Les politiques d'investissement des organisations à but non lucratif sont essentielles à la bonne marche de l'organisation. Cependant, l'élaboration de ces politiques et leur respect peuvent rapidement devenir compliqués.

Dans ce blog, nous aborderons les meilleures pratiques en matière de politique d'investissement des organismes à but non lucratif, afin que votre organisme puisse facilement créer sa propre politique.

L'importance d'établir une politique d'investissement pour les organisations à but non lucratif

Il est extrêmement important d'élaborer une politique d'investissement pour les organisations à but non lucratif. En général, ce type de politique est utile :



Établir des lignes directrices claires pour la prise de décision : Une politique d'investissement bien définie établit des lignes directrices et des critères clairs pour la gestion et l'investissement des fonds de l'organisation. Cette clarté aide les membres du conseil d'administration, le personnel et les gestionnaires d'investissement à prendre des décisions éclairées en fonction des objectifs financiers et de la tolérance au risque de l'organisation.



Atténuer les risques : Une politique d'investissement décrit les niveaux de risque acceptables et les stratégies permettant de gérer efficacement les risques d'investissement. En diversifiant les investissements et en définissant des paramètres de gestion des risques, la politique contribue à protéger les actifs de l'association contre les fluctuations du marché et les conditions économiques inattendues.



Renforcer la durabilité : La politique établit des objectifs et des stratégies pour atteindre la viabilité et la croissance financières à long terme. En se concentrant sur des pratiques d'investissement prudentes, l'association peut générer des revenus et accroître ses actifs au fil du temps, assurant ainsi un soutien continu à sa mission et à ses programmes.



Améliorer la transparence et la responsabilité : Une politique d'investissement transparente favorise la responsabilité vis-à-vis des donateurs, des parties prenantes et des autorités de régulation. Elle démontre une gestion responsable des fonds des donateurs et renforce la réputation de l'organisation à but non lucratif en tant qu'organisation digne de confiance et fiable.



Assurer la conformité : La politique garantit le respect des obligations légales et des responsabilités fiduciaires qui régissent la gestion des fonds de bienfaisance. En respectant les exigences légales et les meilleures pratiques, l'association évite d'éventuelles responsabilités juridiques et conserve son statut d'exonération fiscale.



Renforcer la confiance des parties prenantes : Une politique d'investissement bien conçue inspire confiance aux membres du conseil d'administration, aux donateurs et aux parties prenantes. Elle donne l'assurance que les ressources financières de l'organisation sont gérées avec prudence et conformément aux lignes directrices établies, ce qui favorise le soutien et l'engagement à long terme.



Planifier stratégiquement : La politique prévoit un examen périodique et une adaptation à l'évolution des conditions économiques, des possibilités d'investissement et des priorités de l'organisation. Cette flexibilité garantit que l'organisation peut ajuster ses stratégies d'investissement pour maximiser les rendements tout en restant en phase avec sa mission et ses objectifs financiers.

Éléments clés d'une politique d'investissement à but non lucratif

Alignement de la mission

La mission de votre association n'est pas seulement une question de programmes ; elle devrait guider toutes les décisions financières, y compris les investissements. En alignant vos stratégies d'investissement sur votre mission, vous vous assurez que votre argent est utilisé pour atteindre les mêmes objectifs que ceux de votre organisation.

Faire coïncider les objectifs de rendement des investissements avec les besoins de dépenses

Objectifs financiers : Décidez d'objectifs clairs concernant le rendement des investissements dont vous avez besoin pour soutenir vos opérations quotidiennes, vos programmes et vos projets futurs. Cela garantit que l'argent que vous investissez génère suffisamment de revenus pour soutenir et développer les activités de votre association.



Politique de dépenses : Décrivez comment vous utiliserez les revenus des investissements pour couvrir vos dépenses et financer vos initiatives. Cette politique fixe des lignes directrices concernant la part des revenus des investissements qui peut être dépensée chaque année tout en préservant la stabilité financière.

Accord sur les types d'investissement

Investissements autorisés : Définir les types d'investissements qui conviennent à votre organisation en fonction de leur adéquation avec votre mission, de votre tolérance au risque et des exigences légales. Cela permet de s'assurer que vos investissements sont à la fois financièrement sains et éthiquement conformes aux valeurs de votre association.



Investissements interdits : Indiquez clairement les investissements ou les instruments financiers qui sont interdits en raison de leur risque élevé ou de conflits éthiques. Vous protégez ainsi votre association contre d'éventuelles pertes financières et vous vous assurez que vos investissements reflètent l'intégrité de votre organisation.

Alignement de l'allocation des actifs

Stratégie de répartition des actifs : Planifiez la répartition de vos investissements entre différents types d'actifs, tels que les actions, les obligations ou l'immobilier. La diversification de vos investissements permet d'équilibrer les risques et les rendements potentiels, ce qui garantit que votre argent fructifie tout en gérant les hauts et les bas des marchés financiers.



La diversification : En répartissant vos investissements entre différents types d'actifs et de secteurs, vous réduisez l'impact des fluctuations du marché sur votre portefeuille global. Cette stratégie vise à maximiser les rendements tout en minimisant le risque de perdre de l'argent sur un seul investissement.

Évaluation régulière

Calendrier de révision : Fixez des moments réguliers pour revoir et mettre à jour votre politique d'investissement. Les marchés changent, les lois évoluent et les besoins de votre organisation évoluent avec le temps. Des révisions régulières permettent de s'assurer que votre stratégie d'investissement reste actuelle et efficace.



Évaluation des performances : Créez un système pour contrôler la performance de vos investissements par rapport à vos objectifs. Cela vous permet d'ajuster votre stratégie si nécessaire et de vous assurer que votre argent travaille aussi dur que possible pour soutenir la mission de votre association.

Ce qu'il ne faut pas faire dans une politique d'investissement à but non lucratif

N'ignorez pas les considérations éthiques : N'investissez pas dans des entreprises ou des secteurs qui contredisent la mission ou les valeurs de votre association, comme le tabac ou les armes à feu.



Ne cherchez pas inutilement à obtenir des rendements élevés : Ne vous lancez pas dans des investissements à haut risque uniquement en raison de leur potentiel de rendement élevé, sans tenir compte de leur impact potentiel sur la stabilité financière.

Ne négligez pas la conformité juridique : Ne négligez pas lesexigences légales et les réglementations régissant les investissements des organisations à but non lucratif, y compris les responsabilités fiduciaires et les implications fiscales.



Ne manquez pas de transparence : Ne laissez pas les parties prenantes dans l'ignorance des décisions d'investissement et des performances. La transparence renforce la confiance et la responsabilité.

Téléchargement gratuit : Modèle de politique d'investissement // Modèle de politique d'investissement pour les organisations à but non lucratif

Modèle de politique d'investissement pour les organisations à but non lucratif

1. Introduction

Objectif : énoncer l'objectif de la politique d'investissement et son importance pour soutenir la mission et la viabilité financière de l'association.

Champ d'application : Préciser le champ d'application de la politique, y compris les fonds et les actifs qu'elle couvre (par exemple, les fonds de dotation, les réserves d'exploitation).

2. Alignement de la mission

Intégration de la mission : Décrire comment les stratégies d'investissement s'alignent sur la mission, les valeurs et les objectifs à long terme de l'association.

Considérations éthiques : Définir des lignes directrices éthiques pour les investissements afin d'assurer l'alignement sur les valeurs et les principes de l'organisation à but non lucratif.

3. Objectifs d'investissement

Objectifs financiers : Définir des objectifs spécifiques en matière de rendement des investissements, de génération de revenus et de croissance des actifs.

Besoins en matière de dépenses : Fixer des objectifs concernant la manière dont les revenus des investissements soutiendront les dépenses opérationnelles, les activités programmatiques et les initiatives futures.

4. Stratégie d'allocation des actifs

Classes d'actifs : Spécifier les classes d'actifs autorisées (par exemple, actions, titres à revenu fixe, équivalents de trésorerie) et leurs pourcentages d'allocation cibles.

Diversification : Décrire les stratégies de diversification des investissements afin de gérer les risques et d'optimiser les rendements.

5. Lignes directrices en matière d'investissement

Investissements autorisés : Dresser la liste des types d'investissements autorisés (par exemple, les fonds communs de placement, les investissements socialement responsables) et les éventuelles restrictions ou interdictions.

Investissements interdits : Indiquer clairement les investissements ou les pratiques qui ne sont pas autorisés pour des raisons éthiques, juridiques ou de risque.

6. Gestion des risques

Tolérance au risque : Définir la tolérance de l'association aux risques d'investissement et les stratégies d'atténuation des risques.

Suivi et rapports : Décrire les procédures de suivi des performances des investissements, d'évaluation des niveaux de risque et d'établissement de rapports à l'intention des parties prenantes.

7. Gouvernance et surveillance

Responsabilités : Attribuer les responsabilités en matière de supervision des activités d'investissement, y compris les rôles du conseil d'administration, du comité d'investissement et du personnel.

Prise de décision : Décrire les processus de prise de décision pour les sélections d'investissements, les sélections de gestionnaires et les révisions de politiques.

8. Conformité et considérations juridiques

Conformité réglementaire : Assurer la conformité avec les exigences légales et réglementaires régissant les investissements à but non lucratif (par exemple, les directives de l'IRS).

Documentation : Conserver une documentation sur les politiques d'investissement, les décisions et les mesures de conformité.

9. Examen et révision

Calendrier de révision : Établir un calendrier de révision et de mise à jour de la politique d'investissement afin de refléter les changements survenus sur les marchés financiers, les besoins de l'organisation et les exigences réglementaires.

Évaluation : Décrire les critères et les procédures permettant d'évaluer l'efficacité de la politique d'investissement et d'y apporter les modifications nécessaires.

10. Communication et transparence

Rapports : Préciser les exigences relatives à la communication aux parties prenantes des performances des investissements et du respect de la politique.

Transparence : Promouvoir la transparence dans la communication des stratégies d'investissement, des décisions et des résultats afin de favoriser la confiance et la responsabilité.

FAQ sur la politique d'investissement des organisations à but non lucratif

Qu'est-ce qu'une politique d'investissement pour une organisation à but non lucratif ? La politique d'investissement d'une organisation à but non lucratif est un document officiel qui décrit les lignes directrices et les stratégies de gestion des actifs financiers de l'organisation. Elle définit la manière dont les fonds seront investis pour atteindre des objectifs financiers spécifiques tout en s'alignant sur la mission et les valeurs de l'organisation.

La politique aborde généralement la répartition des actifs, les investissements autorisés, les pratiques de gestion des risques, les responsabilités en matière de gouvernance et le respect des exigences légales et réglementaires. Elle sert de cadre pour assurer une gestion prudente des fonds des donateurs et la viabilité financière.

Dans quoi les organisations à but non lucratif sont-elles autorisées à investir ? Les organisations à but non lucratif sont généralement autorisées à investir dans une variété d'instruments financiers et d'actifs, notamment 1. Actions et obligations : Actions et obligations négociées publiquement et émises par des gouvernements, des sociétés ou d'autres entités. 2. Fonds communs de placement : Les fonds communs de placement qui investissent dans des actions, des obligations ou d'autres titres. 3. Immobilier : Investissements dans des biens immobiliers ou des terrains en vue de générer des revenus ou d'obtenir une plus-value. 4. Les équivalents de trésorerie : Investissements à court terme tels que les certificats de dépôt (CD) ou les fonds du marché monétaire. 5. Fonds de dotation : Investissements à long terme spécifiquement destinés à générer des revenus pour soutenir la mission de l'organisation à but non lucratif. Les organisations à but non lucratif peuvent également envisager des investissements socialement responsables (ISR) qui correspondent à leurs valeurs, par exemple en évitant d'investir dans des secteurs comme le tabac ou la fabrication d'armes.

