A-WING a perdu 42 000 dollars en frais avant de trouver un financement gratuit auprès de Zeffy.

L'industrie aéronautique a un problème d'équité entre les sexes, et Aviation Women Inspiring the Next Generation (A-WING) tente d'y remédier. L'organisation promeut l'égalité des sexes, encourageant les jeunes femmes à poursuivre une carrière dans l'aviation, dans tous les secteurs de l'industrie, tout en promouvant des salaires équitables et en fournissant des ressources en matière de carrière.
On estime que moins de 10 % des emplois dans l'industrie aéronautique sont aujourd'hui occupés par des femmes. Malgré les progrès réalisés ces dernières années, les femmes sont toujours sous-représentées, en particulier dans les échelons supérieurs. A-WING travaille sur les deux côtés de l'équation, en offrant des bourses et des opportunités de réseautage aux femmes qui construisent (ou espèrent construire) leur carrière dans l'aviation et en collaborant avec les entreprises du secteur.
Contexte
Après avoir travaillé dans l'industrie pendant des décennies sans voir beaucoup de progrès en matière d'équité entre les sexes, un groupe de professionnels de l'aviation a fondé A-WING en 2020. Et ils ne se contentent pas de soutenir les pilotes et les mécaniciens. A-WING souhaite voir davantage de femmes dans tous les domaines, de la fabrication et des réparations au développement commercial et aux ventes, en passant par l'analyse des données et la technologie, jusqu'à la propriété de leur entreprise.
"Nous visons à créer un environnement accueillant pour les femmes, à supprimer les écarts de rémunération et d'avantages sociaux et à aider les femmes à concilier vie professionnelle et vie privée tout au long de leur carrière". Nicole Ellis, membre du conseil d'administration
Les dirigeantes de l'A-WING font partie des quelques femmes qui travaillent aux plus hauts niveaux de l'industrie aéronautique et elles consacrent leur temps à cette cause importante. L'organisation est entièrement composée de bénévoles et a élargi sa communauté à plus de 2 200 membres, sponsors, donateurs et alliés. Ensemble, ils organisent des salons de l'emploi, des activités de sensibilisation et de mise en réseau, et fournissent des ressources en ligne pour combler le fossé de l'égalité des sexes dans l'aviation.
D'une part, la nature entièrement bénévole de l'organisation signifie que chaque dollar collecté peut être utilisé pour promouvoir et faire avancer la mission.y D'autre part, ces propriétaires d'entreprise, cadres et vice-présidents n'ont pas de temps libre à consacrer à des tâches administratives.
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
A-WING utilisait auparavant un produit qui promettait de "gérer les activités des membres, de stimuler l'engagement des membres et d'augmenter les revenus non liés aux cotisations".
Ce produit permettait de trier les données des membres et de les rendre accessibles, mais il était lourd, complexe et difficile à administrer.
Mais ce n'était pas le plus grave. Leur plus grande préoccupation était de savoir combien d'argent ils perdaient à cause des frais. A-WING a collecté plus de 140 000 dollars depuis sa création il y a tout juste quatre ans. Le processeur de collecte de fonds moyen prélève 5 % du total des fonds collectés, ce qui signifie que jusqu'à 7 000 dollars auraient été perdus en frais sur une plateforme normale. Mais en raison du modèle de collecte de fonds utilisé, les frais étaient beaucoup plus élevés.
Les dirigeants d'A-WING estiment que "jusqu'à 30 % de l'argent gagné grâce aux efforts de collecte de fonds était absorbé par divers frais mensuels et par transaction".
Si l'on tient compte de leurs succès en matière de collecte de fonds, cela représente une perte de plus de 10 000 dollars par an en frais de fonctionnement. Pour une organisation qui n'a pas de personnel rémunéré, cela représente une perte importante en termes de frais de fonctionnement.
La solution 100% gratuite
Les dirigeants de l'A-WING ont entendu parler de Zeffy par le bouche à oreille et ont décidé de l'essayer à la fin de l'année 2023. Ils ont testé Zeffy pour leur campagne annuelle Giving Tuesday - et les dirigeants ont été stupéfaits par la facilité avec laquelle Zeffy a rendu l'ensemble du processus.
Résultats
L'événement s'est déroulé sans problème et A-WING a économisé plus de 2 800 $ sur les 57 300 $ qu'elle a collectés. En plus d'organiser un événement vraiment gratuit (et d'avoir accès à une collecte de fonds indéfiniment gratuite), les dirigeants de A-WING ont été ravis de réaliser que les services de gestion des donateurs de Zeffy pouvaient remplacer la plateforme coûteuse qu'ils utilisaient jusqu'à présent. Adieu 30% de frais.
En tant que cadres de l'industrie, ils ont également été impressionnés par la faible barrière à l'entrée de Zeffy et par les efforts notables et continus d'amélioration du produit. En bref, ils ont trouvé Zeffy tout aussi performant que leur propre travail.
"Zeffy a permis à A-WING de gérer facilement les dons, les adhésions, les événements, etc. La collecte de fonds n'a jamais été aussi rationalisée et nous aimons ne pas avoir à nous soucier des frais. Nous sommes impatients de commencer à utiliser d'autres fonctionnalités avec les ventes aux enchères et la boutique en ligne ! Nicole Ellis, membre du conseil d'administration