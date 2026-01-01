Giving Tuesday Templates for Native American Organizations

Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide votre communauté, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Décoratif

Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines d'organisations amérindiennes, lui font confiance.

Giving Tuesday Email Templates for GivingTuesday - Native American Organizations

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Your early gift could change everything this Tuesday 🌟 Next Tuesday is Giving Tuesday — a global day when communities rally around causes that matter most. We're launching a campaign to provide cultural healing workshops and emergency support for 75 Native families in our community. Every early donation brings us closer to that goal. Thanks to Zeffy, 100% of your donation goes directly to our programs — not to credit card fees or platform costs. Be one of the first 15 donors to kick off our campaign → Your early gift builds momentum and shows other supporters that our community is ready to make a difference. Thank you for standing with us. Together, we're just getting started. – The [Org Name] Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today is Giving Tuesday — your gift heals families 🌟 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide cultural healing workshops and emergency support for 75 Native families in our community. Every gift brings healing closer to home. Your donation can help provide: - **$35** — one family's emergency food support - **$85** — a week of cultural healing workshops for children - **$200** — full month of family crisis intervention services **100% of your donation goes to our families** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help heal our community today →]({{donation_link}}) Together, we can bring cultural healing and emergency support to 75 Native families who need it most. – The [Org Name] Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Here's what you made possible this Giving Tuesday 💙 **Thank you for being part of something incredible this Giving Tuesday.** You showed up in a big way. Here's what we accomplished together: **Total raised: $4,200** 42 Native families now have access to cultural healing workshops and emergency support — thanks to your generosity. Here's what makes this even more powerful: **By using Zeffy, we saved $210 in fees** — enough to fund emergency food support for 6 more families. *One community member told us:* "Every message we received this week reminded us how powerful our community can be when we come together." [Follow us on Facebook](https://yourlinkhere.com) to see these healing stories unfold — we'll be sharing updates as families begin their workshops next month. With gratitude, **[Organization Name] Team**
Copier le contenu
COPIE !

Giving Tuesday Social Captions for Native American Organizations

modèle 1

**It's Giving Tuesday** — and our Native families need us now. 💙 We're raising funds to provide **cultural healing workshops and emergency support for 75 Native families** in our community. [Insert Donation Link] Your gift brings healing home: **$35** = emergency food for one family **$85** = week of cultural workshops for children **$200** = month of family crisis support Because we use Zeffy, **100% of your donation goes directly to our families** — no fees taken, no cuts. Your full gift funds the mission. Together, we can heal our community. 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

It's Giving Tuesday 🪶 Today we're raising funds to support Native youth leadership programs in our community — because our young people are our future. [Insert Donation Link] $25 = Cultural workshop materials for one student $50 = Traditional language class for a month $100 = Leadership retreat for two youth Because we use Zeffy, we don't lose a cent to fees — your full gift funds the mission. Every dollar you give goes directly to empowering our next generation of leaders. Our youth deserve to know their heritage, their strength, and their power to create change. Will you stand with them today? 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

It's Giving Tuesday — and for Native communities, every dollar raised today directly funds cultural preservation, youth programs, and healing initiatives that strengthen our people. [Insert Donation Link] We're raising $8,000 to support traditional language classes and mentorship programs for Native youth in our community. Your impact: - $50 = art supplies for one cultural workshop - $150 = traditional language materials for a month - $300 = mentorship sessions for three youth We use Zeffy, a 100% free fundraising platform, so every dollar goes directly to our programs — not processing fees. That means more resources for our youth, more support for our elders, and stronger cultural connections. Proud of our small team for making this possible. If preserving Native culture and empowering our next generation resonates — share, donate, or drop a note below 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Giving Tuesday Campaigns Ideas for Native American Organizations

Idée 1

🪶 Stories of Our Ancestors

Elders share traditional stories via video. Donors give $10 per story to preserve cultural knowledge and fund language programs or elder care.

Idée 2

🏺 Cultural Keeper Kits

Let supporters fund cultural education kits ($30/$60/$100) with traditional crafts, books, or ceremony supplies. Track progress with a live counter.

Idée 3

🌾 Seeds of Tomorrow

Community members pledge monthly donations to support youth programs, education scholarships, or land preservation. Simple recurring gifts that grow your mission year-round.

Idée 4

🍲 Sacred Meals Fund

Supporters sponsor traditional meals ($25/$50/$100) for community gatherings or ceremonies. Track progress with a live counter and share photos of meals bringing families together.

Idée 5

🌟 Future Leaders Vote

Community members nominate youth for leadership scholarships. Donors vote with $10 donations. Winners get funding for college, trade school, or cultural education programs.

Idée 6

🎨 Native Arts Market

Create a 24-hour online marketplace featuring handmade crafts, artwork, or traditional items. Set buy-it-now prices and let artists keep proceeds while supporting your programs.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.