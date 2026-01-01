Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Encouragez les sympathisants à publier quotidiennement des messages de sensibilisation et à faire un don de 5 dollars, en engageant leurs réseaux dans un défi d'un mois en faveur de la justice raciale.
Organisez des ateliers en ligne où les participants partagent leurs histoires liées à la justice raciale, avec un don suggéré pour participer et soutenir votre cause.
Organiser un festival du film sur plusieurs jours, en projetant des documentaires et des films sur des thèmes liés à la justice raciale, en faisant payer les billets et en recueillant des dons.
Collaborez avec des artistes locaux et vendez leurs œuvres aux enchères en ligne ou en personne, au profit d'initiatives en faveur de la justice raciale.
Proposez des visites guidées de sites importants pour la justice raciale dans votre région, en faisant payer un droit qui sera reversé à votre organisation tout en éduquant les participants.
Établissez des partenariats avec des restaurants locaux pour organiser des soirées au cours desquelles une partie des ventes est reversée à votre organisation, ce qui favorise l'engagement de la communauté.
Créez et vendez des marchandises qui véhiculent des messages de justice raciale et d'équité, en reversant un pourcentage pour soutenir vos programmes.
Lancez un programme de dons mensuels échelonnés avec un contenu exclusif et des mises à jour pour les donateurs, afin d'encourager un soutien durable à votre mission.
Organiser des ateliers pour les jeunes sur le leadership et le militantisme, en faisant payer une somme modique pour soutenir les initiatives éducatives en cours.
Lancer une campagne de crowdfunding pour soutenir les affaires juridiques axées sur la justice raciale, en incitant les membres de la communauté à partager et à faire des dons.
Organiser un marche-o-thon encourageant les participants à demander des dons pour chaque kilomètre parcouru, afin de promouvoir la santé tout en soutenant des initiatives en faveur de la justice raciale.
Invitez les membres de la communauté à prendre le contrôle de vos médias sociaux pendant une journée, en partageant leur histoire et en encourageant les personnes qui les suivent à faire un don.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.
Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.
Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux organisations de justice raciale :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsForums et ateliers communautairesHautHautMediumExpositions d'art et ventes aux enchèresMediumHautHautCampagnes sur les médias sociauxHautMediumMediumConférence annuelle sur la justice racialeMediumHautHaut
Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour l'organisation d'un forum communautaire :
La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :
Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :
En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre organisation de justice raciale, mais qui engage aussi efficacement votre communauté. Bonne chance !
Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.
