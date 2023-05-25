Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
La loi 25 du Québec et ce qu'elle signifie pour les organisations à but non lucratif.
Vie associative

La loi 25 du Québec et ce qu'elle signifie pour les organisations à but non lucratif.

25 mai 2023

Le Québec n'est pas étranger aux lois sur la protection de la vie privée. Il a été la première province à se doter d'une législation sur la protection de la vie privée au début des années 1990, mais ces lois n'avaient pas beaucoup de pouvoir réel.1 La loi 25 change cela.

La loi 25 (anciennement projet de loi 64) adapte les lois existantes protégeant les renseignements personnels des Québécois aux réalités numériques et technologiques d'aujourd'hui et ajoute des exigences pour toute personne faisant des affaires au Québec, et non seulement pour les organisations basées au Québec.

L'essentiel :

La loi 25 est introduite progressivement, ce qui donne aux organisations à but non lucratif le temps de se préparer.

Conçue pour protéger les Québécois et leurs informations personnelles, la loi 25 rend les organisations responsables des données qu'elles recueillent et stockent et les oblige à expliquer clairement pourquoi elles demandent vos informations et comment elles comptent les utiliser.

Certaines dispositions sont entrées en vigueur le 22 septembre 2022 et les autres entreront en vigueur en septembre 2023 et en septembre 2024.3

Quelles sont les obligations d'une organisation à but non lucratif en vertu de la loi 25 ?

Comme le veut la tradition juridique, les termes utilisés sont assez ambigus, ce qui signifie qu'il n'existe pas de liste précise des organisations qui doivent se conformer à la loi 25. Elle stipule seulement que toute entreprise privée qui collecte, traite ou communique des informations personnelles est soumise aux nouvelles règles et réglementations.4 Et cela inclut les organisations à but non lucratif et les organisations caritatives.

En droit québécois, une entreprise est une "activité économique organisée, de nature commerciale ou non, consistant à produire, administrer ou aliéner des biens, ou à fournir un service "5.

C'est une bonne chose. Ainsi, par exemple, les syndicats et les cliniques privées, comme un psychiatre, sont considérés comme des entreprises. Les organisations spirituelles et les religions ne sont pas considérées comme des entreprises, car leurs objectifs principaux sont spirituels et non économiques. Mais tout cela n'est pas très clair.

En cas de doute, il est préférable de suivre les dispositions de la loi 25 (elles sont conçues pour servir au mieux les intérêts de vos donateurs) ou de demander l'avis d'un professionnel.

Si votre organisation à but non lucratif recueille et stocke des informations personnelles, que devez-vous faire ?

Voyons ce qu'il faut faire et quand.

À partir du 22 septembre 2022, toutes les organisations, y compris les organisations à but non lucratif, devront.. :

Désignez un responsable de la protection de la vie privée pour votre association.

Votre organisation à but non lucratif a besoin d'un responsable de la protection de la vie privée pour mettre en œuvre la loi 25.6 et s'assurer qu'elle la respecte.

Quelques points à garder à l'esprit :

  1. Le responsable de la protection de la vie privée doit être la plus haute autorité de votre organisation. (Par exemple, le PDG).
  2. Si la plus haute autorité de votre organisation ne souhaite pas être le responsable de la protection de la vie privée, elle peut déléguer ce rôle à quelqu'un au sein de votre organisation.
  3. Les coordonnées du responsable de la protection de la vie privée doivent être publiées sur votre site web.
  4. Les ressources nécessaires (humaines, techniques et financières) doivent être mises à disposition pour que votre responsable de la protection de la vie privée puisse se conformer à la loi 25.

Commencez à consigner les incidents liés à la confidentialité.

Vous savez que vous devez commencer à tenir un registre des incidents liés à la confidentialité (comme une violation de données) au cas où la Commission d'accès à l'information vous le demanderait.6

Ce que cela signifie pour votre association :

  1. Faites l'inventaire des informations personnelles conservées par votre association (ou par un tiers agissant en son nom) et évaluez leur sensibilité.
  2. Mettre en place des mesures pour prévenir ou limiter le risque d'incident de confidentialité.
  3. Établissez un plan d'intervention que votre organisation suivra en cas de violation de données.

Bien sûr, il y a une exception à chaque règle.

Les nouvelles règles vous autorisent à divulguer des informations personnelles sans consentement lorsque cela fait partie d'une transaction commerciale. (Par exemple, lorsque vous acceptez un don par l'intermédiaire d'un logiciel de collecte de fonds tiers tel que Zeffy, vous pouvez partager les informations nécessaires à la réalisation de la transaction). Toutefois, il vous incombe de veiller à ce que toutes les parties respectent la loi 25.6.

À partir du 22 septembre 2023, les organisations à but non lucratif qui collectent et stockent des informations personnelles devront.. :

  1. Créer ou mettre à jour une politique de confidentialité qui définit clairement les informations personnelles qu'elles collectent et stockent et ce qu'elles en font. Votre politique de confidentialité doit être facile à comprendre et être disponible sur le site web de votre organisation ou, si vous n'avez pas de site web, dans un autre endroit accessible.6
  2. Mettre en œuvre le principe de "privacy-by-default".1 (Cela signifie que, par défaut, vous ne pouvez pas collecter ou stocker d'informations personnelles. Vous devez désormais obtenir le consentement de la personne concernée chaque fois que vous recueillez ses données personnelles).
  3. Prendre connaissance des nouvelles règles relatives au consentement nécessaire pour collecter, divulguer ou utiliser des informations à caractère personnel.
  4. Être en mesure de détruire les informations personnelles lorsque vous n'en avez plus besoin. Ou savoir comment les rendre anonymes pour les utiliser ensuite à des fins sérieuses et légitimes.1,6
  5. Suivre les nouvelles règles de transparence:1
  6. Expliquer simplement et clairement pourquoi vous avez besoin des informations personnelles d'une personne et comment vous comptez les utiliser.
  7. Présenter clairement et obtenir le consentement chaque fois que vous recueillez les informations personnelles d'une personne.
  8. Informer une personne lorsque ses données personnelles ont fait l'objet d'un processus de prise de décision automatisé.
  9. Informer une personne avant d'utiliser une technologie susceptible de l'identifier, de la localiser ou d'établir son profil, et lui indiquer comment la désactiver ou l'éviter.
  10. Distribuer les politiques et procédures de protection de la vie privée à toutes les personnes dont les informations personnelles sont collectées à l'aide d'une technologie (comme votre site web ou votre application).
  11. Traiter les demandes et les plaintes concernant la gestion des informations personnelles par votre association.
  12. Créer et mener une évaluation des incidences sur la vie privée lorsque cela est nécessaire. (Par exemple, avant de divulguer des informations personnelles en dehors du Québec).
  13. Respecter les nouvelles règles de divulgation des informations relatives au personnel en dehors du Québec.
  14. Respecter les nouvelles règles relatives à la collecte d'informations personnelles d'un mineur. (Les parents doivent consentir à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation des informations personnelles d'un mineur de moins de 14 ans).
  15. Respecter le droit de cesser la diffusion, la réindexation ou la désindexation (ou le droit à l'oubli).

Voir Vers la conformité à la Loi sur le privé pour plus d'informations ou Nouvelles obligations des entreprises en matière de protection de la vie privée.

D'ici le 22 septembre 2024, les organisations à but non lucratif devront :

Oui, des amendes sont prévues si votre association ne respecte pas la loi 25.

La Commission d'accès à l'information du Québec Commission d'accès à l'information du Québec peut imposer des pénalités pour non-conformité allant jusqu'à 25 millions de dollars ou 4 % du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise (selon le montant le plus élevé). (le montant le plus élevé étant retenu)8.

C'était beaucoup d'informations. Que peut faire une organisation à but non lucratif ?

En cas de doute, si vous conservez les données personnelles de vos donateurs, nous vous conseillons de suivre les règles et réglementations énoncées dans la loi 25. Si vous ne conservez pas les données personnelles de vos donateurs, mais que vous utilisez des services tiers (tels que Zeffy) pour vous aider à gérer vos activités de collecte de fonds, nous vous conseillons de vérifier auprès d'eux qu'ils respectent toutes les règles et réglementations de la loi 25. (Zeffy les respecte à la lettre !)

McMillan a publié une série en deux parties expliquant la loi 25 et les deux épisodes valent la peine d'être écoutés :

Partie 1 - Vie privée 101 - Obligations en vertu de la nouvelle loi 25 du Québec : pourquoi votre entreprise a besoin d'un responsable de la protection des renseignements personnels dès maintenant

Partie 2 - Vie privée 101 - Obligations en vertu de la nouvelle loi 25 du Québec : Pourquoi vous devez désormais enregistrer et signaler les violations de la vie privée?

Didomi est une excellente ressource (en anglais et en français).

Et suivez la Commission d'accès à l'information du Québec sur Twitter pour vous tenir au courant de l'actualité.

La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

Collecter des dons sans frais
Rédigé par
David Purkis

Voici un récapitulatif de tous les liens et documents mentionnés dans cet article :

Loi 25 : Loi relative à la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.

Les "Coles Notes" de la Commission d'accès à l'information du Québec : Nouvelles obligations des entreprises en matière de protection de la vie privée.

And en français : Vers la conformité à la Loi sur le privé.

Continuez à apprendre (nos sources) :

1. Loi 25 / Bill 64 - Des changements en matière de protection de la vie privée s'annoncent au Québec : Êtes-vous prêts ?

‍2. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.

‍3. Loi 25 - Nouvelles dispositions protégeant la vie privée des Québécois - Certaines dispositions entrent en vigueur aujourd'hui.

‍4. Loi visant à moderniser les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, SQ 2021, c 25.

‍5. La nouvelle loi québécoise sur la protection de la vie privée 25 : Y a-t-il une exception pour les organismes à but non lucratif ?

‍6. Vers la conformité à la Loi sur le privé.

‍7. Nouvelles obligations des entreprises en matière de protection de la vie privée.

‍8. Le Québec a déjà mis en place de nouvelles exigences en matière de protection de la vie privée, et d'autres sont prévues pour 2023.

Continuez à lire :

Lois sur les tombolas
Réglementation des loteries de bienfaisance au Québec.

Loteries caritatives en ligne. Tirages 50/50 au Québec. Admissibilité à une licence de loterie à but non lucratif ou de loterie de bienfaisance. Zeffy peut vous aider à comprendre les loteries au Québec.

En savoir plus

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

S'inscrire gratuitementEn savoir plus

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Commencer à lever des fonds
Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
Question
Coût :
$
$$
Effort :
1
23
Fun :
★★

Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

Des gains rapides pour vous :

  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

Voir notre guide des déclarations de mission

Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
$1,715
sauvegardé
1
nouvelle embauche
2500+
projets textiles finis
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Toujours dire merci
Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.