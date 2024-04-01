La famine a été officiellement confirmée à Gaza pour la première fois.

Soutenir les communautés religieuses

Les églises fournissent des conseils spirituels essentiels, un soutien à la communauté et des services caritatifs dans tout le pays. Alors que les dons religieux restent importants, les congrégations comptent sur les dons réguliers des grands donateurs et des membres ordinaires pour soutenir leurs missions et leurs programmes de sensibilisation.

146,5 milliards de dollars

Les Américains ont donné plus de 146 milliards de dollars à des organisations religieuses en 2024, ce qui fait des dons confessionnels la plus grande catégorie de soutien caritatif aux États-Unis.

70 % des principaux donateurs

Seulement 10 % des donateurs chrétiens fournissent environ 70 % du financement total de l'église, ce qui souligne l'impact des dons importants et de la participation de l'ensemble de la congrégation.

Un don moyen de 2 848 dollars

Le pratiquant type a versé près de 3 000 dollars en 2022, ce qui montre que les engagements individuels soutiennent collectivement les lieux de culte, les programmes communautaires et les services de proximité.