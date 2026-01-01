Giving Tuesday Templates for Mosques

Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide votre communauté, sans travail supplémentaire.

Giving Tuesday Email Templates for GivingTuesday - Mosques

Your mosque community can make history this Tuesday 🕌 **Next Tuesday is Giving Tuesday** — a global day when communities come together to support causes close to their hearts. We're launching a campaign to provide emergency assistance to 75 families in our community — covering rent, utilities, and essential needs during difficult times. **Every early donation brings hope to a family in crisis.** And thanks to Zeffy, **100% of your donation goes directly to families in need** — not to credit card fees or platforms. Be one of the first 15 donors to start our campaign →
Your early gift builds momentum and shows our community what's possible when we unite. Thank you for being the foundation of our work. Together, we serve.
– Your Mosque Leadership Team
Today is Giving Tuesday — your gift changes everything 🤲 **It's Giving Tuesday** — and today, your compassion can transform lives in our community. We're raising funds to provide emergency assistance to 75 families facing hardship — covering rent, utilities, and essential needs when they need it most. Your donation can help provide: - **$50** — groceries for a family of four for one week - **$150** — utility assistance to keep the lights on - **$300** — emergency rent support for one month **100% of your donation goes directly to families in need** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a family through their hardest moment →]({{donation_link}}) Together, we can be the safety net our community deserves. – Your Mosque Leadership Team
Here's what you made possible this Giving Tuesday 🤲 **Thank you for being part of something incredible this Giving Tuesday.** You showed up in a big way. Here's what we accomplished together: **Total raised: $8,750** **47 families** now have access to emergency assistance — covering rent, utilities, and essential needs during their most difficult moments. Here's what makes this even more powerful: **By using Zeffy, we saved $438 in fees** — enough to provide groceries for 8 more families for a week. *One community member told us:* "Every message we received this week reminded us how powerful our ummah can be when we come together." [Follow us on Instagram](https://yourlinkhere.com) to see these stories unfold — we'll be sharing how your support is already changing lives in our community. With gratitude and duas, **Your Mosque Leadership Team**
**It's Giving Tuesday** — and today, your compassion can transform lives in our community. 💙 We're raising funds to provide emergency assistance to 75 families facing hardship — covering rent, utilities, and essential needs when they need it most. [Insert Donation Link] Your donation can help provide: **$50** — groceries for a family of four for one week **$150** — utility assistance to keep the lights on **$300** — emergency rent support for one month Because we use Zeffy, **100% of your donation goes directly to families in need** — no fees, no cuts. Your full gift funds the mission. Together, we can be the safety net our community deserves. [Insert Donation Link] 💙 #GivingTuesday
It's Giving Tuesday 🕌 Our mosque serves 200+ families every week — but we need your help to keep our doors open and programs running. [Insert Donation Link] $25 = Friday dinner for a family in need $50 = Quran classes for 5 children this month $100 = Community iftar during Ramadan Because we use Zeffy, we don't lose a cent to fees — your full gift funds our mission. Every dollar you give stays in our community. Help us continue being a place of worship, learning, and support for all. 💙 #GivingTuesday
It's Giving Tuesday — and our mosque community is stepping up to support families facing food insecurity this winter. [Insert Donation Link] We're raising $3,000 to stock our community pantry and provide warm meals through February. - $25 = groceries for a family of four - $50 = hot meals for 20 people - $100 = a week of pantry essentials We use Zeffy, a 100% free fundraising platform, so every dollar goes directly to feeding our neighbors — not processing fees. Grateful for our volunteers who make this work possible. If our mission resonates, please share or contribute below 🤲 #GivingTuesday
Supporters sponsor prayer rugs at $25 each for community members in need. Track donations with a live counter and host a blessing ceremony for contributors.

Create care packages for families ($50 meals, $75 essentials, $100 full support). Use simple donation levels and organize a community packing day with volunteers.

Host a 24-hour virtual Quran recitation. Donors pledge per hour completed ($10-$50). Stream live with donation updates and participant dedications throughout.

Supporters fund Iftar meals for community members during Ramadan. Set donation levels ($15 single meal, $50 family meal, $200 week supply) with live tracking.

Create a virtual fundraising dinner where supporters "buy a seat" at different tables ($25-$100). Host live cooking demos and community stories via video.

Launch a mosque improvement fund with specific goals (new sound system $500, carpet cleaning $300). Show progress bars and celebrate milestones with community updates.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
