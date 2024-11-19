Comment Zeffy peut être gratuit ?
Logiciel pour les organisations à but non lucratif

10 meilleures plateformes de dons par texto pour les organisations à but non lucratif en 2024

19 novembre 2024

Le texto-don est un moyen simple et efficace pour les organisations à but non lucratif de collecter des dons. Les donateurs peuvent faire un don en quelques clics sur leur téléphone portable, ce qui rend cette méthode pratique à la fois pour les donateurs et pour les organisations. 

Le don par texto permet aux organisations à but non lucratif d'atteindre un public plus large en s'adressant à des sympathisants plus jeunes et en simplifiant le processus de don.

De nombreuses plateformes proposent des services de dons par SMS. Il peut être difficile de choisir la bonne. 

Dans ce guide, nous avons répertorié les 10 meilleures plateformes de don par texto pour votre organisation à but non lucratif en 2024.

Nos 10 meilleurs choix de plateformes de dons par SMS pour les organisations à but non lucratif

  1. Qgive
  2. Donorbox
  3. Boule de neige
  4. OneCause
  5. Handbid
  6. Funraise
  7. Tithe.ly
  8. Trompette
  9. Tatango
  10. GiveWP

Pourquoi les organisations à but non lucratif devraient-elles opter pour la collecte de fonds par SMS ?

Le "text-to-give" ou "text-to-donate" est une stratégie essentielle pour les organisations à but non lucratif modernes, car elle leur permet d'accepter des dons rapidement et facilement par le biais des téléphones portables. Cette méthode augmente l'accessibilité pour les donateurs qui peuvent donner à tout moment et en tout lieu.

Les dons par mobile ont augmenté de 205 % entre 2023 et 2024. Plus de la moitié des visiteurs des sites web d'organisations à but non lucratif y accèdent via des appareils mobiles. De nombreux donateurs, en particulier les jeunes générations, préfèrent cette méthode en raison de sa commodité et de sa rapidité.

Les organisations à but non lucratif qui utilisent le don par texto peuvent élargir leur public, mobiliser leurs sympathisants et améliorer leurs efforts de collecte de fonds.

Lisez notre guide complet sur le don par SMS et stimulez les efforts de collecte de fonds de votre association.

Idéal pour les organisations à but non lucratif de petite ou moyenne taille

1. Qgiv

Qgiv est une plateforme de dons par SMS conçue pour les petites et moyennes organisations à but non lucratif à la recherche de capacités de dons mobiles.

Caractéristiques principales :

‍Pricing:

Découvrez Zeffy, une alternative 100% gratuite à Qgiv

2. Donorbox

Donorbox est une solution de don par SMS qui s'intègre à des outils de collecte de fonds plus larges pour une gestion complète des donateurs.

Caractéristiques principales :

‍Pricing:

Donorbox propose trois formules : 

Text to give : 19 $/mois et 50 $/mois pour les mots-clés standard et personnalisés, respectivement (disponible pour les plans Standard et Pro ; tarification personnalisée pour le plan Premium).

Note : Les frais de traitement des paiements de Donorbox peuvent varier en fonction de la méthode de paiement.

Zeffy vs. Donorbox : Découvrez une alternative 100% gratuite

3. Boule de neige

Snowball est une plateforme de dons par SMS qui offre des fonctionnalités de base avec une option gratuite d'entrée de gamme.

Caractéristiques principales :

Prix :

La meilleure solution pour les collectes de fonds basées sur des événements

4. UneCause

OneCause est une plateforme polyvalente de dons par texto, spécialisée dans l'intégration de collectes de fonds basées sur des événements.

Caractéristiques principales :

Prix :

Plusieurs logiciels sont disponibles pour différents budgets ; contactez l'équipe pour plus de détails.

5. Handbid

Handbid intègre les fonctionnalités de l'outil de don par écrit aux plateformes de vente aux enchères pour une expérience simplifiée.

Caractéristiques principales :

Prix :

À partir de 1 396 $, plus des frais de traitement de la carte de crédit de 3,5 % + 0,30 $.

6. Funraise

Funraise est une plateforme de dons par SMS qui offre des outils dotés de capacités complètes de gestion de campagne.

Caractéristiques principales :

Prix :

Contact pour les prix

La meilleure solution pour les organisations confessionnelles

7. Dîme.ly

La plateforme de dons par texto Tithe.ly est idéale pour les églises et les organisations confessionnelles. L'outil offre un tableau de bord des dons et de la santé du ministère.

Caractéristiques principales :

Prix :

Idéal pour les grandes organisations à but non lucratif et les entreprises

8. Trompette

Trumpia est une plateforme de don de texte au niveau de l'entreprise avec des capacités d'automatisation et de ciblage avancées.

Caractéristiques principales :

Prix :

9. Tatango

Le logiciel de dons par texto de Tatango se concentre sur la gestion de campagnes à grande échelle. Il excelle dans la segmentation avancée, le marketing et l'analyse des données.

Caractéristiques principales :

Prix :

Le meilleur pour les organisations à but non lucratif férues de technologie

10. GiveWP

GiveWP est une solution de text-to-give intégrée à WordPress pour la collecte de fonds en ligne.

Caractéristiques principales :

Prix :

5 caractéristiques clés à rechercher dans une plateforme de dons par texto

1. Mise en place d'une campagne SMS

Une bonne plateforme de dons par SMS facilite la définition des mots-clés SMS et la gestion des codes courts. Vous pouvez créer des mots-clés différents pour chaque campagne de collecte de fonds, ce qui permet de suivre vos efforts. Des messages de réponse automatique personnalisés guident les donateurs tout au long du processus de don.

2. Traitement des paiements mobiles

Les systèmes de dons par texto doivent traiter les paiements mobiles en douceur et permettre aux donateurs de choisir différents montants de dons par texto et de traiter les paiements immédiatement. Des textes de confirmation rapides rassurent les donateurs quant à la sécurité de leur transaction.

3. Gestion des SMS

Les plateformes efficaces fournissent des outils pour gérer toutes vos communications textuelles, y compris l'envoi de rappels, la confirmation des dons et les remerciements aux donateurs. Le système doit assurer le suivi des messages et entretenir des conversations avec chaque donateur.

4. Expérience des donateurs par SMS

Les donateurs doivent pouvoir effectuer leurs dons entièrement par SMS, tout en établissant des dons uniques ou récurrents à l'aide de simples commandes textuelles. La plateforme doit donner des instructions claires et gérer les erreurs éventuelles, tout en gardant le texte dans le chat.

5. Analyse de texte

Les plates-formes de dons par SMS devraient proposer des analyses pour vos campagnes SMS, vous permettant de suivre le nombre de personnes qui répondent à vos SMS, le nombre de dons reçus et les montants de dons les plus populaires afin d'améliorer vos stratégies de collecte de fonds.

Dernières réflexions sur les plateformes de dons par SMS pour les organisations à but non lucratif

Les plateformes de dons par SMS sont utiles aux organisations à but non lucratif qui cherchent à collecter davantage de fonds, car il est facile pour les gens de faire des dons sur leur téléphone portable. Choisissez une plateforme qui permet des campagnes créatives pour améliorer vos efforts en matière de dons par texto.

Mélanger les méthodes de collecte de fonds, y compris le don par SMS, permet d'amplifier vos dons et d'attirer davantage de sympathisants. Chaque plateforme présentée dans ce guide offre des caractéristiques uniques pour répondre aux besoins de votre organisation.

Zeffy offre une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite avec plusieurs outils de gestion de la collecte de fonds et des donateurs pour développer votre organisation à but non lucratif.

Inscrivez-vous sur la plateforme de collecte de fonds 100% gratuite de Zeffy pour les organisations à but non lucratif !

FAQ sur le don par SMS

La mise en place de dons par SMS est un processus simple. Suivez les étapes suivantes pour commencer :

  1. Choisissez une plateforme de dons par SMS adaptée aux besoins de votre association
  2. Créez un compte et suivez les instructions d'installation
  3. Sélectionnez un mot-clé pour le texte des donateurs
  4. Obtenir un numéro de téléphone unique pour les dons
  5. Personnalisez votre page de don pour les transactions des donateurs
  6. Faites la promotion de votre campagne de dons par SMS dans les médias sociaux, les bulletins d'information et les événements.

Les plateformes de dons par SMS permettent aux gens de faire des dons en utilisant différentes méthodes de paiement. Le plus souvent, les donateurs utilisent des cartes de crédit ou de débit, mais certaines plateformes acceptent également les portefeuilles numériques tels que PayPal ou Apple Pay.

Après avoir envoyé par SMS un mot-clé spécial, les donateurs saisissent leurs informations de paiement sur une page sécurisée. Il est important de choisir un service qui offre différentes options de paiement afin que chacun puisse faire un don de la manière qu'il préfère.

Pour promouvoir avec succès votre campagne de dons par SMS, utilisez une combinaison de canaux de marketing. Partagez votre message sur les médias sociaux, dans les bulletins d'information électroniques et sur votre site web. Lors des événements organisés à l'intention des donateurs, montrez à quel point il est facile de faire un don par SMS.

Faites équipe avec les dirigeants et les sympathisants de la communauté pour faire passer le message. Tenez les donateurs au courant de l'avancement de la campagne et de son impact afin qu'ils restent engagés tout au long de vos efforts de collecte de fonds.

Les plateformes de dons par texto ont fixé des limites de dons basées sur les règles des processeurs de paiement. Ces limites s'appliquent à chaque don, et non au montant total qu'un donateur peut verser.

La plupart des plateformes plafonnent les dons entre 5 et 25 dollars par texto, et les montants courants comme 5 ou 10 dollars sont souvent ajoutés à la facture de téléphone du donateur.

Les organisations doivent vérifier ces limites lorsqu'elles choisissent une plateforme. Elles peuvent ainsi aligner leurs objectifs de collecte de fonds sur ce que les donateurs peuvent facilement contribuer par SMS.

La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

Collecter des dons sans frais
Rédigé par
Camille Duboz

