Le texto-don est un moyen simple et efficace pour les organisations à but non lucratif de collecter des dons. Les donateurs peuvent faire un don en quelques clics sur leur téléphone portable, ce qui rend cette méthode pratique à la fois pour les donateurs et pour les organisations.
Le don par texto permet aux organisations à but non lucratif d'atteindre un public plus large en s'adressant à des sympathisants plus jeunes et en simplifiant le processus de don.
De nombreuses plateformes proposent des services de dons par SMS. Il peut être difficile de choisir la bonne.
Dans ce guide, nous avons répertorié les 10 meilleures plateformes de don par texto pour votre organisation à but non lucratif en 2024.
Le "text-to-give" ou "text-to-donate" est une stratégie essentielle pour les organisations à but non lucratif modernes, car elle leur permet d'accepter des dons rapidement et facilement par le biais des téléphones portables. Cette méthode augmente l'accessibilité pour les donateurs qui peuvent donner à tout moment et en tout lieu.
Les dons par mobile ont augmenté de 205 % entre 2023 et 2024. Plus de la moitié des visiteurs des sites web d'organisations à but non lucratif y accèdent via des appareils mobiles. De nombreux donateurs, en particulier les jeunes générations, préfèrent cette méthode en raison de sa commodité et de sa rapidité.
Les organisations à but non lucratif qui utilisent le don par texto peuvent élargir leur public, mobiliser leurs sympathisants et améliorer leurs efforts de collecte de fonds.
Qgiv est une plateforme de dons par SMS conçue pour les petites et moyennes organisations à but non lucratif à la recherche de capacités de dons mobiles.
Caractéristiques principales :
Pricing:
Donorbox est une solution de don par SMS qui s'intègre à des outils de collecte de fonds plus larges pour une gestion complète des donateurs.
Caractéristiques principales :
Pricing:
Donorbox propose trois formules :
Text to give : 19 $/mois et 50 $/mois pour les mots-clés standard et personnalisés, respectivement (disponible pour les plans Standard et Pro ; tarification personnalisée pour le plan Premium).
Note : Les frais de traitement des paiements de Donorbox peuvent varier en fonction de la méthode de paiement.
Snowball est une plateforme de dons par SMS qui offre des fonctionnalités de base avec une option gratuite d'entrée de gamme.
Caractéristiques principales :
Prix :
OneCause est une plateforme polyvalente de dons par texto, spécialisée dans l'intégration de collectes de fonds basées sur des événements.
Caractéristiques principales :
Prix :
Plusieurs logiciels sont disponibles pour différents budgets ; contactez l'équipe pour plus de détails.
Handbid intègre les fonctionnalités de l'outil de don par écrit aux plateformes de vente aux enchères pour une expérience simplifiée.
Caractéristiques principales :
Prix :
À partir de 1 396 $, plus des frais de traitement de la carte de crédit de 3,5 % + 0,30 $.
Funraise est une plateforme de dons par SMS qui offre des outils dotés de capacités complètes de gestion de campagne.
Caractéristiques principales :
Prix :
Contact pour les prix
La plateforme de dons par texto Tithe.ly est idéale pour les églises et les organisations confessionnelles. L'outil offre un tableau de bord des dons et de la santé du ministère.
Caractéristiques principales :
Prix :
Trumpia est une plateforme de don de texte au niveau de l'entreprise avec des capacités d'automatisation et de ciblage avancées.
Caractéristiques principales :
Prix :
Le logiciel de dons par texto de Tatango se concentre sur la gestion de campagnes à grande échelle. Il excelle dans la segmentation avancée, le marketing et l'analyse des données.
Caractéristiques principales :
Prix :
GiveWP est une solution de text-to-give intégrée à WordPress pour la collecte de fonds en ligne.
Caractéristiques principales :
Prix :
Une bonne plateforme de dons par SMS facilite la définition des mots-clés SMS et la gestion des codes courts. Vous pouvez créer des mots-clés différents pour chaque campagne de collecte de fonds, ce qui permet de suivre vos efforts. Des messages de réponse automatique personnalisés guident les donateurs tout au long du processus de don.
Les systèmes de dons par texto doivent traiter les paiements mobiles en douceur et permettre aux donateurs de choisir différents montants de dons par texto et de traiter les paiements immédiatement. Des textes de confirmation rapides rassurent les donateurs quant à la sécurité de leur transaction.
Les plateformes efficaces fournissent des outils pour gérer toutes vos communications textuelles, y compris l'envoi de rappels, la confirmation des dons et les remerciements aux donateurs. Le système doit assurer le suivi des messages et entretenir des conversations avec chaque donateur.
Les donateurs doivent pouvoir effectuer leurs dons entièrement par SMS, tout en établissant des dons uniques ou récurrents à l'aide de simples commandes textuelles. La plateforme doit donner des instructions claires et gérer les erreurs éventuelles, tout en gardant le texte dans le chat.
Les plates-formes de dons par SMS devraient proposer des analyses pour vos campagnes SMS, vous permettant de suivre le nombre de personnes qui répondent à vos SMS, le nombre de dons reçus et les montants de dons les plus populaires afin d'améliorer vos stratégies de collecte de fonds.
Les plateformes de dons par SMS sont utiles aux organisations à but non lucratif qui cherchent à collecter davantage de fonds, car il est facile pour les gens de faire des dons sur leur téléphone portable. Choisissez une plateforme qui permet des campagnes créatives pour améliorer vos efforts en matière de dons par texto.
Mélanger les méthodes de collecte de fonds, y compris le don par SMS, permet d'amplifier vos dons et d'attirer davantage de sympathisants. Chaque plateforme présentée dans ce guide offre des caractéristiques uniques pour répondre aux besoins de votre organisation.
Zeffy offre une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite avec plusieurs outils de gestion de la collecte de fonds et des donateurs pour développer votre organisation à but non lucratif.
