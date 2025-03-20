Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
2025 Examens de Spotfund : Avantages et inconvénients pour les organisations à but non lucratif
Logiciel pour les organisations à but non lucratif

2025 Examens de Spotfund : Avantages et inconvénients pour les organisations à but non lucratif

20 mars 2025

Spotfund est une plateforme émergente pour les campagnes de collecte de fonds, largement utilisée par les particuliers et disponible pour les organisations à but non lucratif. Avec

Grâce à sa facilité d'installation et à ses capacités de partage, Spotfund attire l'attention en tant qu'alternative simple aux outils de crowdfunding à plus grande échelle tels que GoFundMe

Mais est-ce le bon choix pour votre association ? Examinons les avis sur Spotfund, les plaintes, les caractéristiques, le service client, les prix, etc. Nous examinerons également quelques alternatives à Spotfund afin de les comparer côte à côte.

Découvrez une alternative 100% gratuite à Spotfund.

Comment fonctionne Spotfund ?

Spotfund est une plateforme de micro-dons qui encourage les petites contributions de nombreux individus à collecter des fonds pour des causes, des besoins personnels, des projets et des organisations. En permettant des dons à partir d'un dollar, l'outil rend la collecte de fonds accessible à un large éventail de donateurs.

Spotfund est idéal pour les causes qui dépendent d'un large soutien de la communauté par le biais de nombreuses petites contributions plutôt que de quelques grands donateurs. C'est pourquoi de nombreux particuliers apprécient cette option de crowdfunding simple, et des organisations à but non lucratif l'utilisent pour financer des projets spécifiques. 

Examens de Spotfund

Lorsque vous vous demandez si Spotfund convient à votre association, il est toujours utile d'entendre les commentaires de clients réels sur ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas.

Les avantages de Spotfund

Financement rapide

"Nous récupérons souvent des chiens dans le besoin et avons besoin de fonds immédiats pour couvrir les frais médicaux, de pension et autres. Spot Fund nous a beaucoup aidés à cet égard. J'en suis très reconnaissante. J'aimerais pouvoir inclure des photos dans mes mises à jour, mais à part cela, je n'ai rien à redire." - Toni T.

Une expérience utilisateur simple

"Il est très facile de mettre en place une campagne et la navigation est très simple. Je le recommande vivement à tous ceux qui cherchent à collecter des fonds... Merci spotfund !" - Marj

Sécuriser les dons

"Je suis satisfait de la façon dont le personnel a réagi à mes problèmes et a été très utile dans sa communication avec moi. Je comprends que des personnes puissent avoir de mauvaises intentions et que certaines mesures soient prises pour assurer la sécurité des donateurs. Il était très important de poser certaines questions et je n'ai eu aucun problème." - Tania H.

Les inconvénients de Spotfund

Service clientèle

"J'ai lancé une campagne sur Spotfund afin de collecter des fonds pour une association de sauvetage d'animaux. J'ai envoyé deux courriels au cours de la semaine dernière pour demander des détails sur la façon dont l'organisation recevra le paiement, mais je n'ai reçu aucune réponse. Ce manque de communication et de soutien est décevant et reflète un service client médiocre." - Ellen A.

Des frais coûteux

"J'ai lu que les frais étaient nuls. Mais j'ai découvert que lorsque les gens ont fait un don, ils ont dû payer des frais, plus les frais de 2,9 % pour les dépôts, plus 0,30 centimes pour les transactions. Il aurait été bon de le savoir dès le départ." - Avis d'un client

Engagement limité des donateurs

"Un aspect que je n'apprécie pas est que je n'ai pas la possibilité de répondre aux commentaires laissés par les personnes qui font des dons. Ce serait bien de les remercier pour leur gentillesse et leur contribution." - Commentaire d'un client

Exposition limitée aux donateurs

"Vous pouvez facilement lancer une campagne de crowdfunding. Pourtant, il n'y a aucun moyen d'aider à faire avancer la campagne en dehors de vos propres plateformes de médias sociaux. J'ai eu une campagne pendant un mois et à part moi qui partageais sur mes propres plateformes, il n'y a pas eu d'interaction. 4 vues sur Spotfund en un mois". - Wake Up Nation

Frais

Spotfund ne facture pas de frais de plateforme et se présente comme un outil gratuit. Cependant, de nombreux commentaires font état d'un sentiment de déception lorsque les utilisateurs se rendent compte que les frais de transaction et de carte de crédit sont élevés, ce qui limite le montant versé à la cause. Le marketing autour de Spotfund n'est pas toujours transparent.

Les frais de transaction sont actuellement de 2,9 % + 0,30 $ et de 3,9 % + 0,30 $ pour les paiements internationaux. Zeffy vous assure d'utiliser un outil vraiment gratuit sans frais cachés (c'est-à-dire sans frais de transaction !).

Caractéristiques

Soutien à la clientèle

Spotfund a une note de 4,7 /5 sur Trustpilot. Les avis sur le service clientèle sont mitigés, mais la plateforme assure que l'assistance est disponible par l'intermédiaire de :

Il n'y a pas d'indication claire sur la manière de joindre le service clientèle par le biais d'un chat en direct ou d'un représentant téléphonique, de sorte que le délai et la disponibilité peuvent dépendre de la gravité d'un problème.

Les 4 meilleures alternatives à Spotfund

Si Spotfund ne répond pas entièrement à vos besoins, voici d'autres solutions à envisager :

1. Zeffy

Zeffy est une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, conçue spécifiquement pour les organisations à but non lucratif, qui offre une gestion complète des campagnes sans frais.

Caractéristiques principales :

Note de Capterra sur le rapport qualité-prix :

4.9

2. GoFundMe

GoFundMe est une excellente plateforme de crowdfunding connue pour les causes personnelles et les urgences, avec une large base d'utilisateurs et des outils de partage social pour amplifier une campagne.

Caractéristiques principales :

Note de Capterra sur le rapport qualité-prix :

4.1/5

3. Classe

Classy est une solution haut de gamme pour les campagnes à grande échelle des organisations à but non lucratif, offrant des outils avancés d'analyse, d'image de marque et d'engagement des donateurs avec une structure de prix personnalisée.

Caractéristiques principales :

Note de Capterra sur le rapport qualité-prix :

3.9/5

4. Fundly

Fundly est une plateforme conviviale, idéale pour les collectes de fonds personnelles et à but non lucratif, avec une mise en place rapide de la campagne et une intégration des médias sociaux.

Caractéristiques principales :

Note de Capterra sur le rapport qualité-prix :

4/5

Examens de Spotfund FAQs

Bien que Spotfund ne facture pas de frais de plateforme, des frais de transaction de 2,9 % + 0,30 $ s'appliquent. Les organisations à but non lucratif verront ces frais déduits de leur financement total.

Le choix entre Spotfund et GoFundMe dépend de vos besoins spécifiques :

  • Les points forts de Spotfund : Se concentre sur les micro-dons à partir d'un dollar, avec des frais de transaction standard, et est optimisé pour le partage social.
  • Les points forts de GoFundMe : répond à un large éventail de besoins en matière de collecte de fonds, y compris les causes personnelles et les situations d'urgence, avec une large base d'utilisateurs et des frais de transaction standard.

    • Tenez compte des objectifs de votre campagne, de votre public cible et des fonctionnalités souhaitées lorsque vous faites votre choix entre les plateformes. Nous avons également dressé une liste complète des meilleures plateformes de crowdfunding pour vous aider à prendre une décision éclairée.

    La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

    Rédigé par
    Jessica Woloszyn

