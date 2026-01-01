modèle 2 A l'occasion du #GivingTuesday

Today is Giving Tuesday — your gift heals families 🌟 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide cultural healing workshops and emergency support for 75 Native families in our community. Every gift brings healing closer to home. Your donation can help provide: - **$35** — one family's emergency food support - **$85** — a week of cultural healing workshops for children - **$200** — full month of family crisis intervention services **100% of your donation goes to our families** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help heal our community today →]({{donation_link}}) Together, we can bring cultural healing and emergency support to 75 Native families who need it most. – The [Org Name] Team

