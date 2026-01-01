modèle 2 A l'occasion du #GivingTuesday

Today is Giving Tuesday — your gift changes everything 🤲 **It's Giving Tuesday** — and today, your compassion can transform lives in our community. We're raising funds to provide emergency assistance to 75 families facing hardship — covering rent, utilities, and essential needs when they need it most. Your donation can help provide: - **$50** — groceries for a family of four for one week - **$150** — utility assistance to keep the lights on - **$300** — emergency rent support for one month **100% of your donation goes directly to families in need** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a family through their hardest moment →]({{donation_link}}) Together, we can be the safety net our community deserves. – Your Mosque Leadership Team

