Idée 1

⚖️ Justice by the Hour

Supporters sponsor legal consultations at $50 each (up to 100 slots). Show a live counter of funded sessions while collecting donations through simple sponsorship levels.

Idée 2

📋 Legal Lifeline Kits

Create pre-set legal aid kits: Know Your Rights ($25), Court Prep ($75), Family Law ($150). Donors fund complete packages with clear impact messaging.

Idée 3

🔨 Bid for Justice Auction

Host a 24-hour online auction featuring local services and donated items. Set buy-it-now prices for quick wins while each bid funds legal representation.

Idée 4

📚 Workshop Sponsor Drive

Supporters sponsor "Know Your Rights" workshops at $100 each (up to 50 sessions). Track funded workshops with a live counter while building community legal literacy.

Idée 5

📖 Build the Legal Library

Create a legal resource library where donors fund specific guides: Tenant Rights ($35), Immigration Basics ($50), Family Court ($75). Show what's funded in real-time.

Idée 6

🦸 Legal Heroes Campaign

Run a "Legal Heroes" peer-to-peer campaign. Supporters create personal fundraising pages sharing why legal aid matters, with simple $25/$50/$100 donation levels.