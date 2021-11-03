JEVI a économisé 9 592 dollars de frais sur près de 200 000 dollars collectés avec Zeffy.

Les défis à relever avant de passer à Zeffy
Le besoin d'une option de paiement en ligne facile.
JEVI a découvert Zeffy alors qu'il cherchait un moyen de vendre des billets pour une formation à l'intervention en cas de crise. Jusqu'alors, l'organisation n'acceptait que les paiements en espèces ou par chèque pour les événements. Il est apparu que cela posait des problèmes à deux niveaux. Tout d'abord, cela devenait de plus en plus gênant pour les donateurs, qui étaient nombreux à demander des options de paiement en ligne. D'autre part, cela représentait un surcroît de travail pour l'équipe comptable, les chèques nécessitant souvent une gestion plus importante.
La solution 100% gratuite
Les autres options ne convenaient pas ou étaient trop chères.
Avant de prendre leur décision, Isa et son équipe ont cherché d'autres options. Ils ont examiné CanadaHelps, mais ont trouvé que leur billetterie ne convenait pas aux programmes de formation qu'ils organisent. De plus, les frais facturés sur chaque transaction signifiaient que moins d'argent allait à leur organisation. Isa a également contacté son représentant à la banque Desjardins pour discuter de la possibilité de l'utiliser comme fournisseur officiel de services. En plus d'être coûteuse, cette solution n'offrait tout simplement pas l'option de paiement facile à utiliser qu'elle recherchait.
Ce qui a le plus séduit JEVI dans Zeffy, c'est le fait que la plateforme contient à la fois des outils professionnels de billetterie et de dons. "Le déclic s'est fait tout de suite avec notre responsable de compte, François", ajoute Isa, à la grande fierté de l'auteur.
La mise en œuvre de Zeffy s'est très bien passée, se souvient Isa. Non seulement le changement a été facile à faire, mais son gestionnaire de compte était là pour l'aider tout au long du processus.
Caractéristiques utilisées
Dons
Offrez aux visiteurs de votre site web un moyen efficace et intuitif de donner à votre cause.
Campagnes pair-à-pair
Engagez facilement votre communauté dans vos efforts de collecte de fonds.
Billetterie
Vendez plus de billets pour votre prochain événement de collecte de fonds grâce à des formulaires de billetterie efficaces.
eCommerce
Diversifiez votre collecte de fonds en ouvrant une boutique en ligne pour votre association.
Tombolas et loteries
Lancez facilement une tombola grâce à nos options de billetterie numérotée.
Encans
Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateurs à enchérir sur des articles.
Adhésions
Facilitez l’adhésion à votre cause en permettant à vos supporters de devenir membres.
Gestion des donateurs
Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateursEntrez en contact avec les bons donateurs au bon moment grâce à une gestion transparente des donateurs.ors d'enchérir sur des articles.
Résultats
Au total, Isa et son équipe ont créé un peu moins de 75 formulaires avec Zeffy. Cela peut sembler beaucoup de travail, mais cela n'a jamais été un souci pour Isa et son équipe. Les outils de Zeffy sont conçus pour réduire le temps d'administration, ce qui signifie que les formulaires peuvent être créés ou modifiés en quelques minutes seulement.
A ce jour, Zeffy a permis à JEVI d'économiser 9 592 dollars de frais sur près de 200 000 dollars collectés !
"J'aime le fait que tout l'argent que nous collectons va directement à notre mission".
conclut Isa. Lorsque je lui ai demandé ce qu'elle aimait le plus, Isa m'a répondu,
"Nous économisons beaucoup, mais c'est surtout l'équipe de Zeffy qui fait la différence. Ils sont vraiment à l'écoute des organisations.