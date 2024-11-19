Le texto-don est un moyen simple et efficace pour les organisations à but non lucratif de collecter des dons. Les donateurs peuvent faire un don en quelques clics sur leur téléphone portable, ce qui rend cette méthode pratique à la fois pour les donateurs et pour les organisations.

Le don par texto permet aux organisations à but non lucratif d'atteindre un public plus large en s'adressant à des sympathisants plus jeunes et en simplifiant le processus de don.

De nombreuses plateformes proposent des services de dons par SMS. Il peut être difficile de choisir la bonne.

Dans ce guide, nous avons répertorié les 10 meilleures plateformes de don par texto pour votre organisation à but non lucratif en 2024.

Nos 10 meilleurs choix de plateformes de dons par SMS pour les organisations à but non lucratif

Pourquoi les organisations à but non lucratif devraient-elles opter pour la collecte de fonds par SMS ?

Le "text-to-give" ou "text-to-donate" est une stratégie essentielle pour les organisations à but non lucratif modernes, car elle leur permet d'accepter des dons rapidement et facilement par le biais des téléphones portables. Cette méthode augmente l'accessibilité pour les donateurs qui peuvent donner à tout moment et en tout lieu.

Les dons par mobile ont augmenté de 205 % entre 2023 et 2024. Plus de la moitié des visiteurs des sites web d'organisations à but non lucratif y accèdent via des appareils mobiles. De nombreux donateurs, en particulier les jeunes générations, préfèrent cette méthode en raison de sa commodité et de sa rapidité.

Les organisations à but non lucratif qui utilisent le don par texto peuvent élargir leur public, mobiliser leurs sympathisants et améliorer leurs efforts de collecte de fonds.

Idéal pour les organisations à but non lucratif de petite ou moyenne taille

1. Qgiv

Qgiv est une plateforme de dons par SMS conçue pour les petites et moyennes organisations à but non lucratif à la recherche de capacités de dons mobiles.

Caractéristiques principales :

Mots clés personnalisés pour l'identification des campagnes

Confirmations et reçus de dons automatisés

Envoi de SMS pour les campagnes de collecte de fonds

Personnalisation du montant des dons

Formulaires de dons optimisés pour les mobiles

‍Pricing:

25 $/mois pour l'essentiel des dons + 159 $/mois ou 387 $/trimestre pour 2 000 messages sortants, plus les frais de traitement, de chèque électronique et d'AMEX

2. Donorbox

Donorbox est une solution de don par SMS qui s'intègre à des outils de collecte de fonds plus larges pour une gestion complète des donateurs.

Caractéristiques principales :

Déclencheurs de dons par mots-clés

Accusés de réception de dons automatisés

Programmation de campagnes par SMS

Montants de dons personnalisés

Possibilités de messagerie bidirectionnelle

‍Pricing:

Donorbox propose trois formules :

Standard à 0$/mois avec des frais de plateforme de 1,75%.

Pro à 139 $/mois avec une commission forfaitaire de 1,5 % et des fonctions supplémentaires

Premium avec un soutien personnalisé et des outils avancés à un prix sur mesure

Text to give : 19 $/mois et 50 $/mois pour les mots-clés standard et personnalisés, respectivement (disponible pour les plans Standard et Pro ; tarification personnalisée pour le plan Premium).

Note : Les frais de traitement des paiements de Donorbox peuvent varier en fonction de la méthode de paiement.

3. Boule de neige

Snowball est une plateforme de dons par SMS qui offre des fonctionnalités de base avec une option gratuite d'entrée de gamme.

Caractéristiques principales :

Mots clés standard pour le don de texte

Génération automatisée de reçus

Confirmation des dons par SMS

Prix :

Plan de démarrage : 0 $ ; deux mots-clés accessibles

Plan Premium : 549 $/an ; comprend l'envoi illimité de SMS et l'assistance après les heures de bureau.

Plan professionnel : 849 $/an ; texte pour donner des fonctions et un nombre illimité de mots-clés

Plan Entreprise : À partir de 99 $/mois, il offre des intégrations personnalisées et une assistance dédiée, ainsi que toutes les fonctionnalités du plan professionnel.

La meilleure solution pour les collectes de fonds basées sur des événements

4. UneCause

OneCause est une plateforme polyvalente de dons par texto, spécialisée dans l'intégration de collectes de fonds basées sur des événements.

Caractéristiques principales :

Suivi des dons par SMS en temps réel

Mots clés spécifiques à l'événement

Suivi automatisé des donateurs

Capacités d'engagement de texte

Prix :

Plusieurs logiciels sont disponibles pour différents budgets ; contactez l'équipe pour plus de détails.

5. Handbid

Handbid intègre les fonctionnalités de l'outil de don par écrit aux plateformes de vente aux enchères pour une expérience simplifiée.

Caractéristiques principales :

Notifications d'appels d'offres par SMS

Alertes automatisées de surenchère

Notification instantanée des gains

Fonctionnalité de text-to-bid

Suivi des promesses de dons par SMS

Prix :

À partir de 1 396 $, plus des frais de traitement de la carte de crédit de 3,5 % + 0,30 $.

6. Funraise

Funraise est une plateforme de dons par SMS qui offre des outils dotés de capacités complètes de gestion de campagne.

Caractéristiques principales :

Accusés de réception automatisés

Montants de dons personnalisés par texte

Gestion des campagnes de mots-clés

Suivi de l'engagement par SMS

Segmentation des donateurs pour les campagnes textuelles

Prix :

Contact pour les prix

La meilleure solution pour les organisations confessionnelles

7. Dîme.ly

La plateforme de dons par texto Tithe.ly est idéale pour les églises et les organisations confessionnelles. L'outil offre un tableau de bord des dons et de la santé du ministère.

Caractéristiques principales :

Dons désignés par SMS

Mise en place de dons récurrents par SMS

Programmation de campagnes de textos

Mots clés spécifiques à la congrégation

Prix :

Don : 0 $ + frais de transaction (la fonction de don par SMS coûte 19 $ de plus)

Accès complet : Toutes les fonctionnalités disponibles à 119 $/mois

Idéal pour les grandes organisations à but non lucratif et les entreprises

8. Trompette

Trumpia est une plateforme de don de texte au niveau de l'entreprise avec des capacités d'automatisation et de ciblage avancées.

Caractéristiques principales :

Automatisation avancée des SMS

Gestion personnalisée des mots-clés

Campagnes de textes segmentés

Analyse des dons de texte

Prix :

Plan Lite : 49 $/mois ou 39 $/mois facturés annuellement pour 1 000 messages SMS

Plan de base : 118 $/mois ou 94 $/mois facturés annuellement pour 3 000 messages SMS

Plan avancé : 199 $/mois ou 159 $/mois facturés annuellement pour 5 000 SMS

9. Tatango

Le logiciel de dons par texto de Tatango se concentre sur la gestion de campagnes à grande échelle. Il excelle dans la segmentation avancée, le marketing et l'analyse des données.

Caractéristiques principales :

Possibilités de campagnes de textos en masse

Segmentation avancée des donateurs

Analyse des dons de texte

Gestion de plusieurs mots-clés

Prix :

1 000 $/mois pour le vanity shortcode

500$/mois pour un shortcode sans vanité

Le meilleur pour les organisations à but non lucratif férues de technologie

10. GiveWP

GiveWP est une solution de text-to-give intégrée à WordPress pour la collecte de fonds en ligne.

Caractéristiques principales :

Dons de texte natifs de WordPress

Automatisation de la réception des SMS

Suivi des campagnes textuelles

Gestion des mots-clés

Prix :

79 $/an pour le module complémentaire de don par SMS, alimenté par Twilio et Stripe

Frais mensuels pour le numéro de téléphone : 1 $ pour Twilio

Coût des SMS : 0,0075 $ par message (envoyé et reçu) pour Twilio

Frais de Stripe : 2,9 % + 0,30 $ par transaction

5 caractéristiques clés à rechercher dans une plateforme de dons par texto

1. Mise en place d'une campagne SMS

Une bonne plateforme de dons par SMS facilite la définition des mots-clés SMS et la gestion des codes courts. Vous pouvez créer des mots-clés différents pour chaque campagne de collecte de fonds, ce qui permet de suivre vos efforts. Des messages de réponse automatique personnalisés guident les donateurs tout au long du processus de don.

2. Traitement des paiements mobiles

Les systèmes de dons par texto doivent traiter les paiements mobiles en douceur et permettre aux donateurs de choisir différents montants de dons par texto et de traiter les paiements immédiatement. Des textes de confirmation rapides rassurent les donateurs quant à la sécurité de leur transaction.

3. Gestion des SMS

Les plateformes efficaces fournissent des outils pour gérer toutes vos communications textuelles, y compris l'envoi de rappels, la confirmation des dons et les remerciements aux donateurs. Le système doit assurer le suivi des messages et entretenir des conversations avec chaque donateur.

4. Expérience des donateurs par SMS

Les donateurs doivent pouvoir effectuer leurs dons entièrement par SMS, tout en établissant des dons uniques ou récurrents à l'aide de simples commandes textuelles. La plateforme doit donner des instructions claires et gérer les erreurs éventuelles, tout en gardant le texte dans le chat.

5. Analyse de texte

Les plates-formes de dons par SMS devraient proposer des analyses pour vos campagnes SMS, vous permettant de suivre le nombre de personnes qui répondent à vos SMS, le nombre de dons reçus et les montants de dons les plus populaires afin d'améliorer vos stratégies de collecte de fonds.

Dernières réflexions sur les plateformes de dons par SMS pour les organisations à but non lucratif

Les plateformes de dons par SMS sont utiles aux organisations à but non lucratif qui cherchent à collecter davantage de fonds, car il est facile pour les gens de faire des dons sur leur téléphone portable. Choisissez une plateforme qui permet des campagnes créatives pour améliorer vos efforts en matière de dons par texto.

Mélanger les méthodes de collecte de fonds, y compris le don par SMS, permet d'amplifier vos dons et d'attirer davantage de sympathisants. Chaque plateforme présentée dans ce guide offre des caractéristiques uniques pour répondre aux besoins de votre organisation.

Zeffy offre une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite avec plusieurs outils de gestion de la collecte de fonds et des donateurs pour développer votre organisation à but non lucratif.

FAQ sur le don par SMS

Comment mettre en place des dons par SMS ? La mise en place de dons par SMS est un processus simple. Suivez les étapes suivantes pour commencer : Choisissez une plateforme de dons par SMS adaptée aux besoins de votre association Créez un compte et suivez les instructions d'installation Sélectionnez un mot-clé pour le texte des donateurs Obtenir un numéro de téléphone unique pour les dons Personnalisez votre page de don pour les transactions des donateurs Faites la promotion de votre campagne de dons par SMS dans les médias sociaux, les bulletins d'information et les événements.

Quels types de paiements les campagnes de dons par SMS acceptent-elles ? Les plateformes de dons par SMS permettent aux gens de faire des dons en utilisant différentes méthodes de paiement. Le plus souvent, les donateurs utilisent des cartes de crédit ou de débit, mais certaines plateformes acceptent également les portefeuilles numériques tels que PayPal ou Apple Pay. Après avoir envoyé par SMS un mot-clé spécial, les donateurs saisissent leurs informations de paiement sur une page sécurisée. Il est important de choisir un service qui offre différentes options de paiement afin que chacun puisse faire un don de la manière qu'il préfère.

Comment puis-je promouvoir ma campagne de dons par SMS ? Pour promouvoir avec succès votre campagne de dons par SMS, utilisez une combinaison de canaux de marketing. Partagez votre message sur les médias sociaux, dans les bulletins d'information électroniques et sur votre site web. Lors des événements organisés à l'intention des donateurs, montrez à quel point il est facile de faire un don par SMS. Faites équipe avec les dirigeants et les sympathisants de la communauté pour faire passer le message. Tenez les donateurs au courant de l'avancement de la campagne et de son impact afin qu'ils restent engagés tout au long de vos efforts de collecte de fonds.