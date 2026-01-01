Collecte de fonds à taux zéro pour les institutions de recherche

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Institutions de recherche

🏃‍♂️ Relais de recherche d'été

Les participants forment des équipes pour des courses de relais en personne ou virtuelles, et collectent des promesses de dons par kilomètre pour financer vos initiatives de recherche estivales.

🧪 Fête des portes ouvertes du laboratoire

Invitez des sympathisants sur le campus pour des visites guidées de laboratoires, des démonstrations et des séances de questions-réponses, la vente de billets et les stations de dons permettant d'augmenter le financement du projet.

🍉 Pique-nique scientifique communautaire

Organisez un pique-nique en plein air avec des conférences, des sessions de posters et des jeux ; les invités font des dons pour les repas et les activités afin de soutenir les études d'été.

📱 Recherche Quiz Quest

Lancer une série de quiz sur les médias sociaux portant sur des faits liés à la recherche ; les supporters font des dons pour débloquer de nouveaux quiz et partagent leurs scores afin d'encourager la collecte de fonds par les pairs.

🎟️ Soirée d'enchères sur l'innovation

Mettez aux enchères des objets donnés par des chercheurs, des expériences de rencontre avec des scientifiques et des ateliers de laboratoire privés en ligne ou lors d'un gala d'été afin de financer des études clés.

🎥 Discovery Story Shorts

Publiez de courtes vidéos mettant en lumière les avancées de la recherche ; les spectateurs font un don à la vue ou au partage afin de débloquer des dons équivalents et d'élargir votre champ d'action.

