers-retours.
Vous avez besoin de recueillir des RSVP, des autorisations ou des informations supplémentaires, ainsi que des paiements ? Les formulaires personnalisables de Cheddar Up vous couvrent. Vous pouvez créer des formulaires qui correspondent exactement aux besoins de votre groupe ou de votre événement, ce qui facilite grandement la collecte de toutes les informations en une seule fois.
Imaginez que vous planifiez une collecte de fonds dans une école et que vous ayez besoin d'inscriptions, de paiements et de formulaires d'autorisation - Cheddar Up vous permet de faire tout cela sans avoir à passer d'un outil à l'autre. C'est un guichet unique qui simplifie les choses pour vous et vos participants.
Cheddar Up élimine le souci de se souvenir des échéances pour les groupes qui dépendent de paiements continus comme les cotisations, les abonnements ou les dons récurrents. Vous pouvez établir des calendriers flexibles, mensuels ou trimestriels, ou tout ce qui convient le mieux à votre groupe.
Une fois le système mis en place, les paiements sont effectués automatiquement, ce qui vous évite des rappels incessants et un suivi manuel. C'est la solution idéale pour les associations de parents d'élèves, les équipes sportives ou les groupes communautaires qui ont besoin de paiements réguliers et fiables sans travail supplémentaire.
L'utilisation de Cheddar Up peut vous aider à gérer les paiements de groupe et les recouvrements de manière plus rationnelle, en particulier pour les organisateurs très occupés qui s'occupent de tout, des collectes de fonds pour les associations de parents d'élèves aux cotisations des équipes sportives. De nombreux organismes à but non lucratif et groupes communautaires apprécient la simplicité avec laquelle il est possible de créer une page de paiement personnalisée qui accepte plusieurs méthodes de paiement, y compris les cartes de crédit, les chèques électroniques et les paiements en personne.
Les rappels automatiques et le suivi des paiements en un seul endroit peuvent réduire le besoin de relances manuelles. Si vous vous concentrez sur la réalisation d'objectifs qui nécessitent la collecte d'informations supplémentaires en plus des paiements, les options de formulaire intégrées peuvent rendre le processus plus organisé et plus efficace. Dans l'ensemble, Cheddar Up permet aux groupes de simplifier leurs processus et de rester au fait de leurs collectes sans avoir à jongler avec des feuilles de calcul ou des courriels.
En matière de sécurité, Cheddar Up prend votre vie privée au sérieux. La plateforme est sécurisée, conforme à la norme PCI, et suit des normes strictes pour protéger vos informations financières.
Cheddar Up ne stocke aucune donnée financière. Celles-ci sont directement transmises à Stripe, qui traite des milliards de paiements en toute sécurité grâce au cryptage. Un Ray ID peut être utilisé comme un identifiant unique attribué par Cloudflare pour suivre la façon dont les données transitent.
Vous configurerez l'authentification à deux facteurs sur votre compte pour vérifier et protéger votre profil et tout changement important, comme l'ajout d'un compte bancaire ou la modification de votre mot de passe. Ainsi, même si quelqu'un tente d'accéder à votre compte, il ne pourra pas le faire sans le code envoyé directement sur votre téléphone.
Il se peut que vous tombiez sur un message "vérification réussie en attente", ce qui signifie simplement que votre processus est sécurisé et que la plateforme s'assure que vous êtes bien un être humain.
Si vous cherchez un moyen de rationaliser votre flux de travail sans avoir besoin d'être un expert en technologie, Cheddar Up peut vous aider. Avec des milliers de connexions d'applications disponibles via Zapier et plusieurs intégrations intégrées, Cheddar Up peut vous aider à automatiser toutes sortes de tâches sans avoir à coder.
Un aperçu des intégrations disponibles avec Cheddar Up :
"Cheddar Up est un système fabuleux qui est facile à utiliser. Il possède toutes les fonctionnalités nécessaires pour que même un novice ou une personne non technophile puisse l'utiliser. - Sonia Schropfer, Ronkonkoma Middle School PTA
Cheddar Up a une note de service client de 4,9/5 sur Capterra et propose des offres :
"Facile à utiliser, il offre une page de paiement simple et personnalisable que nous pouvons utiliser pour collecter de l'argent virtuellement. De plus, les rappels automatiques sont une bonne caractéristique pour s'assurer que les paiements sont effectués à temps, ainsi que les outils de suivi pour aider les groupes à savoir qui a payé et qui doit encore le faire." - Vérification faite
"Notre groupe de randonnée avait besoin d'un moyen de collecter des dons pour couvrir nos dépenses annuelles et quelques articles de promotion. Cheddar Up était parfait. Personne n'a eu de problème pour faire un don et nous avons utilisé toutes les actions, y compris un code QR, un SMS et un lien Internet. - Greg G.
"J'ai un événement qui est assez compliqué et que je dois surveiller manuellement. J'ai plusieurs options de paiement et j'aimerais que le système soit assez intelligent pour ajuster le nombre de disponibilités au fur et à mesure que les paiements sont sélectionnés. - Gloria H.
"Il est évident que la publicité est ce qui attire les clients, mais je me suis sentie légèrement induite en erreur par toutes les fonctionnalités annoncées. J'ai découvert, en m'inscrivant, que certaines des fonctions que je voulais utiliser étaient payantes. Je comprends que la plateforme doive gagner de l'argent, mais j'aurais aimé que cela soit mentionné dans la publicité pour que je puisse m'y attendre." - Sarah S.
"Le lecteur de carte de crédit de Cheddar Up nécessite une connexion internet (wifi, hotspot, réseau cellulaire) pour être utilisé. C'est un défi pour notre PTA car notre école se trouve dans une zone de silence cellulaire, et l'école hésite beaucoup à nous permettre de rejoindre leur réseau." - Heidi H.
Zeffy est une alternative 100% gratuite à Cheddar Up. La plateforme de collecte de fonds couvre les frais de transaction, avec une excellente note globale de 4,8/5 et une note de 4,9/5 pour le "rapport qualité-prix" sur Capterra.
Principales fonctionnalités (toutes 100% gratuites) :
Un véritable retour d'information de la part des utilisateurs :
"Zeffy est une plateforme idéale pour les inscriptions aux événements de mes organisations à but non lucratif. La mise en place d'événements et la gestion des inscriptions sont rapides et faciles. Les formulaires d'inscription peuvent inclure des questions personnalisées, ce qui est essentiel pour nos événements. La possibilité d'accepter des dons facultatifs s'est avérée utile. La structure tarifaire qui garantit que notre association reçoit 100 % des recettes des inscriptions et des dons est formidable". - Cynthia L.
Donorbox est une alternative à Cheddar Up qui aide les organisations à but non lucratif à améliorer leurs efforts de collecte de fonds grâce à une configuration conviviale et à une gamme d'outils disponibles moyennant des frais de plateforme et des frais de transaction supplémentaires à partir de 2,9 % + 0,30 $ par don.
Caractéristiques principales :
Un véritable retour d'information de la part des utilisateurs :
"Il est facile à utiliser et à configurer. Il y a beaucoup d'options d'intégration. L'assistance par chat est généralement très utile et répond rapidement." - Maisie C.
DonorPerfect est une alternative à Cheddar Up qui offre des outils complets de gestion des donateurs et de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif, avec une tarification comprenant un abonnement mensuel et des frais de transaction à partir de 2,89 % + 0,30 $ par transaction.
Caractéristiques principales :
Un véritable retour d'information de la part des utilisateurs :
"J'adore la convivialité de DonorPerfect ! Il est très facile de poster des dons et, d'un simple clic, d'imprimer une lettre de remerciement avec la mention du type de don, de la date du don et du montant." - Pat W.
Bonterra (anciennement Network for Good) est une alternative à Cheddar Up qui fournit aux organisations à but non lucratif des outils de gestion des donateurs, de collecte de fonds et de communication, en proposant un modèle de tarification par abonnement avec des frais de transaction à partir de 3 % + 0,30 $ par transaction.
Caractéristiques principales :
Un véritable retour d'information de la part des utilisateurs :
"L'expérience a été très positive. Le service clientèle est rapide et amical. Le logiciel est constamment amélioré. Il est vraiment facile à utiliser, même pour les personnes les moins à l'aise avec la technologie. - Aiden F.
Critiques de Zeffy : comparez les avantages et les inconvénients de Zeffy avec de vrais avis d'utilisateurs. Découvrez ce que pensent les organisations à but non lucratif et prenez une décision éclairée.
Real Donorbox review from a nonprofit perspective. 2.95% platform fees = $1,475+ lost on $50K raised before processing. What users love, what they don’t and how Zeffy’s free platform compares.