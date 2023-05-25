Le Québec n'est pas étranger aux lois sur la protection de la vie privée. Il a été la première province à se doter d'une législation sur la protection de la vie privée au début des années 1990, mais ces lois n'avaient pas beaucoup de pouvoir réel.1 La loi 25 change cela.
La loi 25 (anciennement projet de loi 64) adapte les lois existantes protégeant les renseignements personnels des Québécois aux réalités numériques et technologiques d'aujourd'hui et ajoute des exigences pour toute personne faisant des affaires au Québec, et non seulement pour les organisations basées au Québec.
Conçue pour protéger les Québécois et leurs informations personnelles, la loi 25 rend les organisations responsables des données qu'elles recueillent et stockent et les oblige à expliquer clairement pourquoi elles demandent vos informations et comment elles comptent les utiliser.
Certaines dispositions sont entrées en vigueur le 22 septembre 2022 et les autres entreront en vigueur en septembre 2023 et en septembre 2024.3
Comme le veut la tradition juridique, les termes utilisés sont assez ambigus, ce qui signifie qu'il n'existe pas de liste précise des organisations qui doivent se conformer à la loi 25. Elle stipule seulement que toute entreprise privée qui collecte, traite ou communique des informations personnelles est soumise aux nouvelles règles et réglementations.4 Et cela inclut les organisations à but non lucratif et les organisations caritatives.
En droit québécois, une entreprise est une "activité économique organisée, de nature commerciale ou non, consistant à produire, administrer ou aliéner des biens, ou à fournir un service "5.
C'est une bonne chose. Ainsi, par exemple, les syndicats et les cliniques privées, comme un psychiatre, sont considérés comme des entreprises. Les organisations spirituelles et les religions ne sont pas considérées comme des entreprises, car leurs objectifs principaux sont spirituels et non économiques. Mais tout cela n'est pas très clair.
En cas de doute, il est préférable de suivre les dispositions de la loi 25 (elles sont conçues pour servir au mieux les intérêts de vos donateurs) ou de demander l'avis d'un professionnel.
Si votre organisation à but non lucratif recueille et stocke des informations personnelles, que devez-vous faire ?
Voyons ce qu'il faut faire et quand.
Votre organisation à but non lucratif a besoin d'un responsable de la protection de la vie privée pour mettre en œuvre la loi 25.6 et s'assurer qu'elle la respecte.
Quelques points à garder à l'esprit :
Vous savez que vous devez commencer à tenir un registre des incidents liés à la confidentialité (comme une violation de données) au cas où la Commission d'accès à l'information vous le demanderait.6
Ce que cela signifie pour votre association :
Les nouvelles règles vous autorisent à divulguer des informations personnelles sans consentement lorsque cela fait partie d'une transaction commerciale. (Par exemple, lorsque vous acceptez un don par l'intermédiaire d'un logiciel de collecte de fonds tiers tel que Zeffy, vous pouvez partager les informations nécessaires à la réalisation de la transaction). Toutefois, il vous incombe de veiller à ce que toutes les parties respectent la loi 25.6.
Voir Vers la conformité à la Loi sur le privé pour plus d'informations ou Nouvelles obligations des entreprises en matière de protection de la vie privée.
La Commission d'accès à l'information du Québec Commission d'accès à l'information du Québec peut imposer des pénalités pour non-conformité allant jusqu'à 25 millions de dollars ou 4 % du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise (selon le montant le plus élevé). (le montant le plus élevé étant retenu)8.
En cas de doute, si vous conservez les données personnelles de vos donateurs, nous vous conseillons de suivre les règles et réglementations énoncées dans la loi 25. Si vous ne conservez pas les données personnelles de vos donateurs, mais que vous utilisez des services tiers (tels que Zeffy) pour vous aider à gérer vos activités de collecte de fonds, nous vous conseillons de vérifier auprès d'eux qu'ils respectent toutes les règles et réglementations de la loi 25. (Zeffy les respecte à la lettre !)
McMillan a publié une série en deux parties expliquant la loi 25 et les deux épisodes valent la peine d'être écoutés :
Partie 1 - Vie privée 101 - Obligations en vertu de la nouvelle loi 25 du Québec : pourquoi votre entreprise a besoin d'un responsable de la protection des renseignements personnels dès maintenant
Partie 2 - Vie privée 101 - Obligations en vertu de la nouvelle loi 25 du Québec : Pourquoi vous devez désormais enregistrer et signaler les violations de la vie privée?
Didomi est une excellente ressource (en anglais et en français).
Et suivez la Commission d'accès à l'information du Québec sur Twitter pour vous tenir au courant de l'actualité.
Loi 25 : Loi relative à la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.
Les "Coles Notes" de la Commission d'accès à l'information du Québec : Nouvelles obligations des entreprises en matière de protection de la vie privée.
And en français : Vers la conformité à la Loi sur le privé.
1. Loi 25 / Bill 64 - Des changements en matière de protection de la vie privée s'annoncent au Québec : Êtes-vous prêts ?
2. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.
3. Loi 25 - Nouvelles dispositions protégeant la vie privée des Québécois - Certaines dispositions entrent en vigueur aujourd'hui.
4. Loi visant à moderniser les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, SQ 2021, c 25.
5. La nouvelle loi québécoise sur la protection de la vie privée 25 : Y a-t-il une exception pour les organismes à but non lucratif ?
6. Vers la conformité à la Loi sur le privé.
7. Nouvelles obligations des entreprises en matière de protection de la vie privée.
8. Le Québec a déjà mis en place de nouvelles exigences en matière de protection de la vie privée, et d'autres sont prévues pour 2023.
Loteries caritatives en ligne. Tirages 50/50 au Québec. Admissibilité à une licence de loterie à but non lucratif ou de loterie de bienfaisance. Zeffy peut vous aider à comprendre les loteries au Québec.