Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les organisations de justice raciale

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

idées créatives de collecte de fonds pour la justice raciale
financement des initiatives communautaires pour l'équité raciale
Des événements virtuels pour soutenir les causes de la justice raciale

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les organisations de justice raciale

Mois de la défense des médias sociaux

Encouragez les sympathisants à publier quotidiennement des messages de sensibilisation et à faire un don de 5 dollars, en engageant leurs réseaux dans un défi d'un mois en faveur de la justice raciale.

Ateliers virtuels de narration

Organisez des ateliers en ligne où les participants partagent leurs histoires liées à la justice raciale, avec un don suggéré pour participer et soutenir votre cause.

Festival du film sur la justice raciale

Organiser un festival du film sur plusieurs jours, en projetant des documentaires et des films sur des thèmes liés à la justice raciale, en faisant payer les billets et en recueillant des dons.

Vente aux enchères d'œuvres d'art communautaires

Collaborez avec des artistes locaux et vendez leurs œuvres aux enchères en ligne ou en personne, au profit d'initiatives en faveur de la justice raciale.

Visites guidées de l'histoire locale

Proposez des visites guidées de sites importants pour la justice raciale dans votre région, en faisant payer un droit qui sera reversé à votre organisation tout en éduquant les participants.

Dîner pour faire un don

Établissez des partenariats avec des restaurants locaux pour organiser des soirées au cours desquelles une partie des ventes est reversée à votre organisation, ce qui favorise l'engagement de la communauté.

Des marchandises qui ont un but

Créez et vendez des marchandises qui véhiculent des messages de justice raciale et d'équité, en reversant un pourcentage pour soutenir vos programmes.

Cercle des donateurs mensuels

Lancez un programme de dons mensuels échelonnés avec un contenu exclusif et des mises à jour pour les donateurs, afin d'encourager un soutien durable à votre mission.

Programmes d'autonomisation des jeunes

Organiser des ateliers pour les jeunes sur le leadership et le militantisme, en faisant payer une somme modique pour soutenir les initiatives éducatives en cours.

Campagne de crowdfunding pour la défense juridique

Lancer une campagne de crowdfunding pour soutenir les affaires juridiques axées sur la justice raciale, en incitant les membres de la communauté à partager et à faire des dons.

Marche pour le bien-être

Organiser un marche-o-thon encourageant les participants à demander des dons pour chaque kilomètre parcouru, afin de promouvoir la santé tout en soutenant des initiatives en faveur de la justice raciale.

Journées de reprise des médias sociaux

Invitez les membres de la communauté à prendre le contrôle de vos médias sociaux pendant une journée, en partageant leur histoire et en encourageant les personnes qui les suivent à faire un don.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour la justice raciale Organizations🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour votre organisation de justice raciale ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles sont les relations existantes avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux organisations de justice raciale :

1. Forums et ateliers communautaires

  • Organiser des forums communautaires auxquels les participants doivent s'inscrire moyennant des frais d'inscription.
  • Inviter des experts et des militants locaux à s'exprimer et à animer des discussions sur les questions de justice raciale.

2. Expositions d'art et ventes aux enchères

  • Collaborer avec des artistes locaux pour créer des œuvres sur le thème de la justice raciale.
  • Organisez une exposition où les participants peuvent enchérir sur des œuvres d'art, les recettes étant reversées à votre organisation.

3. Campagnes sur les médias sociaux

  • Lancez un défi sur les médias sociaux où les participants font un don à votre cause et nomment des amis pour faire de même.
  • Utilisez les hashtags pour sensibiliser le public et accroître la visibilité.

4. Conférence annuelle sur la justice raciale

  • Organiser une conférence sur des thèmes liés à la justice raciale, réunissant des conférenciers, des activistes et la communauté.
  • Faire payer la participation, les possibilités de parrainage et les stands des vendeurs.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsForums et ateliers communautairesHautHautMediumExpositions d'art et ventes aux enchèresMediumHautHautCampagnes sur les médias sociauxHautMediumMediumConférence annuelle sur la justice racialeMediumHautHaut

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour l'organisation d'un forum communautaire :

  • 6 semaines avant : Fixer une date et confirmer les intervenants.
  • 4 semaines avant : Commencez à faire de la publicité par le biais de divers canaux.
  • 2 semaines avant : Finaliser la logistique, comme le lieu et les fournitures.
  • 1 semaine avant : Confirmer la présence des participants et préparer le matériel.
  • La veille : Préparer le lieu et procéder à une dernière vérification.
  • Jour de l'événement : Organiser l'événement et s'engager avec les participants.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu, matériel de marketing et permis nécessaires.
  • Coûts variables : Honoraires du conférencier, traiteur (le cas échéant) et fournitures pour l'événement.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la fréquentation prévue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles si la fréquentation est inférieure aux prévisions.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont le fait de ne pas répondre aux attentes peut affecter la réputation de votre organisation.
  • Risques logistiques : Prévoyez des problèmes imprévus, tels que des dysfonctionnements techniques pendant l'événement.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre organisation de justice raciale, mais qui engage aussi efficacement votre communauté. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Quelles sont les activités de collecte de fonds les plus originales pour les organisations de justice raciale ?
Comment les idées de gala de collecte de fonds virtuels peuvent-elles être mises en œuvre pour les organisations de justice raciale ?
Quelles sont les stratégies innovantes de crowdfunding pour les organisations de justice raciale ?
Quelles sont les campagnes de collecte de fonds saisonnières les plus efficaces pour les organisations de justice raciale ?
Quelles idées créatives de collecte de fonds pour les marchandises les organisations de justice raciale peuvent-elles utiliser ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

