Collecte de fonds à taux zéro pour les institutions de recherche

data-usecase-icon="donation_form"
Lancez la collecte de fonds annuelle de votre laboratoire
Créez un formulaire en ligne dédié à la collecte de dons ponctuels pour des projets de recherche prioritaires, qu'il s'agisse de nouveaux équipements ou d'expéditions sur le terrain. C'est un moyen simple de rallier des soutiens autour des besoins les plus importants de votre laboratoire.
data-usecase-cta= "donation_form"
data-usecase-icon="peer_to_peer"
Donner du pouvoir aux étudiants chercheurs Défi Peer-to-Peer
Invitez les professeurs et les étudiants à créer des pages personnelles de collecte de fonds qui mobilisent leurs réseaux pour soutenir l'équipement des laboratoires et les études sur le terrain. La sensibilisation par les pairs augmente la portée et l'engagement des donateurs.
data-usecase-cta="peer_to_peer"
data-usecase-icon="recurring_donations"
Soutenir la science : Initiative de soutien récurrent
Encouragez les donateurs à faire des dons mensuels pour soutenir les programmes de recherche à long terme, l'entretien des installations et les bourses d'études. Des revenus réguliers garantissent des progrès ininterrompus.
data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)
data-usecase-icon="event"
Organisez votre symposium annuel de recherche
Vendez des billets pour votre conférence universitaire ou votre série de conférences publiques, en facilitant le suivi des listes de réponses et la collecte de données sur les participants. Les recettes tirées des billets couvrent les coûts de la salle et les activités de sensibilisation.
data-usecase-cta="event"
data-usecase-icon="vente aux enchères"
Vente aux enchères silencieuse : Visites de laboratoires et collections rares
Organisez une vente aux enchères silencieuse d'instruments scientifiques offerts, de visites exclusives de laboratoires ou de volumes universitaires dédicacés afin de susciter l'intérêt des donateurs et de collecter des fonds. Les enchères suscitent l'enthousiasme et le soutien.
data-usecase-cta="vente aux enchères"
data-usecase-icon="adhésion"
Programme d'adhésion au Cercle des fondateurs
Proposez des adhésions échelonnées avec des avantages tels que des séances d'information trimestrielles sur la recherche, des visites de laboratoires VIP et un accès anticipé aux publications. Les cotisations des membres permettent de constituer une communauté loyale de sympathisants.
data-usecase-cta="adhésion"
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🧪 100 kits de réactifs pour les expériences en laboratoire
Les chercheurs peuvent donc effectuer des tests vitaux sans interruption
200 heures d'accès à la microscopie avancée
Révéler des détails cellulaires essentiels pour des découvertes révolutionnaires
🖥️ 250 heures de calcul haute performance
Permettre l'analyse de données complexes à des vitesses inégalées
✈️ Voyage de conférence pour deux scientifiques
Partager les résultats et susciter des collaborations à l'échelle mondiale
📚 50 abonnements à des revues de qualité supérieure
Maintenir les équipes à la pointe de la recherche émergente
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les Institutions de recherche
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Institutions de recherche
🏃♂️ Relais de recherche d'été
Les participants forment des équipes pour des courses de relais en personne ou virtuelles, et collectent des promesses de dons par kilomètre pour financer vos initiatives de recherche estivales.
🧪 Fête des portes ouvertes du laboratoire
Invitez des sympathisants sur le campus pour des visites guidées de laboratoires, des démonstrations et des séances de questions-réponses, la vente de billets et les stations de dons permettant d'augmenter le financement du projet.
🍉 Pique-nique scientifique communautaire
Organisez un pique-nique en plein air avec des conférences, des sessions de posters et des jeux ; les invités font des dons pour les repas et les activités afin de soutenir les études d'été.
📱 Recherche Quiz Quest
Lancer une série de quiz sur les médias sociaux portant sur des faits liés à la recherche ; les supporters font des dons pour débloquer de nouveaux quiz et partagent leurs scores afin d'encourager la collecte de fonds par les pairs.
🎟️ Soirée d'enchères sur l'innovation
Mettez aux enchères des objets donnés par des chercheurs, des expériences de rencontre avec des scientifiques et des ateliers de laboratoire privés en ligne ou lors d'un gala d'été afin de financer des études clés.
🎥 Discovery Story Shorts
Publiez de courtes vidéos mettant en lumière les avancées de la recherche ; les spectateurs font un don à la vue ou au partage afin de débloquer des dons équivalents et d'élargir votre champ d'action.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 institutions de recherche gratuites Institutions de recherche idées de collecte de fonds
Principales subventions pour établissements de recherche en 2025
Éducation et élargissement de la participation aux sciences de la terre (EAR EBP)
Fondation nationale de la science
Non spécifié
Finance des projets axés sur l'éducation et l'élargissement de la participation aux sciences de la Terre, les propositions étant acceptées à tout moment.
Subvention de défi institutionnel
Fondation William T. Grant
Non spécifié
soutient les instituts de recherche universitaires dans l'établissement de partenariats entre la recherche et la pratique afin de réduire les inégalités chez les jeunes, avec une date limite fixée au 15 septembre 2025.
Subventions de recherche
La Fondation Leakey
Non spécifié
Elle soutient la recherche sur les origines humaines. Les dates limites de dépôt des candidatures sont le 10 janvier et le 15 juillet.
Programme de bourses de recherche 2025
Les enfants et les écrans
Non spécifié
Finance des projets de recherche scientifique de pointe sur les enfants et les écrans, avec le programme 2025 ouvert.
Principales entreprises qui font des dons à institutions de recherche en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".
Google.org
Accélère la découverte scientifique et soutient le progrès scientifique.
Cytokinetics
soutient la diversité dans le domaine scientifique par l'intermédiaire de son programme de dons d'entreprise.
Microsoft
soutient les institutions de recherche telles que l'Institut de recherche Anker, qui se concentre sur les salaires décents.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les institutions de recherche ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les institutions de recherche ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous maintenons ce modèle grâce aux pourboires optionnels des donateurs qui soutiennent notre objectif d'aider les institutions de recherche à conserver chaque dollar qu'elles collectent. C'est tout, il n'y a pas de piège !
Les institutions de recherche peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des subventions de recherche ?
Absolument ! Les instituts de recherche peuvent utiliser Zeffy pour collecter des subventions de recherche, gérer la vente de billets d'événements et mettre en place des dons récurrents. Tout cela sans payer de frais. Chaque dollar que vous recevez est directement affecté à l'avancement de vos initiatives de recherche.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les institutions de recherche peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les instituts de recherche peuvent organiser toute une série de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Qu'il s'agisse de collectes de fonds de pair à pair impliquant le personnel et les sympathisants, d'événements avec billets pour des présentations de recherche, ou de la mise en place de dons récurrents pour financer des projets de recherche en cours, Zeffy prend tout en charge sans aucun frais.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les institutions de recherche ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds véritablement 100% gratuite pour les institutions de recherche. Alors que d'autres prétendent être gratuits mais facturent des frais de traitement, Zeffy ne prélève aucune partie de vos dons. Cela signifie plus de fonds pour votre recherche et une confiance totale de la part des donateurs.