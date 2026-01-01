Comparez le prix de votre billet à la moyenne

Vous vous demandez si le prix de vos billets est trop bas ou trop élevé ? Nous avons analysé des millions de billets vendus par des organisations à but non lucratif utilisant Zeffy afin de déterminer les prix habituels par cause et par État.

Une petite remarque sur les données :

Ces chiffres indiquent les montants moyens des billets de milliers d'organisations à but non lucratif. Mais n'oubliez pas que chaque organisation est différente. La taille de l'organisation, son ancienneté, son emplacement et ses donateurs sont autant d'éléments qui peuvent influer sur ses résultats.

Utilisez ces critères comme une référence utile, et non comme une note finale !

$0
$0 Fourchette basse du prix du billet
$0 Fourchette de prix élevée
DécoratifDécoratif
Ce que nous avons appris :
Aperçu n° 1
Exemple H2

‍‍Pourquoices critères sont importants

Pour de nombreuses organisations à but non lucratif, la collecte de fonds se fait en vase clos. Vous vous concentrez sur vos campagnes, vos donateurs, vos défis, et il est difficile de savoir ce qui est "normal".

Ces points de repère donnent un aperçu de ce qui est typique pour des organisations à but non lucratif comme la vôtre. Ils peuvent constituer un élément d'information utile lorsque vous en avez besoin :

  • Soutenir une conversation sur le budget ou le conseil d'administration
  • Prévoir une campagne ou un événement
  • Fixer des attentes internes
  • Réfléchir de manière critique à la tarification des billets

Les chiffres ne vous diront pas quoi faire. Mais (nous l'espérons !) ils vous aideront à poser de meilleures questions. Alors, plongeons dans le vif du sujet...

À quoi ressemblent vraiment les prix des billets pour les événements de collecte de fonds ?

Vous ne savez pas quel prix demander pour des billets d'événement ? Vous n'êtes pas le seul. Que vous planifiez un gala, un dîner communautaire ou une collecte de fonds occasionnelle, l'établissement des prix peut ressembler à un jeu de devinettes. C'est pourquoi nous avons ventilé les prix moyens des billets par cause, afin que vous puissiez voir ce que demandent des organisations similaires et prendre des décisions plus judicieuses pour votre prochain événement.

Vous prévoyez un gala officiel ou une collecte de fonds décontractée ? Utilisez ces chiffres pour vérifier vos prix.

Prix moyen du billet par cause par Zeffy

  • Santé : 199
  • Anciens combattants : 198
  • Aide humanitaire : 180
  • Service social : 178
  • Politique : 174
  • Religion : 154
  • Service communautaire : 149
  • Environnement : 132
  • Bien-être animal : 121
  • Éducation : 120
  • Culture : 109
  • Sports et loisirs : 108
  • Groupes d'étudiants : 84

Que se passe-t-il ici ?

Les groupes axés sur la santé et les anciens combattants organisent souvent des événements officiels (galas, dîners ou ventes aux enchères), ce qui implique généralement des prix plus élevés pour les billets.

Les organisations étudiantes et culturelles, quant à elles, tendent à maintenir les billets à un prix plus abordable afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'y participer.

Quel est le prix des billets d'événement aux États-Unis ? Un aperçu État par État

Combien les gens paient-ils généralement pour des billets d'événement dans votre État ? Nous avons recueilli des données auprès de milliers d'organisations à but non lucratif à travers les États-Unis pour connaître le prix moyen des billets par État. Bien que l'emplacement ne soit pas tout, il peut révéler comment les attentes et la valeur perçue changent en fonction de l'endroit où vous collectez des fonds.

Pensez local. Fixez-vous un prix pour une zone urbaine à coûts élevés ou pour un événement qui s'adresse d'abord à la communauté ? Ces points de repère vous aideront à définir vos attentes.

Prix moyen du billet par État par Zeffy

  • District de Columbia : 224
  • Montana : 194
  • Hawaï : 191
  • Oklahoma : 179
  • Vermont : 167
  • New York : 152
  • Californie : 146
  • Ohio : 118
  • Rhode Island : 95
  • Idaho : 82

La plupart des États se situent entre 120 et 160 dollars par contravention.

Le prix des billets ne sert pas uniquement à couvrir les coûts. Il dépend du type d'événement, de son public et de ce que les gens pensent qu'il vaut.

Le lieu n'est pas tout, mais il façonne les attentes. Le format de votre événement, la culture locale et les objectifs de collecte de fonds jouent tous un rôle dans le montant que les gens sont prêts à dépenser.

Au-delà des critères de référence

Il n'existe pas de règle universelle pour fixer le prix des billets. Mais le fait de connaître la fourchette correspondant à votre cause et à votre région peut vous aider à fixer des objectifs réalistes, à fixer les prix en toute confiance et à mieux prévoir la fréquentation.

Que vous prépariez votre prochaine réunion du conseil d'administration, que vous lanciez une campagne ou que vous soyez simplement curieux de savoir où vous vous situez, nous espérons que ces repères vous fourniront un point de départ solide.

Vous voulez savoir où vous en êtes ? Utilisez l'outil d'analyse comparative gratuit de Zeffy pour comparer vos données de billetterie par cause et par pays.

L'importance de ces critères de référence

Pour de nombreuses organisations à but non lucratif, la collecte de fonds se fait en vase clos. Vous vous concentrez sur vos campagnes, vos donateurs, vos défis, et il est difficile de savoir ce qui est "normal".

Ces points de repère donnent un aperçu de ce qui est typique pour des organisations à but non lucratif comme la vôtre. Ils peuvent constituer un élément d'information utile lorsque vous en avez besoin :

  • Soutenir une conversation sur le budget ou le conseil d'administration
  • Prévoir une campagne ou un événement
  • Fixer des attentes internes
  • Réfléchir de manière critique à la tarification des billets

Les chiffres ne vous diront pas quoi faire. Mais (nous l'espérons !) ils vous aideront à poser de meilleures questions. Alors, plongeons dans le vif du sujet...

À quoi ressemblent vraiment les prix des billets pour les événements de collecte de fonds ?

Vous ne savez pas quel prix demander pour des billets d'événement ? Vous n'êtes pas le seul. Que vous planifiez un gala, un dîner communautaire ou une collecte de fonds occasionnelle, l'établissement des prix peut ressembler à un jeu de devinettes. C'est pourquoi nous avons ventilé les prix moyens des billets par cause, afin que vous puissiez voir ce que demandent des organisations similaires et prendre des décisions plus judicieuses pour votre prochain événement.

Vous prévoyez un gala officiel ou une collecte de fonds décontractée ? Utilisez ces chiffres pour vérifier vos prix.

Prix moyen du billet par cause par Zeffy
  • Santé : 199
  • Anciens combattants : 198
  • Aide humanitaire : 180
  • Service social : 178
  • Politique : 174
  • Religion : 154
  • Service communautaire : 149
  • Environnement : 132
  • Bien-être animal : 121
  • Éducation : 120
  • Culture : 109
  • Sports et loisirs : 108
  • Groupes d'étudiants : 84

Que se passe-t-il ici ?

Les groupes axés sur la santé et les anciens combattants organisent souvent des événements officiels (galas, dîners ou ventes aux enchères), ce qui implique généralement des prix plus élevés pour les billets.

Les organisations étudiantes et culturelles, quant à elles, tendent à maintenir les billets à un prix plus abordable afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'y participer.

Quel est le prix des billets d'événement aux États-Unis ? Un aperçu État par État

Combien les gens paient-ils généralement pour des billets d'événement dans votre État ? Nous avons recueilli des données auprès de milliers d'organisations à but non lucratif à travers les États-Unis pour connaître le prix moyen des billets par État. Bien que l'emplacement ne soit pas tout, il peut révéler comment les attentes et la valeur perçue changent en fonction de l'endroit où vous collectez des fonds.

Pensez local. Fixez-vous un prix pour une zone urbaine à coûts élevés ou pour un événement qui s'adresse d'abord à la communauté ? Ces points de repère vous aideront à définir vos attentes.

Prix moyen du billet par État par Zeffy
  • District de Columbia : 224
  • Montana : 194
  • Hawaï : 191
  • Oklahoma : 179
  • Vermont : 167
  • New York : 152
  • Californie : 146
  • Ohio : 118
  • Rhode Island : 95
  • Idaho : 82

La plupart des États se situent entre 120 et 160 dollars par contravention.

Le prix des billets ne sert pas uniquement à couvrir les coûts. Il dépend du type d'événement, de son public et de ce que les gens pensent qu'il vaut.

Le lieu n'est pas tout, mais il façonne les attentes. Le format de votre événement, la culture locale et les objectifs de collecte de fonds jouent tous un rôle dans le montant que les gens sont prêts à dépenser.

Au-delà des critères de référence

Il n'existe pas de règle universelle pour fixer le prix des billets. Mais le fait de connaître la fourchette correspondant à votre cause et à votre région peut vous aider à fixer des objectifs réalistes, à fixer les prix en toute confiance et à mieux prévoir la fréquentation.

Que vous prépariez votre prochaine réunion du conseil d'administration, que vous lanciez une campagne ou que vous soyez simplement curieux de savoir où vous vous situez, nous espérons que ces repères vous fourniront un point de départ solide.

Vous voulez savoir où vous en êtes ? Utilisez l'outil d'analyse comparative gratuit de Zeffy pour comparer vos données de billetterie par cause et par pays.

Décoratif
À propos de cette étude

Aperçu (en date de mai 2025) :

  • Période de mesure : Janvier 2022 - mai 2025
  • Plus de 50 000 organisations à but non lucratif incluses
  • Basé sur des données anonymes de l'activité de la plateforme Zeffy
  • Comprend toutes les transactions de billetterie
À propos de cette étude

Aperçu (en date de mai 2025) :

  • Période de mesure : Janvier 2022 - mai 2025
  • Plus de 50 000 organisations à but non lucratif incluses
  • Basé sur des données anonymes de l'activité de la plateforme Zeffy
  • Comprend toutes les transactions de billetterie
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >