Collecte de fonds sans frais pour les programmes d'éducation STEM

data-usecase-icon="donation_form"
Campagne de parrainage de la fête de la science
Invitez la communauté et les entreprises locales à financer votre foire scientifique annuelle à l'aide d'une page de dons personnalisée qui met en évidence les projets des élèves et les niveaux de parrainage.
data-usecase-cta= "donation_form"
data-usecase-icon="recurring_donations"
Soutenir les équipes de robotique grâce à une aide mensuelle
Mettez en place un programme de dons récurrents dans le cadre duquel les donateurs s'engagent à verser des contributions mensuelles pour couvrir le matériel de robotique, les frais de compétition et les frais de déplacement.
data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)
data-usecase-icon="peer_to_peer"
Lancer une collecte de fonds virtuelle pour un hackathon STEM
Permettre aux élèves de recruter des amis et des membres de leur famille pour parrainer leur marathon de codage, chaque participant recueillant des promesses de dons par le biais de pages de collecte de fonds personnelles.
data-usecase-cta="peer_to_peer"
data-usecase-icon="event"
Accueillir le gala et l'exposition sur l'innovation
Vendez des billets pour une soirée de présentations de recherches d'étudiants et de démonstrations pratiques - parfaites pour engager les donateurs et montrer l'impact du programme.
data-usecase-cta="event"
data-usecase-icon="raffle"
Gagnez une imprimante 3D au tirage au sort
Suscitez l'enthousiasme et le soutien en vendant des billets de tombola pour une imprimante 3D haut de gamme, dont les recettes serviront à financer la modernisation de l'espace de création.
data-usecase-cta="tombola"
data-usecase-icon="store"
Ouvrir un magasin de matériel et de kits STEM
Proposez en ligne des blouses de laboratoire, des kits scientifiques et des articles éducatifs de marque - 100 % des recettes sont directement affectées à l'achat de fournitures scolaires.
data-usecase-cta="store"
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🧪 50 kits de laboratoire pratiques
pour que chaque élève puisse expérimenter et éveiller sa passion pour la découverte
🤖 10 packs de démarrage pour la robotique
donner aux jeunes ingénieurs les moyens de construire, de coder et d'innover ensemble
💻 25 bourses pour la classe de codage
ouvrir les portes des carrières technologiques aux apprenants sous-représentés
🌐 Abonnements aux excursions virtuelles STEM
introduire les missions de la NASA et la recherche océanique dans toutes les salles de classe
🔬 Mise à niveau des microscopes numériques
permettant aux étudiants d'explorer le monde microscopique dans les moindres détails
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Programmes d'éducation aux STIM
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Programmes d'éducation aux STIM
🔬 Fête de la science du Parc Pop-Up
Organisez une foire pop-up dans un parc où les enfants font la démonstration de leurs projets STEM. Les droits d'entrée et la vente de produits dérivés permettent de collecter des fonds, tandis que les familles s'adonnent à des activités scientifiques amusantes.
🚀 Lancement de la fusée communautaire
Vendez des kits de modèles réduits de fusées sponsorisés et invitez les familles à une journée de lancement public. Chaque lancement est financé par des dons, la promotion de la passion des STIM et le soutien de la communauté.
🌞 Cuisson au four solaire
Organisez un pique-nique de cuisine au four solaire : les participants cuisinent avec des fours faits maison. Les frais de participation et les recettes sponsorisées permettent de financer des programmes et d'enseigner les énergies renouvelables.
💡 Chasse au trésor virtuelle STEM
Organisez une chasse au trésor numérique avec des énigmes STEM dans toute la ville. Les équipes font un don pour participer et partagent leurs découvertes en ligne, ce qui stimule la sensibilisation et la collecte de fonds de pair à pair.
🎓 Camp de codage Sponsor-A-Student
Invitez les donateurs à financer des places dans des camps de codage pour les jeunes défavorisés. Les sponsors reçoivent des informations sur les progrès réalisés et célèbrent les diplômés lors d'une exposition estivale.
📸 Concours de photos STEM pour l'été
Lancez un concours de photos sur les STIM : les participants paient pour partager des photos sur le thème des sciences. Le vote du public stimule l'engagement ; les meilleures photos sont récompensées par des prix et des programmes de soutien.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 programmes éducatifs gratuits Programmes d'éducation STEM idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Programmes d'éducation aux STIM en 2025
Subventions STEAM pour les éducateurs
Ozobot
$50,000 â $250,000
Ce programme soutient les initiatives d'éducation STEAM pour les éducateurs avec un financement compris entre 50 000 et 250 000 dollars, les demandes devant être déposées au plus tard le 30 juillet 2025.
Subventions Sphero pour les entreprises et les organisations
Sphero
1,5 million de dollars
Elle attribue des fonds aux écoles de la région de la vallée du Tennessee pour financer des projets d'apprentissage STEM, avec des échéances comprises entre le 1er août et le 15 septembre.
Programme FIRE (Innovations en science du feu par la recherche et l'éducation)
Fondation nationale de la science (NSF)
Non spécifié dans l'extrait
Soutient la recherche et l'éducation dans le domaine de la science du feu, avec une date limite fixée au 10 février 2026.
Programme FAIROS (Findable Accessible Interoperable Reusable Open Science)
Fondation nationale de la science (NSF)
Non spécifié dans l'extrait
Soutient les initiatives de science ouverte, avec une date limite fixée au 8 avril 2026.
Principales entreprises qui font des dons à programmes d'éducation aux STIM en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et de ses programmes Spark Good.
Thermo Fisher Scientific
soutient l'enseignement des STIM par le biais de partenariats et de programmes tels que le Junior Innovators Challenge.
Lockheed Martin
Se concentre sur la promotion de l'enseignement des STIM et propose des bourses et des programmes pour les étudiants.
General Motors
Engagé dans l'enseignement des STIM par le biais de diverses initiatives.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les programmes d'éducation STEM ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les programmes d'éducation STEM ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons totalement gratuits grâce aux conseils optionnels des donateurs qui soutiennent notre mission d'aider les programmes comme le vôtre à maximiser chaque dollar collecté. C'est tout, il n'y a pas de piège !
Les programmes éducatifs STEM peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les programmes d'éducation STEM peuvent utiliser Zeffy pour collecter différents types de dons, y compris des dons généraux, des billets d'événements et des contributions récurrentes, sans payer de frais. Chaque centime des dons est directement affecté à vos missions éducatives.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les programmes d'éducation STEM peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les programmes d'éducation STEM peuvent mener une large gamme de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Qu'il s'agisse de collectes de fonds de pair à pair où votre communauté se mobilise, d'événements payants comme les foires scientifiques, ou de la mise en place de programmes de donateurs récurrents pour un soutien continu, Zeffy vous couvre. Notre plateforme tout-en-un simplifie chaque campagne à un coût nul.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les programmes d'éducation STEM ?
Zeffy est le meilleur choix pour les programmes d'éducation STEM car c'est la seule plateforme de collecte de fonds réellement 100% gratuite. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être gratuites mais qui ajoutent des frais cachés, nous ne prélevons pas un centime sur vos dons. Cela signifie que plus de fonds vont directement à l'avancement de l'éducation STEM, exactement là où il faut.