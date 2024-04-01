Trouvez des églises à but non lucratif vérifiées qui ont un impact dans votre communauté et dans le monde entier. Votre don est directement affecté à la distribution de nourriture, aux missions et aux programmes d'entraide, sans aucun frais de plateforme.
Les églises fournissent des conseils spirituels essentiels, un soutien à la communauté et des services caritatifs dans tout le pays. Alors que les dons religieux restent importants, les congrégations comptent sur les dons réguliers des grands donateurs et des membres ordinaires pour soutenir leurs missions et leurs programmes de sensibilisation.
Les Américains ont donné plus de 146 milliards de dollars à des organisations religieuses en 2024, ce qui fait des dons confessionnels la plus grande catégorie de soutien caritatif aux États-Unis.
Seulement 10 % des donateurs chrétiens fournissent environ 70 % du financement total de l'église, ce qui souligne l'impact des dons importants et de la participation de l'ensemble de la congrégation.
Le pratiquant type a versé près de 3 000 dollars en 2022, ce qui montre que les engagements individuels soutiennent collectivement les lieux de culte, les programmes communautaires et les services de proximité.
1er avril 2024
Ce guide propose des stratégies et des inspirations aux églises pour qu'elles aient un impact tangible sur leurs communautés par le biais de divers programmes de sensibilisation.
5 septembre 2025
Cet article présente cinq programmes spécifiques que les congrégations peuvent mettre en œuvre pour améliorer et renforcer leurs communautés, tels que des dépistages de maladies et des colis de soins.
19 novembre 2024
Cet article fournit des statistiques clés sur les tendances des dons aux églises en 2025, y compris les données démographiques des donateurs et les modèles de dons, afin d'informer les donateurs.
19 novembre 2024
Ce rapport examine les tendances actuelles en matière de dons aux églises, plus de la moitié des églises indiquant une augmentation des dons en 2024 par rapport à 2023, ce qui donne un aperçu du paysage financier.
Vous pouvez faire un don directement sur cette page pour soutenir les différents ministères de l'église. Toutes les organisations listées sont des organisations à but non lucratif vérifiées 501(c)(3), et Zeffy s'assure que 100% de vos dons parviennent à l'église sans frais de plateforme.
Oui, tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy pour soutenir l'action des églises locales et d'autres programmes sont déductibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un reçu après avoir fait un don, et chaque organisation à but non lucratif répertoriée ici est une organisation vérifiée 501(c)(3).
Votre don peut aider à soutenir une variété de programmes communautaires de l'église, tels que les garde-manger, les ministères pour les besoins spéciaux, l'éducation et les activités de camaraderie. Zeffy s'assure que 100% de votre don va directement à l'église pour soutenir ces programmes vitaux.
Vous pouvez faire un don à un fonds de construction de l'église en utilisant n'importe quelle carte de crédit majeure, Apple Pay, Google Pay, ou ACH. Tous les paiements sont traités de manière sécurisée par Zeffy, et 100 % de votre don sera reversé à l'église.
Toutes les organisations à but non lucratif listées ici qui soutiennent les efforts d'implantation d'églises sont des organisations vérifiées 501(c)(3). Zeffy s'assure que votre don va directement à ces organisations vérifiées sans prendre de frais de plateforme.
Votre don permettra de fournir de la nourriture et des produits de première nécessité aux personnes dans le besoin par le biais des programmes de garde-manger de l'église. Zeffy ne prélevant aucun frais de plateforme, l'intégralité de votre don soutient la mission de l'église, qui est de servir la communauté.
Oui, vous pouvez soutenir les ministères des églises ayant des besoins spéciaux par l'intermédiaire de Zeffy. Tous les dons effectués par l'intermédiaire de Zeffy sont déductibles des impôts et vous recevrez automatiquement un reçu fiscal.
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds qui fonctionne selon un modèle sans frais. Contrairement à d'autres plateformes, nous ne prenons aucune commission et il n'y a pas de frais de traitement (nous les prenons en charge pour les organisations à but non lucratif)
. Cela signifie que chaque dollar que vous donnez est directement reversé à la mission de l'organisation à but non lucratif.
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite
- nous couvrons tous les frais, de sorte que plus d'argent va à votre mission.