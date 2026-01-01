Collecte de fonds sans frais pour les programmes d'éducation STEM

🔬 Fête de la science du Parc Pop-Up

Organisez une foire pop-up dans un parc où les enfants font la démonstration de leurs projets STEM. Les droits d'entrée et la vente de produits dérivés permettent de collecter des fonds, tandis que les familles s'adonnent à des activités scientifiques amusantes.

🚀 Lancement de la fusée communautaire

Vendez des kits de modèles réduits de fusées sponsorisés et invitez les familles à une journée de lancement public. Chaque lancement est financé par des dons, la promotion de la passion des STIM et le soutien de la communauté.

🌞 Cuisson au four solaire

Organisez un pique-nique de cuisine au four solaire : les participants cuisinent avec des fours faits maison. Les frais de participation et les recettes sponsorisées permettent de financer des programmes et d'enseigner les énergies renouvelables.

💡 Chasse au trésor virtuelle STEM

Organisez une chasse au trésor numérique avec des énigmes STEM dans toute la ville. Les équipes font un don pour participer et partagent leurs découvertes en ligne, ce qui stimule la sensibilisation et la collecte de fonds de pair à pair.

🎓 Camp de codage Sponsor-A-Student

Invitez les donateurs à financer des places dans des camps de codage pour les jeunes défavorisés. Les sponsors reçoivent des informations sur les progrès réalisés et célèbrent les diplômés lors d'une exposition estivale.

📸 Concours de photos STEM pour l'été

Lancez un concours de photos sur les STIM : les participants paient pour partager des photos sur le thème des sciences. Le vote du public stimule l'engagement ; les meilleures photos sont récompensées par des prix et des programmes de soutien.

