‍‍Pourquoices critères sont importants

Pour de nombreuses organisations à but non lucratif, la collecte de fonds se fait en vase clos. Vous vous concentrez sur vos campagnes, vos donateurs, vos défis, et il est difficile de savoir ce qui est "normal".

Ces points de repère donnent un aperçu de ce qui est typique pour des organisations à but non lucratif comme la vôtre. Ils peuvent constituer un élément d'information utile lorsque vous en avez besoin :

Soutenir une conversation sur le budget ou le conseil d'administration

Prévoir une campagne ou un événement

Fixer des attentes internes

Réfléchir de manière critique à la tarification des billets

Les chiffres ne vous diront pas quoi faire. Mais (nous l'espérons !) ils vous aideront à poser de meilleures questions. Alors, plongeons dans le vif du sujet...

‍

À quoi ressemblent vraiment les prix des billets pour les événements de collecte de fonds ?

Vous ne savez pas quel prix demander pour des billets d'événement ? Vous n'êtes pas le seul. Que vous planifiez un gala, un dîner communautaire ou une collecte de fonds occasionnelle, l'établissement des prix peut ressembler à un jeu de devinettes. C'est pourquoi nous avons ventilé les prix moyens des billets par cause, afin que vous puissiez voir ce que demandent des organisations similaires et prendre des décisions plus judicieuses pour votre prochain événement.

Vous prévoyez un gala officiel ou une collecte de fonds décontractée ? Utilisez ces chiffres pour vérifier vos prix.

‍

Santé : 199

Anciens combattants : 198

Aide humanitaire : 180

Service social : 178

Politique : 174

Religion : 154

Service communautaire : 149

Environnement : 132

Bien-être animal : 121

Éducation : 120

Culture : 109

Sports et loisirs : 108

Groupes d'étudiants : 84

‍

Que se passe-t-il ici ?

Les groupes axés sur la santé et les anciens combattants organisent souvent des événements officiels (galas, dîners ou ventes aux enchères), ce qui implique généralement des prix plus élevés pour les billets.

Les organisations étudiantes et culturelles, quant à elles, tendent à maintenir les billets à un prix plus abordable afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'y participer.

‍

Quel est le prix des billets d'événement aux États-Unis ? Un aperçu État par État

Combien les gens paient-ils généralement pour des billets d'événement dans votre État ? Nous avons recueilli des données auprès de milliers d'organisations à but non lucratif à travers les États-Unis pour connaître le prix moyen des billets par État. Bien que l'emplacement ne soit pas tout, il peut révéler comment les attentes et la valeur perçue changent en fonction de l'endroit où vous collectez des fonds.

Pensez local. Fixez-vous un prix pour une zone urbaine à coûts élevés ou pour un événement qui s'adresse d'abord à la communauté ? Ces points de repère vous aideront à définir vos attentes.

‍

District de Columbia : 224

Montana : 194

Hawaï : 191

Oklahoma : 179

Vermont : 167

New York : 152

Californie : 146

Ohio : 118

Rhode Island : 95

Idaho : 82

‍

La plupart des États se situent entre 120 et 160 dollars par contravention.

Le prix des billets ne sert pas uniquement à couvrir les coûts. Il dépend du type d'événement, de son public et de ce que les gens pensent qu'il vaut.

Le lieu n'est pas tout, mais il façonne les attentes. Le format de votre événement, la culture locale et les objectifs de collecte de fonds jouent tous un rôle dans le montant que les gens sont prêts à dépenser.

‍

Au-delà des critères de référence

Il n'existe pas de règle universelle pour fixer le prix des billets. Mais le fait de connaître la fourchette correspondant à votre cause et à votre région peut vous aider à fixer des objectifs réalistes, à fixer les prix en toute confiance et à mieux prévoir la fréquentation.

Que vous prépariez votre prochaine réunion du conseil d'administration, que vous lanciez une campagne ou que vous soyez simplement curieux de savoir où vous vous situez, nous espérons que ces repères vous fourniront un point de départ solide.

Vous voulez savoir où vous en êtes ? Utilisez l'outil d'analyse comparative gratuit de Zeffy pour comparer vos données de billetterie par cause et par pays.