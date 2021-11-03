JEVI a économisé 9 592 dollars de frais sur près de 200 000 dollars collectés avec Zeffy.

Les autres options ne convenaient pas ou étaient trop chères.

Avant de prendre leur décision, Isa et son équipe ont cherché d'autres options. Ils ont examiné CanadaHelps, mais ont trouvé que leur billetterie ne convenait pas aux programmes de formation qu'ils organisent. De plus, les frais facturés sur chaque transaction signifiaient que moins d'argent allait à leur organisation. Isa a également contacté son représentant à la banque Desjardins pour discuter de la possibilité de l'utiliser comme fournisseur officiel de services. En plus d'être coûteuse, cette solution n'offrait tout simplement pas l'option de paiement facile à utiliser qu'elle recherchait.

Ce qui a le plus séduit JEVI dans Zeffy, c'est le fait que la plateforme contient à la fois des outils professionnels de billetterie et de dons. "Le déclic s'est fait tout de suite avec notre responsable de compte, François", ajoute Isa, à la grande fierté de l'auteur.

La mise en œuvre de Zeffy s'est très bien passée, se souvient Isa. Non seulement le changement a été facile à faire, mais son gestionnaire de compte était là pour l'aider tout au long du processus.