Guides sur les organisations à but non lucratif

Meilleures pratiques en matière de politique d'investissement des organisations à but non lucratif

22 juillet 2024

Les politiques d'investissement des organisations à but non lucratif sont essentielles à la bonne marche de l'organisation. Cependant, l'élaboration de ces politiques et leur respect peuvent rapidement devenir compliqués.

Dans ce blog, nous aborderons les meilleures pratiques en matière de politique d'investissement des organismes à but non lucratif, afin que votre organisme puisse facilement créer sa propre politique.

L'importance d'établir une politique d'investissement pour les organisations à but non lucratif

Il est extrêmement important d'élaborer une politique d'investissement pour les organisations à but non lucratif. En général, ce type de politique est utile :

Éléments clés d'une politique d'investissement à but non lucratif

Alignement de la mission

La mission de votre association n'est pas seulement une question de programmes ; elle devrait guider toutes les décisions financières, y compris les investissements. En alignant vos stratégies d'investissement sur votre mission, vous vous assurez que votre argent est utilisé pour atteindre les mêmes objectifs que ceux de votre organisation.

Faire coïncider les objectifs de rendement des investissements avec les besoins de dépenses

Accord sur les types d'investissement

Alignement de l'allocation des actifs

Évaluation régulière

Ce qu'il ne faut pas faire dans une politique d'investissement à but non lucratif

Téléchargement gratuit : Modèle de politique d'investissement // Modèle de politique d'investissement pour les organisations à but non lucratif

Modèle de politique d'investissement pour les organisations à but non lucratif

1. Introduction

2. Alignement de la mission

3. Objectifs d'investissement

4. Stratégie d'allocation des actifs

5. Lignes directrices en matière d'investissement

6. Gestion des risques

7. Gouvernance et surveillance

8. Conformité et considérations juridiques

9. Examen et révision

10. Communication et transparence

FAQ sur la politique d'investissement des organisations à but non lucratif

La politique d'investissement d'une organisation à but non lucratif est un document officiel qui décrit les lignes directrices et les stratégies de gestion des actifs financiers de l'organisation. Elle définit la manière dont les fonds seront investis pour atteindre des objectifs financiers spécifiques tout en s'alignant sur la mission et les valeurs de l'organisation.
La politique aborde généralement la répartition des actifs, les investissements autorisés, les pratiques de gestion des risques, les responsabilités en matière de gouvernance et le respect des exigences légales et réglementaires. Elle sert de cadre pour assurer une gestion prudente des fonds des donateurs et la viabilité financière.

Les organisations à but non lucratif sont généralement autorisées à investir dans une variété d'instruments financiers et d'actifs, notamment

  • 1. Actions et obligations : Actions et obligations négociées publiquement et émises par des gouvernements, des sociétés ou d'autres entités.
  • 2. Fonds communs de placement : Les fonds communs de placement qui investissent dans des actions, des obligations ou d'autres titres.
  • 3. Immobilier : Investissements dans des biens immobiliers ou des terrains en vue de générer des revenus ou d'obtenir une plus-value.
  • 4. Les équivalents de trésorerie : Investissements à court terme tels que les certificats de dépôt (CD) ou les fonds du marché monétaire.
  • 5. Fonds de dotation : Investissements à long terme spécifiquement destinés à générer des revenus pour soutenir la mission de l'organisation à but non lucratif.

    • Les organisations à but non lucratif peuvent également envisager des investissements socialement responsables (ISR) qui correspondent à leurs valeurs, par exemple en évitant d'investir dans des secteurs comme le tabac ou la fabrication d'armes.

    Oui, les associations caritatives et les organisations à but non lucratif ont tout intérêt à se doter d'une politique d'investissement. Une politique d'investissement :

  • Assurer la responsabilité : Définit des lignes directrices claires sur la manière dont les fonds seront gérés et investis, favorisant ainsi la transparence et la responsabilité vis-à-vis des parties prenantes.
  • Gérer les risques : Établir des pratiques de gestion des risques afin de protéger les actifs financiers et de minimiser les risques d'investissement.
  • Respect des réglementations : Permet d'assurer la conformité avec les exigences légales et réglementaires régissant les investissements à but non lucratif, y compris les directives de l'IRS pour les organisations exonérées d'impôts.

    Rédigé par
    François de Kerret

