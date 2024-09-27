A-WING a perdu 42 000 dollars en frais avant de trouver un financement gratuit auprès de Zeffy.

Mission des femmes de l'aviation inspirant la prochaine génération (A-WING)

L'industrie aéronautique a un problème d'équité entre les sexes, et Aviation Women Inspiring the Next Generation (A-WING) tente d'y remédier. L'organisation promeut l'égalité des sexes, encourageant les jeunes femmes à poursuivre une carrière dans l'aviation, dans tous les secteurs de l'industrie, tout en promouvant des salaires équitables et en fournissant des ressources en matière de carrière.

On estime que moins de 10 % des emplois dans l'industrie aéronautique sont aujourd'hui occupés par des femmes. Malgré les progrès réalisés ces dernières années, les femmes sont toujours sous-représentées, en particulier dans les échelons supérieurs. A-WING travaille sur les deux côtés de l'équation, en offrant des bourses et des opportunités de réseautage aux femmes qui construisent (ou espèrent construire) leur carrière dans l'aviation et en collaborant avec les entreprises du secteur.

Contexte

Après avoir travaillé dans l'industrie pendant des décennies sans voir beaucoup de progrès en matière d'équité entre les sexes, un groupe de professionnels de l'aviation a fondé A-WING en 2020. Et ils ne se contentent pas de soutenir les pilotes et les mécaniciens. A-WING souhaite voir davantage de femmes dans tous les domaines, de la fabrication et des réparations au développement commercial et aux ventes, en passant par l'analyse des données et la technologie, jusqu'à la propriété de leur entreprise.

"Nous visons à créer un environnement accueillant pour les femmes, à supprimer les écarts de rémunération et d'avantages sociaux et à aider les femmes à concilier vie professionnelle et vie privée tout au long de leur carrière". Nicole Ellis, membre du conseil d'administration

Les dirigeantes de l'A-WING font partie des quelques femmes qui travaillent aux plus hauts niveaux de l'industrie aéronautique et elles consacrent leur temps à cette cause importante. L'organisation est entièrement composée de bénévoles et a élargi sa communauté à plus de 2 200 membres, sponsors, donateurs et alliés. Ensemble, ils organisent des salons de l'emploi, des activités de sensibilisation et de mise en réseau, et fournissent des ressources en ligne pour combler le fossé de l'égalité des sexes dans l'aviation.

D'une part, la nature entièrement bénévole de l'organisation signifie que chaque dollar collecté peut être utilisé pour promouvoir et faire avancer la mission.y D'autre part, ces propriétaires d'entreprise, cadres et vice-présidents n'ont pas de temps libre à consacrer à des tâches administratives.