Ce que nous avons appris :

Ce que nous avons examiné

Nous avons analysé toutes les activités de don - y compris les dons, les ventes de billets, les adhésions et autres transactions - traitées par Zeffy entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024.

‍

Afin de nous concentrer sur les organisations établies, nous n'avons inclus que les organisations à but non lucratif qui étaient déjà actives avant le début de l'année. Chaque transaction a été affectée à une saison en fonction de sa date :

Hiver : Décembre à février

Printemps : Mars à mai

L'été : Juin à août

Automne : Septembre à novembre

‍

Nous avons ensuite regroupé les données par cause pour voir comment les dons étaient répartis entre les saisons. Les schémas ci-dessous reflètent la part des dons annuels totaux pour chaque cause.

Toutes les données sont anonymes et agrégées. Elles ne sont pas ventilées en fonction du montant des dons, des caractéristiques démographiques des donateurs ou de la taille des organisations, de sorte que ce que vous voyez ici reflète les grandes tendances observées dans de nombreux types d'organisations à but non lucratif.

‍

L'automne mène au don, mais cela dépend de la cause que vous défendez

L'automne est la saison la plus importante pour toutes les causes que nous avons analysées, mais certaines causes racontent une histoire très différente. Alors que les organisations à but non lucratif axées sur l'éducation et les anciens combattants enregistrent leurs pics les plus importants à l'automne, d'autres causes atteignent leur apogée en hiver ou au printemps, ou restent stables tout au long de l'année.

L'été est généralement plus lent, mais quelques causes se maintiennent, voire augmentent. L'hiver, quant à lui, apporte un élan notable à certains types d'organisations.

Il ne s'agit pas de "bons" ou de "mauvais" modèles. Il s'agit simplement de rythmes typiques qui peuvent vous aider à repérer des opportunités ou à comparer vos chiffres.

‍

Comment les habitudes de don varient en fonction de la cause

Voici comment le volume des dons se répartit par saison pour différentes causes à but non lucratif :

‍

Tableau réactif Cause Automne Printemps L'été L'hiver L'éducation 32% 27% 16% 25% Religion 25% 26% 22% 27% Service communautaire 26% 28% 19% 27% Culture 31% 24% 20% 24% Santé 26% 27% 23% 24% Sport et loisirs 29% 27% 20% 24% Service social 28% 25% 18% 29% Humanitaire 28% 26% 20% 26% Bien-être des animaux 29% 21% 22% 27% Politique 26% 20% 23% 31% Groupe d'étudiants 32% 24% 19% 25% Environnement 26% 23% 17% 33% Les vétérans 39% 24% 18% 19% Autres 28% 29% 20% 23%

‍

‍Don saisonnierpar cause : Pourcentage des dons annuels par saison, sur la base des données de collecte de fonds de Zeffy en 2024.

‍

‍

Quand le don atteint des sommets pour votre cause

Les schémas de dons varient selon les causes. Certaines suivent des pics saisonniers clairs, tandis que d'autres restent relativement stables tout au long de l'année. Voici quelques tendances qui ressortent :

‍

La chute a plusieurs causes

Les anciens combattants (39 %), l'éducation (32 %) et les associations d'étudiants (32 %) enregistrent leur plus grande part de dons à l'automne. Cela peut refléter des moments clés de leur cycle annuel, tels que les activités de rentrée scolaire et les collectes de fonds de fin d'année. L'automne est également la saison la plus active pour les dons, une période importante pour de nombreuses campagnes.

‍

L'hiver donne un coup de pouce aux organisations environnementales

Les organisations à but non lucratif axées sur l'environnement enregistrent un pic en hiver (33 %), ce qui peut refléter les habitudes de dons de fin d'année et l'activité saisonnière des campagnes. L'hiver entraîne également une augmentation générale des dons de fin d'année dans de nombreux secteurs.

‍

Les organisations religieuses font preuve de constance tout au long de l'année

Les dons aux organisations religieuses restent relativement équilibrés tout au long de l'année, 25 à 27 % des dons annuels étant effectués à chaque saison. Le printemps est également une saison importante pour les galas et les collectes de fonds, en particulier pour les organisations culturelles et religieuses.

‍

Le bien-être des animaux reste stable

Les organisations axées sur les animaux enregistrent des dons réguliers au cours des quatre saisons, y compris l'été, ce qui n'est pas courant par rapport à de nombreuses autres causes.

‍

L'été a tendance à être plus lent pour la plupart des causes

L'éducation (16 %) et l'environnement (17 %) voient leurs dons diminuer pendant les mois d'été. Toutefois, le bien-être des animaux et certaines causes politiques conservent des dons plus stables. Pour les organisations qui envisagent de mener des campagnes hors cycle, l'été peut être l'occasion de tester de nouvelles approches avec moins de concurrence pour attirer l'attention des donateurs.

‍

Comment utiliser ces données

Il n'y a pas de réponse unique à la question du calendrier des campagnes. Mais comprendre quand les donateurs ont tendance à donner peut vous aider :

Voyez si vos habitudes de dons correspondent à celles d'autres personnes dans votre espace.

Repérer les mois plus calmes où votre campagne pourrait se démarquer

Planifier des événements ou des collectes de fonds avec plus d'assurance

Apporter des données saisonnières aux conversations du conseil d'administration ou de l'équipe

Déterminer si les périodes creuses peuvent être l'occasion de tester de nouvelles approches.

‍

L'automne est peut-être la saison la plus active pour les dons, mais la saison de pointe de votre cause peut être différente. Servez-vous de ces modèles pour planifier votre prochaine campagne de collecte de fonds.

‍

‍

Note sur les critères de référence

Ces chiffres reflètent l'activité de don agrégée de milliers d'organisations à but non lucratif utilisant Zeffy. Chaque organisation est différente, et vos schémas peuvent ne pas ressembler à ceux-ci.

C'est tout à fait normal. Utilisez ces données comme une référence, pas comme une note !

‍

‍

Avis de non-responsabilité :

Les données de référence présentées reflètent les moyennes agrégées du secteur et sont destinées à des fins d'information générale uniquement. Les performances des organisations individuelles peuvent varier en fonction de nombreux facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, l'orientation de la mission, la démographie des donateurs, les stratégies de collecte de fonds et les conditions du marché extérieur. Les écarts par rapport à ces données de référence ne doivent pas être interprétés comme une indication de la performance ou de l'efficacité de la plateforme Zeffy.