Si Cheddar Up fait partie de vos évaluations de plateforme de collecte de fonds, ce guide vous donnera tout ce que vous devez savoir sur les prix, les avantages, les inconvénients et les commentaires réels de clients vérifiés. Nous approfondirons les critères les plus importants pour le processus de prise de décision de votre association, y compris les alternatives de Cheddar Up que vous pouvez envisager.

Qu'est-ce que Cheddar Up et comment fonctionne-t-il ?

Cheddar Up simplifie les paiements, les recouvrements et les collectes de fonds des groupes. Il pourrait convenir aux groupes communautaires, aux écoles, aux équipes sportives et aux organisations à but non lucratif.

La plateforme Cheddar Up prend en charge les paiements en ligne et en personne, accepte plusieurs méthodes de paiement et s'intègre à des outils tels que QuickBooks pour la comptabilité. Elle est réputée pour être conviviale et intuitive, avec une note globale de Capterra de 4,9/5.

Tarification au cheddar

Cheddar Up a obtenu une note de 4,9/5 sur Capterra pour son "rapport qualité-prix" et propose plusieurs options de plans dont les frais de plateforme varient.

Plan de base : 0 $ de frais de plateforme, 3,95 % + 0,95 $ par transaction

Plan Pro : 15 $/mois (ou 10 $/mois facturés annuellement) + 3,95 % + 0,95 $ par transaction

Plan d'équipe : 36 $/mois (ou 30 $/mois facturés annuellement) + 3,95 % + 0,95 $ par transaction

Les 3 principales caractéristiques de Cheddar Up

Lorsque vous évaluerez Cheddar Up, il vous sera utile de savoir ce que vous pouvez faire avec l'outil de collecte de fonds et d'étayer vos comparaisons avec les alternatives que nous présentons ci-dessous.

1. Paiements en ligne

Si vous en avez assez de courir après les paiements ou de jongler avec différentes plateformes, Cheddar Up vous facilite grandement la vie. Vous pouvez collecter des paiements en ligne sans aucune installation compliquée, sans avoir besoin d'un compte bancaire ou d'un savoir-faire technique.

Tout se passe au même endroit, qu'il s'agisse de cartes de crédit, de chèques électroniques ou même de paiements en espèces/chèques. Ce système change la donne pour l'organisation d'événements scolaires, de collectes de fonds ou la gestion des frais de groupe, car il permet de rationaliser et d'organiser les choses, avec moins d'allers-retours.

2. Formulaires personnalisables

Vous avez besoin de recueillir des RSVP, des autorisations ou des informations supplémentaires, ainsi que des paiements ? Les formulaires personnalisables de Cheddar Up vous couvrent. Vous pouvez créer des formulaires qui correspondent exactement aux besoins de votre groupe ou de votre événement, ce qui facilite grandement la collecte de toutes les informations en une seule fois.

Imaginez que vous planifiez une collecte de fonds dans une école et que vous ayez besoin d'inscriptions, de paiements et de formulaires d'autorisation - Cheddar Up vous permet de faire tout cela sans avoir à passer d'un outil à l'autre. C'est un guichet unique qui simplifie les choses pour vous et vos participants.

3. Paiements récurrents

Cheddar Up élimine le souci de se souvenir des échéances pour les groupes qui dépendent de paiements continus comme les cotisations, les abonnements ou les dons récurrents. Vous pouvez établir des calendriers flexibles, mensuels ou trimestriels, ou tout ce qui convient le mieux à votre groupe.

Une fois le système mis en place, les paiements sont effectués automatiquement, ce qui vous évite des rappels incessants et un suivi manuel. C'est la solution idéale pour les associations de parents d'élèves, les équipes sportives ou les groupes communautaires qui ont besoin de paiements réguliers et fiables sans travail supplémentaire.

Expérience de l'utilisateur

L'utilisation de Cheddar Up peut vous aider à gérer les paiements de groupe et les recouvrements de manière plus rationnelle, en particulier pour les organisateurs très occupés qui s'occupent de tout, des collectes de fonds pour les associations de parents d'élèves aux cotisations des équipes sportives. De nombreux organismes à but non lucratif et groupes communautaires apprécient la simplicité avec laquelle il est possible de créer une page de paiement personnalisée qui accepte plusieurs méthodes de paiement, y compris les cartes de crédit, les chèques électroniques et les paiements en personne.

Les rappels automatiques et le suivi des paiements en un seul endroit peuvent réduire le besoin de relances manuelles. Si vous vous concentrez sur la réalisation d'objectifs qui nécessitent la collecte d'informations supplémentaires en plus des paiements, les options de formulaire intégrées peuvent rendre le processus plus organisé et plus efficace. Dans l'ensemble, Cheddar Up permet aux groupes de simplifier leurs processus et de rester au fait de leurs collectes sans avoir à jongler avec des feuilles de calcul ou des courriels.

Sécurité

En matière de sécurité, Cheddar Up prend votre vie privée au sérieux. La plateforme est sécurisée, conforme à la norme PCI, et suit des normes strictes pour protéger vos informations financières.

Cheddar Up ne stocke aucune donnée financière. Celles-ci sont directement transmises à Stripe, qui traite des milliards de paiements en toute sécurité grâce au cryptage. Un Ray ID peut être utilisé comme un identifiant unique attribué par Cloudflare pour suivre la façon dont les données transitent.

Vous configurerez l'authentification à deux facteurs sur votre compte pour vérifier et protéger votre profil et tout changement important, comme l'ajout d'un compte bancaire ou la modification de votre mot de passe. Ainsi, même si quelqu'un tente d'accéder à votre compte, il ne pourra pas le faire sans le code envoyé directement sur votre téléphone.

Il se peut que vous tombiez sur un message "vérification réussie en attente", ce qui signifie simplement que votre processus est sécurisé et que la plateforme s'assure que vous êtes bien un être humain.

Capacités d'intégration

Si vous cherchez un moyen de rationaliser votre flux de travail sans avoir besoin d'être un expert en technologie, Cheddar Up peut vous aider. Avec des milliers de connexions d'applications disponibles via Zapier et plusieurs intégrations intégrées, Cheddar Up peut vous aider à automatiser toutes sortes de tâches sans avoir à coder.

Un aperçu des intégrations disponibles avec Cheddar Up :

Marketing par courriel (Mailchimp, Constant Contact, Gmail)

Médias sociaux (Facebook, Messenger)

Comptabilité et paiements (QuickBooks et FreshBooks, Xero, Stripe, Apple Pay, Google Pay)

Données et administration : Google Sheets & Microsoft Excel, Google Calendar, Google Docs, Webhooks par Zapier)

CRM (Salesforce & HubSpot)

Site web et design (WordPress, Pintura & Unsplash)

"Cheddar Up est un système fabuleux qui est facile à utiliser. Il possède toutes les fonctionnalités nécessaires pour que même un novice ou une personne non technophile puisse l'utiliser. - Sonia Schropfer, Ronkonkoma Middle School PTA

Soutien à la clientèle

Cheddar Up a une note de service client de 4,9/5 sur Capterra et propose des offres :

Accéder aux guides détaillés et aux FAQ en ligne

Soumettre des demandes de renseignements via le formulaire de contact ; réponses dans les 48 heures.

Chat en direct disponible du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, pour une aide en temps réel

Envoyez un courriel à l'assistance à l'adresse [email protected].

Avis des utilisateurs de Cheddar Up : Les avantages de la plateforme

Traitement des paiements

"Facile à utiliser, il offre une page de paiement simple et personnalisable que nous pouvons utiliser pour collecter de l'argent virtuellement. De plus, les rappels automatiques sont une bonne caractéristique pour s'assurer que les paiements sont effectués à temps, ainsi que les outils de suivi pour aider les groupes à savoir qui a payé et qui doit encore le faire." - Vérification faite

Simplicité d'utilisation

"Notre groupe de randonnée avait besoin d'un moyen de collecter des dons pour couvrir nos dépenses annuelles et quelques articles de promotion. Cheddar Up était parfait. Personne n'a eu de problème pour faire un don et nous avons utilisé toutes les actions, y compris un code QR, un SMS et un lien Internet. - Greg G.

‍

Avis des utilisateurs de Cheddar Up : Les inconvénients de la plateforme

Incapacité à gérer des événements de grande envergure

"J'ai un événement qui est assez compliqué et que je dois surveiller manuellement. J'ai plusieurs options de paiement et j'aimerais que le système soit assez intelligent pour ajuster le nombre de disponibilités au fur et à mesure que les paiements sont sélectionnés. - Gloria H.

La fonctionnalité doit être améliorée

"Il est évident que la publicité est ce qui attire les clients, mais je me suis sentie légèrement induite en erreur par toutes les fonctionnalités annoncées. J'ai découvert, en m'inscrivant, que certaines des fonctions que je voulais utiliser étaient payantes. Je comprends que la plateforme doive gagner de l'argent, mais j'aurais aimé que cela soit mentionné dans la publicité pour que je puisse m'y attendre." - Sarah S.

Problèmes au niveau des points de vente

"Le lecteur de carte de crédit de Cheddar Up nécessite une connexion internet (wifi, hotspot, réseau cellulaire) pour être utilisé. C'est un défi pour notre PTA car notre école se trouve dans une zone de silence cellulaire, et l'école hésite beaucoup à nous permettre de rejoindre leur réseau." - Heidi H.

‍

Meilleures alternatives à Cheddar Up

Tableau réactif Cheddar Up alternative Caractéristiques principales Frais Cheddar Up - Formulaires et inscriptions personnalisables

- Paiements en personne avec POS

- Catalogue d'articles et options de commerce électronique 3,95 % + 0,95 $ de frais de transaction + frais de plateforme entre 15 et 36 $/mois Zeffy - Gestion des donateurs

- Campagnes de crowdfunding et de peer-to-peer

- Gestion d'événements et de tombolas 100% gratuit DonorPerfect - Gestion des promesses de dons et des adhésions

- Analyse du patrimoine et recherche de prospects

- Profils de donateurs personnalisables Abonnement mensuel + 2,89 % + 0,30 $/transaction Bonterra (Network for Good) - Segmentation et suivi des donateurs

- Automatisation du marketing par courriel

- Gestion des subventions et des fondations Abonnement + 3 % + 0,30 $/transaction

Zeffy : La seule alternative 100% gratuite

Zeffy est une alternative 100% gratuite à Cheddar Up. La plateforme de collecte de fonds couvre les frais de transaction, avec une excellente note globale de 4,8/5 et une note de 4,9/5 pour le "rapport qualité-prix" sur Capterra.

‍

Principales fonctionnalités (toutes 100% gratuites) :

Dons en ligne : Accepter des dons sans frais

Dons par téléphone portable : Offrir une expérience de don adaptée aux mobiles

Outil de point de vente : Traiter facilement les dons en personne

Gestion d'événements et de tombolas : Gérer les événements et les tombolas sans effort

Commerce électronique : Vendre des produits et des services sur votre site web

Campagnes de crowdfunding : Mener des campagnes ciblées pour des objectifs spécifiques

Collecte de fonds de pair à pair : Permettre aux sympathisants de collecter des fonds pour vous

Gestion des membres : Suivre les membres et les impliquer facilement

Automatisation des courriels : Simplifier les communications grâce à des messages automatisés

Dons récurrents : Proposer des options de soutien durable

Options de paiement mobile : Fournir des méthodes de paiement mobile flexibles

Thermomètre de collecte de fonds : Suivre les progrès en temps réel

Un véritable retour d'information de la part des utilisateurs :

"Zeffy est une plateforme idéale pour les inscriptions aux événements de mes organisations à but non lucratif. La mise en place d'événements et la gestion des inscriptions sont rapides et faciles. Les formulaires d'inscription peuvent inclure des questions personnalisées, ce qui est essentiel pour nos événements. La possibilité d'accepter des dons facultatifs s'est avérée utile. La structure tarifaire qui garantit que notre association reçoit 100 % des recettes des inscriptions et des dons est formidable". - Cynthia L.

‍

Donorbox : Une alternative conviviale avec des fonctionnalités robustes

Donorbox est une alternative à Cheddar Up qui aide les organisations à but non lucratif à améliorer leurs efforts de collecte de fonds grâce à une configuration conviviale et à une gamme d'outils disponibles moyennant des frais de plateforme et des frais de transaction supplémentaires à partir de 2,9 % + 0,30 $ par don.

‍

Caractéristiques principales :

Dons en ligne : Accepter des contributions par le biais de formulaires ou de pages

Dons récurrents : Automatiser le soutien continu grâce aux abonnements

Gestion des donateurs : Suivre et entretenir facilement les relations

‍Text-to-give: Permettre les dons par SMS

Collecte de fonds de pair à pair : Permettre aux sympathisants de créer des campagnes

Billetterie événementielle : Simplifier la gestion des événements grâce à des outils de billetterie

Intégrations : Connexion avec des outils tels que Salesforce et Zapier

Un véritable retour d'information de la part des utilisateurs :

"Il est facile à utiliser et à configurer. Il y a beaucoup d'options d'intégration. L'assistance par chat est généralement très utile et répond rapidement." - Maisie C.

DonorPerfect : Une alternative robuste pour la gestion des donateurs

DonorPerfect est une alternative à Cheddar Up qui offre des outils complets de gestion des donateurs et de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif, avec une tarification comprenant un abonnement mensuel et des frais de transaction à partir de 2,89 % + 0,30 $ par transaction.

‍

Caractéristiques principales :

Profils de donateurs personnalisables : Conservez des informations détaillées sur l'historique des donateurs, leurs préférences et leurs interactions.

Gestion des promesses de dons : Gérez facilement les promesses de dons, les dons récurrents et les paiements échelonnés.

Suivi des subventions : Suivre les demandes de subventions, les échéances et les exigences en matière de rapports

Gestion des adhésions : Gérer efficacement les adhésions, les renouvellements et les communications avec les membres

Évaluation de la richesse et recherche de prospects : Identifier les donateurs à fort potentiel à cibler pour des dons importants

API et options d'intégration : Connexion transparente avec des plateformes telles que QuickBooks, Constant Contact, etc.

Un véritable retour d'information de la part des utilisateurs :

"J'adore la convivialité de DonorPerfect ! Il est très facile de poster des dons et, d'un simple clic, d'imprimer une lettre de remerciement avec la mention du type de don, de la date du don et du montant." - Pat W.

Bonterra Network for Good : Une alternative riche en fonctionnalités

Bonterra (anciennement Network for Good) est une alternative à Cheddar Up qui fournit aux organisations à but non lucratif des outils de gestion des donateurs, de collecte de fonds et de communication, en proposant un modèle de tarification par abonnement avec des frais de transaction à partir de 3 % + 0,30 $ par transaction.

‍

Caractéristiques principales :

Pages de collecte de fonds : Créez des pages de dons personnalisées et adaptées aux téléphones portables afin de susciter l'intérêt des donateurs.

Segmentation des donateurs : Segmentation des donateurs et suivi des interactions pour personnaliser l'action.

Marketing par courriel : Concevoir et automatiser des campagnes de courrier électronique pour entretenir les relations avec les donateurs.

Subventions : Suivre les demandes de subventions, les échéances et les exigences de conformité

Événements : Gérez facilement les inscriptions aux événements, la billetterie et les parrainages.

Dons par SMS et dons par téléphone portable : Permettre des dons rapides et sécurisés par SMS et appareils mobiles

Dons récurrents : Gérer les dons récurrents et les paiements de promesses de dons sans effort

Un véritable retour d'information de la part des utilisateurs :

"L'expérience a été très positive. Le service clientèle est rapide et amical. Le logiciel est constamment amélioré. Il est vraiment facile à utiliser, même pour les personnes les moins à l'aise avec la technologie. - Aiden F.

Commentaires sur Cheddar Up : FAQ

Cheddar Up facture-t-il des frais ? Oui, Cheddar Up a des frais de plateforme allant jusqu'à 36$/mois selon le plan que vous choisissez. Les frais de transaction s'élèvent également à 3,5 % + 0,45 $.

Cheddar Up est-il sécurisé ? Oui, Cheddar Up utilise le cryptage bancaire et la conformité PCI pour garantir la sécurité des transactions et la protection des données.

‍