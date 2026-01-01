Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide votre communauté, sans travail supplémentaire.
Idée 1
Elders share traditional stories via video. Donors give $10 per story to preserve cultural knowledge and fund language programs or elder care.
Idée 2
Let supporters fund cultural education kits ($30/$60/$100) with traditional crafts, books, or ceremony supplies. Track progress with a live counter.
Idée 3
Community members pledge monthly donations to support youth programs, education scholarships, or land preservation. Simple recurring gifts that grow your mission year-round.
Idée 4
Supporters sponsor traditional meals ($25/$50/$100) for community gatherings or ceremonies. Track progress with a live counter and share photos of meals bringing families together.
Idée 5
Community members nominate youth for leadership scholarships. Donors vote with $10 donations. Winners get funding for college, trade school, or cultural education programs.
Idée 6
Create a 24-hour online marketplace featuring handmade crafts, artwork, or traditional items. Set buy-it-now prices and let artists keep proceeds while supporting your programs.
Giving Tuesday Social Captions for Native American Organizations
