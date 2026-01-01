Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de familles, sans travail supplémentaire.
Idea 1
Les sympathisants écrivent de courts messages à une personne que vous servez. Un parrain donne 5 $ par message (jusqu'à concurrence de votre plafond), ce qui permet de financer des programmes tout en répandant l'espoir.
Idea 2
Laissez les donateurs financer des kits prédéfinis (repas, hygiène, livres). Affichez un compteur en direct, recueillez les dons par niveau (25 $/75 $/150 $) et organisez un rassemblement facultatif pour l'emballage.
Idea 3
Create donation tiers that "furnish" a room ($50 kitchen basics, $100 bedroom essentials). Share photos of families moving in with donor-funded items.
Idea 4
Ask supporters to "sponsor a day" of services ($25 breakfast program, $50 counseling session, $100 family support). Share daily impact updates showing how their gift helped real people.
Idea 5
Create a simple matching challenge where a local business doubles donations up to your goal. Use a thermometer tracker and celebrate milestones with thank-you posts featuring client stories.
Idea 6
Host a "skills swap" where supporters donate services (tutoring, repairs, meals) or cash equivalent. Create simple sign-up forms and match volunteers with families in need.
Giving Tuesday Social Captions for Human Services
modèle 1
modèle 2
modèle 3