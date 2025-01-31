Le gel des financements fédéraux a été levé pour l'instant, mais l'incertitude demeure. Les organisations à but non lucratif sont confrontées à des retards, des perturbations et des risques financiers.

Aussi difficile que soit cette situation, elle est aussi un signal d'alarme : il est risqué de dépendre d'une seule source de financement.

Plus de 90 % des organisations à but non lucratif américaines dépendent d'une seule source de financement, comme les subventions publiques ou les dons d'entreprises. Même si elles disposent de plusieurs sources de revenus, elles peuvent être vulnérables en cas de changement de financement.

Nous ne disons pas qu'il faut abandonner votre principale source de financement - elle vous a aidé à vous développer. Mais l'ajout d'une autre source de revenus peut contribuer à protéger votre mission contre des changements soudains.

Par exemple :

Les dons mensuels représentent désormais 31 % des revenus en lignesoit une augmentation de 27 % en 2022.

Les dons importants des particuliers et des fondations sont passés de 2 % en 2007 à 12 % aujourd'hui.

Ce qu'il faut en retenir ? N'attendez pas une crise de financement pour agir.

Les organisations à but non lucratif ont-elles déjà été confrontées à des réductions de financement ?

‍Sielles sont adoptées, les réductions potentielles à venir pourraient être plus importantes que jamais, mais le financement peut changer avec n'importe quelle administration :

2017 : L'Agence de protection de l'environnement (EPA) a gelé les subventions et les contrats, ce qui a affecté les organisations à but non lucratif actives dans le domaine de la protection de l'environnement.

2013 : Les coupes budgétaires, connues sous le nom de "séquestration", réduisent le financement de l'éducation, des soins de santé et des services sociaux.

1996 : Le National Endowment for the Arts (NEA) perd environ 40 % de son financement.

À chaque fois, les organisations à but non lucratif ont dû se démener pour rester à flot. En multipliant les sources de revenus, vous êtes mieux armé pour faire face à d'éventuelles réductions de financement et à des changements inattendus.

6 Sources de financement secondaires à explorer

‍Voiciquelques options à envisager pour obtenir au moins deux sources de revenus :

Cadeaux d'entreprise : Trouvez des entreprises dont les valeurs sont alignées sur les vôtres.

Idéal pour : Les organisations à but non lucratif telles que les banques alimentaires, les refuges pour animaux ou les groupes de défense de l'environnement.

Philanthropie : Dons importants de particuliers ou de fondations (généralement 10 000 $ ou plus).

Idéal pour : Les organisations ayant des objectifs à long terme et de grands projets.

Les dons individuels : Développez une communauté de supporters qui vous soutiennent directement (et le font 100% gratuit avec Zeffy !).

Idéal pour : Les organisations communautaires à but non lucratif ayant une forte présence locale.

Revenus des investissements : Bénéfices provenant de dotations ou de règlements judiciaires.

Idéal pour : Les grandes organisations à but non lucratif disposant de fonds établis et recherchant des revenus réguliers.

Financement public : Subventions fédérales, nationales ou locales - essayez de diversifier !

Idéal pour : Les organisations à but non lucratif qui fournissent des services essentiels tels que l'éducation, les soins de santé et le travail social.

Recettes acquises : Essayez de trouver des revenus qui correspondent à votre mission. Les crédits carbone sont un excellent exemple pour les organisations à but non lucratif de protection de l'environnement.

Idéal pour : Les organisations à but non lucratif offrant des services tels que des programmes de formation ou des soins de santé.

Comment renforcer les finances de votre association

‍Diversifierne signifie pas que vous devez changer complètement votre association du jour au lendemain. Commencez par de petites étapes :

Lancer une campagne de dons individuels. Mettez en place une collecte de fonds en ligne ou organisez un événement pour les donateurs. Même les petits dons s'additionnent.

Trouver des entreprises partenaires. Les entreprises aiment soutenir les organisations à but non lucratif qui correspondent à leurs valeurs. Recherchez des parrainages ou des programmes de dons jumelés.

Faites une demande de subvention auprès d'une fondation. De nombreuses fondations privées offrent des subventions qui pourraient être parfaitement adaptées à votre mission.

Créez un programme générateur de revenus. Proposez des ateliers payants, des marchandises ou des séances de formation en rapport avec votre cause.

Utiliser les bons outils - sans frais

‍Ausein de Zeffy, nous pensons que les organisations à but non lucratif devraient conserver chaque dollar collecté. C'est pourquoi nous proposons un logiciel de collecte de fonds 100 % gratuit, afin que votre association puisse se développer sans perdre d'argent en raison de frais de transaction ou de traitement.

Diversifier vos financements ne consiste pas seulement à gagner plus d'argent. Il s'agit de protéger votre mission et d'accroître votre impact à long terme.

L'essentiel ? Plus de sources de financement = plus de stabilité. En élargissant vos sources de revenus et en utilisant les bons outils, votre association peut rester forte, quels que soient les défis qui se présentent à elle.