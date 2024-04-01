Soutenir les ministères de l'Église et les programmes de sensibilisation de la communauté

Uniquement pour les organisations à but non lucratif vérifiées

Trouvez des églises à but non lucratif vérifiées qui ont un impact dans votre communauté et dans le monde entier. Votre don est directement affecté à la distribution de nourriture, aux missions et aux programmes d'entraide, sans aucun frais de plateforme.

  • New York (NY)

    • Ville

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.
urgent

Soutenir les ministères de l'Église et les programmes de sensibilisation de la communauté

Uniquement pour les organisations à but non lucratif vérifiées

Trouvez des églises à but non lucratif vérifiées qui ont un impact dans votre communauté et dans le monde entier. Votre don est directement affecté à la distribution de nourriture, aux missions et aux programmes d'entraide, sans aucun frais de plateforme.

  • New York (NY)

    • Ville

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Collecte de fonds tendance

Besoin d'aide urgente

Organismes à but non lucratif vérifiés uniquement. Qu'est-ce que cela signifie ?

Une famille

Aidez les enfants à se préparer à une année scolaire brillante ! long tite

4 225 $ collectés à ce jour

-

nb de donateurs

Houston, TX
Aucun résultat, mais votre générosité mérite une correspondance. Réessayez ou explorez les environs !

Soutenir les communautés religieuses

Les églises fournissent des conseils spirituels essentiels, un soutien à la communauté et des services caritatifs dans tout le pays. Alors que les dons religieux restent importants, les congrégations comptent sur les dons réguliers des grands donateurs et des membres ordinaires pour soutenir leurs missions et leurs programmes de sensibilisation.

146,5 milliards de dollars

Les Américains ont donné plus de 146 milliards de dollars à des organisations religieuses en 2024, ce qui fait des dons confessionnels la plus grande catégorie de soutien caritatif aux États-Unis.

70 % des principaux donateurs

Seulement 10 % des donateurs chrétiens fournissent environ 70 % du financement total de l'église, ce qui souligne l'impact des dons importants et de la participation de l'ensemble de la congrégation.

Un don moyen de 2 848 dollars

Le pratiquant type a versé près de 3 000 dollars en 2022, ce qui montre que les engagements individuels soutiennent collectivement les lieux de culte, les programmes communautaires et les services de proximité.

Églises
Décoratif

Soutenir les communautés religieuses

Les églises fournissent des conseils spirituels essentiels, un soutien à la communauté et des services caritatifs dans tout le pays. Alors que les dons religieux restent importants, les congrégations comptent sur les dons réguliers des grands donateurs et des membres ordinaires pour soutenir leurs missions et leurs programmes de sensibilisation.

146,5 milliards de dollars

Les Américains ont donné plus de 146 milliards de dollars à des organisations religieuses en 2024, ce qui fait des dons confessionnels la plus grande catégorie de soutien caritatif aux États-Unis.

70 % des principaux donateurs

Seulement 10 % des donateurs chrétiens fournissent environ 70 % du financement total de l'église, ce qui souligne l'impact des dons importants et de la participation de l'ensemble de la congrégation.

Un don moyen de 2 848 dollars

Le pratiquant type a versé près de 3 000 dollars en 2022, ce qui montre que les engagements individuels soutiennent collectivement les lieux de culte, les programmes communautaires et les services de proximité.

Églises
Décoratif

Dernières nouvelles

Idées de sensibilisation de l'église : Les 15 meilleures idées [2025]

1er avril 2024

Ce guide propose des stratégies et des inspirations aux églises pour qu'elles aient un impact tangible sur leurs communautés par le biais de divers programmes de sensibilisation.

En savoir plus

5 idées de programmes d'église pour aider la communauté

5 septembre 2025

Cet article présente cinq programmes spécifiques que les congrégations peuvent mettre en œuvre pour améliorer et renforcer leurs communautés, tels que des dépistages de maladies et des colis de soins.

En savoir plus

Statistiques sur les dons des églises en 2025 : Qui donne, quand et combien ?

19 novembre 2024

Cet article fournit des statistiques clés sur les tendances des dons aux églises en 2025, y compris les données démographiques des donateurs et les modèles de dons, afin d'informer les donateurs.

En savoir plus

Avec la baisse des dons, les églises attendent le Seigneur - et le ...

19 novembre 2024

Ce rapport examine les tendances actuelles en matière de dons aux églises, plus de la moitié des églises indiquant une augmentation des dons en 2024 par rapport à 2023, ce qui donne un aperçu du paysage financier.

En savoir plus

Questions fréquentes

Comment puis-je faire un don aux ministères de l'Église et m'assurer que ma contribution fait la différence ?

Vous pouvez faire un don directement sur cette page pour soutenir les différents ministères de l'église. Toutes les organisations listées sont des organisations à but non lucratif vérifiées 501(c)(3), et Zeffy s'assure que 100% de vos dons parviennent à l'église sans frais de plateforme.

Mon don destiné à soutenir l'action sociale de l'église locale est-il déductible des impôts ?

Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy pour soutenir l'action des églises locales et d'autres programmes sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu après avoir fait un don, et chaque organisation à but non lucratif répertoriée ici est une organisation vérifiée 501(c)(3).

Quels types de programmes communautaires de l'église mon don peut-il aider à soutenir ?

Votre don peut aider à soutenir une variété de programmes communautaires de l'église, tels que les garde-manger, les ministères pour les besoins spéciaux, l'éducation et les activités de camaraderie. Zeffy s'assure que 100% de votre don va directement à l'église pour soutenir ces programmes vitaux.

Comment puis-je faire un don au fonds de construction d'une église en toute sécurité par l'intermédiaire de Zeffy ?

Vous pouvez faire un don à un fonds de construction de l'église en utilisant n'importe quelle carte de crédit majeure, Apple Pay, Google Pay, ou ACH. Tous les paiements sont traités de manière sécurisée par Zeffy, et 100 % de votre don sera reversé à l'église.

Je souhaite soutenir les efforts d'implantation d'églises. Comment puis-je savoir si ces organisations sont légitimes ?

Toutes les organisations à but non lucratif listées ici qui soutiennent les efforts d'implantation d'églises sont des organisations vérifiées 501(c)(3). Zeffy s'assure que votre don va directement à ces organisations vérifiées sans prendre de frais de plateforme.

Comment mon don peut-il aider les programmes d'aide alimentaire de l'église ?

Votre don permettra de fournir de la nourriture et des produits de première nécessité aux personnes dans le besoin par le biais des programmes de garde-manger de l'église. Zeffy ne prélevant aucun frais de plateforme, l'intégralité de votre don soutient la mission de l'église, qui est de servir la communauté.

Y a-t-il des ministères d'églises ayant des besoins particuliers que je peux soutenir par l'intermédiaire de Zeffy ?

Oui, vous pouvez soutenir les ministères des églises ayant des besoins spéciaux par l'intermédiaire de Zeffy. Tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy sont déductibles des impôts et vous recevrez automatiquement un reçu fiscal.

Vérifié par Zeffy

What does it mean ?

Every nonprofit on Zeffy completes a verification process before being listed:

We verify the organization’s official nonprofit registration

We confirm the identity of the people managing the account

We run platform security and risk checks

The Verified by Zeffy badge helps donors know the organization is real and vetted.

Zeffy confirms nonprofit identity and platform eligibility, but cannot review or guarantee compliance with local fundraising, raffle, gaming, or other regulatory requirements. Responsibility for legal compliance remains with the nonprofit. For questions about a campaign's local compliance, contact the organization directly.

Pourquoi faire un don à Zeffy ?

100% de votre don est reversé à l'organisation à but non lucratif

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds qui fonctionne selon un modèle sans frais. Contrairement à d'autres plateformes, nous ne prenons aucune commission et il n'y a pas de frais de traitement (nous les prenons en charge pour les organisations à but non lucratif)

. Cela signifie que chaque dollar que vous donnez est directement reversé à la mission de l'organisation à but non lucratif.

Comment Zeffy est-il libre ?
Pas de frais, jamais.
Même les frais de carte de crédit ne sont pas déduits
100 % de transparence.
Savoir exactement où va votre don
Impact maximal.
Plus d'argent pour les missions, pas pour les intermédiaires
Inscrivez votre organisation à but non lucratif
DécoratifComment Zeffy peut être gratuit ?

Parcourir d'autres organismes à but non lucratif vérifiés par État

Faire un don à l'Indiana

Faire un don
Décoratif

Faire un don à l'Arkansas

Faire un don
Décoratif

Faire un don à l'Arizona

Faire un don
Décoratif

Autres causes louables

Faire un don à l'Indiana

Faire un don
Décoratif

Faire un don à l'Arkansas

Faire un don
Décoratif

Faire un don à l'Arizona

Faire un don
Décoratif

Autres besoins urgents

Faire un don à l'Indiana

Faire un don
Décoratif
urgent

Faire un don à l'Arkansas

Faire un don
Décoratif
urgent

Faire un don à l'Arizona

Faire un don
Décoratif
urgent
Décoratif
Aide en cas de crise et de catastrophe
Ukraine
Aide au Liban
Yémen
Soudan
Palestine
Campagnes/mois de sensibilisation
Mardi de la générosité
Journée internationale de la femme
Movember
Soutien communautaire
Les vétérans
Aide aux personnes âgées
Religieux/Fondé sur la foi
Soutien communautaire
Maladies et pathologies
Cancer du sang
Hospice/Soins palliatifs
VIH/SIDA
Santé mentale
Cancer pédiatrique
Cancer du poumon
zeffy
Lancer une collecte de fondsRépertoriez votre organisation à but non lucratifPourquoi Zeffy est-il gratuit ?À proposPresseMentions légales et confidentialité

2025 Zeffy, inc. Tous droits réservés.