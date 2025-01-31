Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Vie associative

Pourquoi les organisations à but non lucratif doivent-elles diversifier leur financement pour protéger leur mission ?

31 janvier 2025

Le gel des financements fédéraux a été levé pour l'instant, mais l'incertitude demeure. Les organisations à but non lucratif sont confrontées à des retards, des perturbations et des risques financiers. 

Aussi difficile que soit cette situation, elle est aussi un signal d'alarme : il est risqué de dépendre d'une seule source de financement.

Plus de 90 % des organisations à but non lucratif américaines dépendent d'une seule source de financement, comme les subventions publiques ou les dons d'entreprises. Même si elles disposent de plusieurs sources de revenus, elles peuvent être vulnérables en cas de changement de financement.

Nous ne disons pas qu'il faut abandonner votre principale source de financement - elle vous a aidé à vous développer. Mais l'ajout d'une autre source de revenus peut contribuer à protéger votre mission contre des changements soudains.

Par exemple :

Ce qu'il faut en retenir ? N'attendez pas une crise de financement pour agir.

Les organisations à but non lucratif ont-elles déjà été confrontées à des réductions de financement ?

‍Sielles sont adoptées, les réductions potentielles à venir pourraient être plus importantes que jamais, mais le financement peut changer avec n'importe quelle administration :

À chaque fois, les organisations à but non lucratif ont dû se démener pour rester à flot. En multipliant les sources de revenus, vous êtes mieux armé pour faire face à d'éventuelles réductions de financement et à des changements inattendus.

6 Sources de financement secondaires à explorer

‍Voiciquelques options à envisager pour obtenir au moins deux sources de revenus :

Comment renforcer les finances de votre association

‍Diversifierne signifie pas que vous devez changer complètement votre association du jour au lendemain. Commencez par de petites étapes :

Utiliser les bons outils - sans frais

Diversifier vos financements ne consiste pas seulement à gagner plus d'argent. Il s'agit de protéger votre mission et d'accroître votre impact à long terme.

Diversifier vos financements ne consiste pas seulement à gagner plus d'argent. Il s'agit de protéger votre mission et d'accroître votre impact à long terme. 

L'essentiel ? Plus de sources de financement = plus de stabilité. En élargissant vos sources de revenus et en utilisant les bons outils, votre association peut rester forte, quels que soient les défis qui se présentent à elle.

Rédigé par
François de Kerret

