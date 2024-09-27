Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Toutes les autres histoires
27 septembre 2024
|
Peer-to-peer
Dons en ligne

A-WING a perdu 42 000 dollars en frais avant de trouver un financement gratuit auprès de Zeffy.

Montant collecté
$57,303
Montant épargné
$2865
Rédigé par
Shelbi Polk
La missionDéfisSolutionCaractéristiques utiliséesRésultats

Mission des femmes de l'aviation inspirant la prochaine génération (A-WING)

L'industrie aéronautique a un problème d'équité entre les sexes, et Aviation Women Inspiring the Next Generation (A-WING) tente d'y remédier. L'organisation promeut l'égalité des sexes, encourageant les jeunes femmes à poursuivre une carrière dans l'aviation, dans tous les secteurs de l'industrie, tout en promouvant des salaires équitables et en fournissant des ressources en matière de carrière.

On estime que moins de 10 % des emplois dans l'industrie aéronautique sont aujourd'hui occupés par des femmes. Malgré les progrès réalisés ces dernières années, les femmes sont toujours sous-représentées, en particulier dans les échelons supérieurs. A-WING travaille sur les deux côtés de l'équation, en offrant des bourses et des opportunités de réseautage aux femmes qui construisent (ou espèrent construire) leur carrière dans l'aviation et en collaborant avec les entreprises du secteur.

Contexte

Après avoir travaillé dans l'industrie pendant des décennies sans voir beaucoup de progrès en matière d'équité entre les sexes, un groupe de professionnels de l'aviation a fondé A-WING en 2020. Et ils ne se contentent pas de soutenir les pilotes et les mécaniciens. A-WING souhaite voir davantage de femmes dans tous les domaines, de la fabrication et des réparations au développement commercial et aux ventes, en passant par l'analyse des données et la technologie, jusqu'à la propriété de leur entreprise. 

"Nous visons à créer un environnement accueillant pour les femmes, à supprimer les écarts de rémunération et d'avantages sociaux et à aider les femmes à concilier vie professionnelle et vie privée tout au long de leur carrière". Nicole Ellis, membre du conseil d'administration

Les dirigeantes de l'A-WING font partie des quelques femmes qui travaillent aux plus hauts niveaux de l'industrie aéronautique et elles consacrent leur temps à cette cause importante. L'organisation est entièrement composée de bénévoles et a élargi sa communauté à plus de 2 200 membres, sponsors, donateurs et alliés. Ensemble, ils organisent des salons de l'emploi, des activités de sensibilisation et de mise en réseau, et fournissent des ressources en ligne pour combler le fossé de l'égalité des sexes dans l'aviation.

D'une part, la nature entièrement bénévole de l'organisation signifie que chaque dollar collecté peut être utilisé pour promouvoir et faire avancer la mission.y D'autre part, ces propriétaires d'entreprise, cadres et vice-présidents n'ont pas de temps libre à consacrer à des tâches administratives. 

$2865
sauvée avec Zeffy

Les défis à relever avant de passer à Zeffy

A-WING utilisait auparavant un produit qui promettait de "gérer les activités des membres, de stimuler l'engagement des membres et d'augmenter les revenus non liés aux cotisations". 

Ce produit permettait de trier les données des membres et de les rendre accessibles, mais il était lourd, complexe et difficile à administrer.

Mais ce n'était pas le plus grave. Leur plus grande préoccupation était de savoir combien d'argent ils perdaient à cause des frais. A-WING a collecté plus de 140 000 dollars depuis sa création il y a tout juste quatre ans. Le processeur de collecte de fonds moyen prélève 5 % du total des fonds collectés, ce qui signifie que jusqu'à 7 000 dollars auraient été perdus en frais sur une plateforme normale. Mais en raison du modèle de collecte de fonds utilisé, les frais étaient beaucoup plus élevés. 

Les dirigeants d'A-WING estiment que "jusqu'à 30 % de l'argent gagné grâce aux efforts de collecte de fonds était absorbé par divers frais mensuels et par transaction".

Si l'on tient compte de leurs succès en matière de collecte de fonds, cela représente une perte de plus de 10 000 dollars par an en frais de fonctionnement. Pour une organisation qui n'a pas de personnel rémunéré, cela représente une perte importante en termes de frais de fonctionnement.  

La solution 100% gratuite

Les dirigeants de l'A-WING ont entendu parler de Zeffy par le bouche à oreille et ont décidé de l'essayer à la fin de l'année 2023. Ils ont testé Zeffy pour leur campagne annuelle Giving Tuesday - et les dirigeants ont été stupéfaits par la facilité avec laquelle Zeffy a rendu l'ensemble du processus. 

Caractéristiques utilisées

Dons

Facilitez les dons grâce à des formulaires personnalisables.

Offrez aux visiteurs de votre site web un moyen efficace et intuitif de donner à votre cause.

Commencer

Campagnes pair-à-pair

Aidez votre communauté à collecter des fonds pour vous.

Engagez facilement votre communauté dans vos efforts de collecte de fonds.

Commencer

Billetterie

Vendez et gérez les billets pour vos événements.

Vendez plus de billets pour votre prochain événement de collecte de fonds grâce à des formulaires de billetterie efficaces.

Commencer

eCommerce

Ouvrez une boutique en ligne pour votre association.

Diversifiez votre collecte de fonds en ouvrant une boutique en ligne pour votre association.

Commencer

Tombolas et loteries

Organisez une tombola lors de votre prochain événement.

Lancez facilement une tombola grâce à nos options de billetterie numérotée.

Commencer

Encans

Rassemblez et surveillez les offres pour vos articles, sans frais.

Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateurs à enchérir sur des articles.

Commencer

Adhésions

Transformez vos sympathisants en membres

Facilitez l’adhésion à votre cause en permettant à vos supporters de devenir membres.

Commencer

Gestion des donateurs

Gérez et engagez vos donateurs.

Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateursEntrez en contact avec les bons donateurs au bon moment grâce à une gestion transparente des donateurs.ors d'enchérir sur des articles.

Commencer

Résultats

L'événement s'est déroulé sans problème et A-WING a économisé plus de 2 800 $ sur les 57 300 $ qu'elle a collectés. En plus d'organiser un événement vraiment gratuit (et d'avoir accès à une collecte de fonds indéfiniment gratuite), les dirigeants de A-WING ont été ravis de réaliser que les services de gestion des donateurs de Zeffy pouvaient remplacer la plateforme coûteuse qu'ils utilisaient jusqu'à présent. Adieu 30% de frais.

En tant que cadres de l'industrie, ils ont également été impressionnés par la faible barrière à l'entrée de Zeffy et par les efforts notables et continus d'amélioration du produit. En bref, ils ont trouvé Zeffy tout aussi performant que leur propre travail.

"Zeffy a permis à A-WING de gérer facilement les dons, les adhésions, les événements, etc. La collecte de fonds n'a jamais été aussi rationalisée et nous aimons ne pas avoir à nous soucier des frais. Nous sommes impatients de commencer à utiliser d'autres fonctionnalités avec les ventes aux enchères et la boutique en ligne ! Nicole Ellis, membre du conseil d'administration
Faites un don pour soutenir l'initiative "Aviation Women Inspiring the Next Generation" (A-WING).

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Commencer à lever des fonds
Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
Saviez-vous que
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Collecter des dons sans frais
Question
Coût :
$
$$
Effort :
1
23
Fun :
★★

Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

Des gains rapides pour vous :

  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

Voir notre guide des déclarations de mission

Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
$1,715
sauvegardé
1
nouvelle embauche
2500+
projets textiles finis
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Toujours dire merci
Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.