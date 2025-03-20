Spotfund est une plateforme émergente pour les campagnes de collecte de fonds, largement utilisée par les particuliers et disponible pour les organisations à but non lucratif. Avec

Grâce à sa facilité d'installation et à ses capacités de partage, Spotfund attire l'attention en tant qu'alternative simple aux outils de crowdfunding à plus grande échelle tels que GoFundMe.

Mais est-ce le bon choix pour votre association ? Examinons les avis sur Spotfund, les plaintes, les caractéristiques, le service client, les prix, etc. Nous examinerons également quelques alternatives à Spotfund afin de les comparer côte à côte.

Comment fonctionne Spotfund ?

Spotfund est une plateforme de micro-dons qui encourage les petites contributions de nombreux individus à collecter des fonds pour des causes, des besoins personnels, des projets et des organisations. En permettant des dons à partir d'un dollar, l'outil rend la collecte de fonds accessible à un large éventail de donateurs.

Partagez votre histoire à travers du contenu et des photos ou des vidéos, puis fixez votre objectif de collecte de fonds.

Acceptez les dons et gérez l'engagement sur votre page de campagne

Partager par courriel, texte et médias sociaux pour attirer plus de donateurs

Spotfund est idéal pour les causes qui dépendent d'un large soutien de la communauté par le biais de nombreuses petites contributions plutôt que de quelques grands donateurs. C'est pourquoi de nombreux particuliers apprécient cette option de crowdfunding simple, et des organisations à but non lucratif l'utilisent pour financer des projets spécifiques.

Examens de Spotfund

Lorsque vous vous demandez si Spotfund convient à votre association, il est toujours utile d'entendre les commentaires de clients réels sur ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas.

Les avantages de Spotfund

Financement rapide

"Nous récupérons souvent des chiens dans le besoin et avons besoin de fonds immédiats pour couvrir les frais médicaux, de pension et autres. Spot Fund nous a beaucoup aidés à cet égard. J'en suis très reconnaissante. J'aimerais pouvoir inclure des photos dans mes mises à jour, mais à part cela, je n'ai rien à redire." - Toni T.

Une expérience utilisateur simple

"Il est très facile de mettre en place une campagne et la navigation est très simple. Je le recommande vivement à tous ceux qui cherchent à collecter des fonds... Merci spotfund !" - Marj

Sécuriser les dons

"Je suis satisfait de la façon dont le personnel a réagi à mes problèmes et a été très utile dans sa communication avec moi. Je comprends que des personnes puissent avoir de mauvaises intentions et que certaines mesures soient prises pour assurer la sécurité des donateurs. Il était très important de poser certaines questions et je n'ai eu aucun problème." - Tania H.

Les inconvénients de Spotfund

Service clientèle

"J'ai lancé une campagne sur Spotfund afin de collecter des fonds pour une association de sauvetage d'animaux. J'ai envoyé deux courriels au cours de la semaine dernière pour demander des détails sur la façon dont l'organisation recevra le paiement, mais je n'ai reçu aucune réponse. Ce manque de communication et de soutien est décevant et reflète un service client médiocre." - Ellen A.

Des frais coûteux

"J'ai lu que les frais étaient nuls. Mais j'ai découvert que lorsque les gens ont fait un don, ils ont dû payer des frais, plus les frais de 2,9 % pour les dépôts, plus 0,30 centimes pour les transactions. Il aurait été bon de le savoir dès le départ." - Avis d'un client

Engagement limité des donateurs

"Un aspect que je n'apprécie pas est que je n'ai pas la possibilité de répondre aux commentaires laissés par les personnes qui font des dons. Ce serait bien de les remercier pour leur gentillesse et leur contribution." - Commentaire d'un client

Exposition limitée aux donateurs

"Vous pouvez facilement lancer une campagne de crowdfunding. Pourtant, il n'y a aucun moyen d'aider à faire avancer la campagne en dehors de vos propres plateformes de médias sociaux. J'ai eu une campagne pendant un mois et à part moi qui partageais sur mes propres plateformes, il n'y a pas eu d'interaction. 4 vues sur Spotfund en un mois". - Wake Up Nation

Frais

Spotfund ne facture pas de frais de plateforme et se présente comme un outil gratuit. Cependant, de nombreux commentaires font état d'un sentiment de déception lorsque les utilisateurs se rendent compte que les frais de transaction et de carte de crédit sont élevés, ce qui limite le montant versé à la cause. Le marketing autour de Spotfund n'est pas toujours transparent.

Les frais de transaction sont actuellement de 2,9 % + 0,30 $ et de 3,9 % + 0,30 $ pour les paiements internationaux. Zeffy vous assure d'utiliser un outil vraiment gratuit sans frais cachés (c'est-à-dire sans frais de transaction !).

Caractéristiques

Micro-dons : Les petites contributions à partir d'un dollar sont soutenues.

Intégration sociale : Les campagnes sont conçues pour être partagées sur Facebook, X, TikTok et Instagram.

Découverte des causes : Les campagnes en vogue et les campagnes vedettes sont mises en évidence pour permettre aux donateurs d'explorer de nouvelles causes.

Conception mobile : Les pages sont optimisées pour une utilisation mobile afin de permettre de faire des dons et de les partager en déplacement.

Collecte de fonds transparente : L'impact des dons est suivi pour montrer comment les fonds contribuent à la réalisation de vos objectifs.

Mise en place rapide des campagnes : Il est facile de créer des campagnes avec des images, des vidéos et des récits.

Des versements flexibles : Les fonds peuvent être retirés à tout moment, même si l'objectif n'est pas atteint.

Soutien à la clientèle

Spotfund a une note de 4,7 /5 sur Trustpilot. Les avis sur le service clientèle sont mitigés, mais la plateforme assure que l'assistance est disponible par l'intermédiaire de :

Assistance par e-mail et SMS : La principale méthode pour contacter Spotfund est l'envoi d'un courrier électronique pour la mise en place d'une campagne, le dépannage ou les problèmes liés au compte.

FAQ du site Web : Spotfund propose une section FAQ pour répondre aux questions les plus courantes.

Il n'y a pas d'indication claire sur la manière de joindre le service clientèle par le biais d'un chat en direct ou d'un représentant téléphonique, de sorte que le délai et la disponibilité peuvent dépendre de la gravité d'un problème.

‍

Les 4 meilleures alternatives à Spotfund

Si Spotfund ne répond pas entièrement à vos besoins, voici d'autres solutions à envisager :

1. Zeffy

Zeffy est une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, conçue spécifiquement pour les organisations à but non lucratif, qui offre une gestion complète des campagnes sans frais.

Caractéristiques principales :

Plateforme 100% gratuite (sans aucun frais)

Dons en ligne et optimisés pour les téléphones portables

Polyvalence des campagnes (tout, des événements et du crowdfunding au commerce électronique et aux adhésions, en un seul endroit)

Excellent service à la clientèle

Dons récurrents

Outils robustes de suivi des données et de gestion des donateurs

Capacité à accepter plusieurs méthodes de paiement (apple pay, google pay, paiements par carte de crédit, etc.)

Note de Capterra sur le rapport qualité-prix :

4.9

2. GoFundMe

GoFundMe est une excellente plateforme de crowdfunding connue pour les causes personnelles et les urgences, avec une large base d'utilisateurs et des outils de partage social pour amplifier une campagne.

Caractéristiques principales :

Mise en place facile d'une campagne

Dons déductibles des impôts pour les organisations à but non lucratif vérifiées

Financement flexible (aucun minimum requis)

Pages personnalisables pour les organisations à but non lucratif

Note de Capterra sur le rapport qualité-prix :

4.1/5

3. Classe

Classy est une solution haut de gamme pour les campagnes à grande échelle des organisations à but non lucratif, offrant des outils avancés d'analyse, d'image de marque et d'engagement des donateurs avec une structure de prix personnalisée.

Caractéristiques principales :

Outils robustes pour les campagnes, la billetterie événementielle et les dons récurrents

Rapports et analyses avancés

S'intègre bien aux outils de gestion de la relation client (CRM) tels que Salesforce

Une conception professionnelle et élégante pour les campagnes à but non lucratif

Note de Capterra sur le rapport qualité-prix :

3.9/5

4. Fundly

Fundly est une plateforme conviviale, idéale pour les collectes de fonds personnelles et à but non lucratif, avec une mise en place rapide de la campagne et une intégration des médias sociaux.

Caractéristiques principales :

Interface conviviale pour créer rapidement des campagnes

Pas de frais de démarrage (des frais de plateforme et de traitement par don s'appliquent)

Fonctions de partage social et de suivi des donateurs

Des pages de campagne adaptées aux mobiles

Note de Capterra sur le rapport qualité-prix :

4/5

Examens de Spotfund FAQs

Spotfund prélève-t-il un pourcentage sur les dons ? Bien que Spotfund ne facture pas de frais de plateforme, des frais de transaction de 2,9 % + 0,30 $ s'appliquent. Les organisations à but non lucratif verront ces frais déduits de leur financement total. Apprenez comment éviter les frais cachés avec Zeffy et percevez 100 % des dons.

