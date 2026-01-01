Idée 1

🌍 Miles for Hope Challenge

Supporters walk, run, or bike miles to "travel" to your relief location. Set a collective goal (like 5,000 miles to reach Kenya). Donors pledge per mile or flat amounts.

Idée 2

📦 Emergency Kit Builder

Let donors fund specific relief kits ($25 hygiene, $50 food, $100 shelter). Show real-time progress with photos of packed kits. Host optional volunteer packing day.

Idée 3

🏠 Village Rebuild Counter

Create a visual tracker showing rebuild progress ($10 = roof tiles, $50 = water filter, $200 = family shelter). Share updates with photos from the field.

Idée 4

📅 Sponsor-a-Day Impact

Supporters sponsor a day of relief work ($30 = clean water, $60 = medical care, $120 = family meals). Share daily impact stories and photos from your teams in the field.

Idée 5

💝 Family Care Packages

Create care packages for displaced families. Donors choose items ($15 blanket, $25 food box, $40 hygiene kit). Show real families receiving packages with thank-you videos.

Idée 6

⚡ Emergency Preparedness Fund

Supporters fund emergency response supplies before disasters hit. Pre-stock warehouses with $20 flashlights, $50 generators, $100 medical kits. Show preparedness saves lives.