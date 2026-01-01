Collecte de fonds sans frais pour les initiatives d'accès à la technologie

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Initiatives d'accès à la technologie

📱 Dispositif d'été

Collecter des smartphones et des tablettes d'occasion tout au long de l'été, les remettre en état et offrir des outils numériques à des élèves défavorisés.

🚴 Rouler pour la connectivité

Organiser une randonnée à vélo communautaire au cours de laquelle les cyclistes collectent des promesses de dons par kilomètre pour financer des kits Internet à domicile pour les familles à faibles revenus.

🌐 Tableau de bord virtuel

Lancez un sprint en ligne d'égal à égal où les partisans parrainent des forfaits mensuels de données et partagent des mises à jour pour stimuler les objectifs de connexion.

🍦 Crème glacée et innovation

Organisez une dégustation de glaces en plein air avec des démonstrations techniques, des kiosques de dons et une tombola pour renforcer le soutien à l'équité numérique.

🔋 Hackathon solaire

Organiser un hackathon estival alimenté par l'énergie solaire : les équipes paient l'entrée, élaborent des solutions technologiques et collectent des fonds pour éclairer les laboratoires d'apprentissage de la communauté.

📸 SnapTech Summer

Organisez un concours photo estival sur la technologie en action ; les donateurs votent avec leurs contributions, ce qui permet de mettre en valeur l'innovation tout en collectant des fonds.

