Giving Tuesday Templates for Human Services

Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de familles, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Décoratif

Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines de services à la personne, lui font confiance.

Giving Tuesday Email Templates for GivingTuesday - Human Services

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Your early gift kicks off something big 💙 Next Tuesday is Giving Tuesday — a global day when people rally around causes that matter most. We're launching a campaign to provide emergency assistance for 75 families facing housing, food, and utility crises. Every early donation moves us closer to that goal. Thanks to Zeffy, 100% of your donation goes directly to families in need — not to credit card fees or platforms. Be one of the first 10 donors to kick off our campaign: {{donation_link}} Your early gift builds momentum and inspires others to give. Thank you for being part of this. We're just getting started. – The Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today is Giving Tuesday — your gift changes everything 💙 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide emergency assistance for 75 families facing housing, food, and utility crises. Every gift helps a family stay stable during their hardest moments. Your donation can help provide: - **$35** — one week of emergency food assistance - **$85** — utility bill support to keep the lights on - **$200** — emergency housing assistance for one month **100% of your donation goes to families in need** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a family through their crisis today →]({{donation_link}}) Together, we can help 75 families find stability when they need it most. – The Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Here's what you made possible this Giving Tuesday 💙 **Thank you for being part of something incredible this Giving Tuesday.** You showed up in a big way. Here's what we accomplished together: **Total raised: $6,240** **52 families** now have access to emergency housing, food, and utility assistance — thanks to your generosity. Here's what makes this even more powerful: **By using Zeffy, we saved $312 in fees** — enough to fund emergency assistance for 3 more families. *One supporter told us:* "Every message we got this week reminded us how powerful community can be when people need help most." [Follow us on Facebook](https://yourlinkhere.com) to see these stories unfold — we'll be sharing updates as families get back on their feet. With gratitude, **The Team**
Copier le contenu
COPIE !

Giving Tuesday Social Captions for Human Services

modèle 1

It's Giving Tuesday 💙 and families in crisis need us today. We're raising emergency funds for 75 families facing housing, food, and utility crises. Every gift helps a family stay stable during their hardest moments. **[Insert Donation Link]** Your donation can provide: **$35** = one week of emergency food assistance **$85** = utility support to keep the lights on **$200** = emergency housing assistance for one month Because we use Zeffy, we don't lose a cent to fees — your full gift funds the mission. Together, we can help 75 families find stability when they need it most. **[Insert Donation Link]** 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

It's Giving Tuesday 💙 And families in our community need your help. We're raising funds to provide emergency assistance — rent, utilities, groceries — for families facing crisis. [Insert Donation Link] $25 = groceries for a week $50 = utility bill covered $100 = rent assistance Because we use Zeffy, we don't lose a cent to fees — your full gift funds the mission. Every dollar you give today goes directly to a family in need. Thank you for believing in our community 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

It's Giving Tuesday — and we're showing up for families who need support most. [Insert Donation Link] We're raising $8,000 today to fund emergency assistance for local families facing housing, food, and healthcare crises. Your impact: - $50 = emergency groceries for a family of four - $150 = utility assistance to keep the lights on - $300 = rental assistance to prevent eviction We use Zeffy, a 100% free fundraising platform, so every dollar goes directly to families in need — not processing fees. Proud of our small team for making this possible. If our mission resonates — share, donate, or drop a note below 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Giving Tuesday Campaigns Ideas for Human Services

‍Idea 1

📬 Notes de gentillesse

Les sympathisants écrivent de courts messages à une personne que vous servez. Un parrain donne 5 $ par message (jusqu'à concurrence de votre plafond), ce qui permet de financer des programmes tout en répandant l'espoir.

‍Idea 2

🧺 Equip-a-Kit Drive

Laissez les donateurs financer des kits prédéfinis (repas, hygiène, livres). Affichez un compteur en direct, recueillez les dons par niveau (25 $/75 $/150 $) et organisez un rassemblement facultatif pour l'emballage.

‍Idea 3

🏠 Home for the Holidays

Create donation tiers that "furnish" a room ($50 kitchen basics, $100 bedroom essentials). Share photos of families moving in with donor-funded items.

‍Idea 4

📅 Sponsor-a-Day Challenge

Ask supporters to "sponsor a day" of services ($25 breakfast program, $50 counseling session, $100 family support). Share daily impact updates showing how their gift helped real people.

‍Idea 5

🎯 Double Your Impact

Create a simple matching challenge where a local business doubles donations up to your goal. Use a thermometer tracker and celebrate milestones with thank-you posts featuring client stories.

‍Idea 6

🤝 Skills & Support Swap

Host a "skills swap" where supporters donate services (tutoring, repairs, meals) or cash equivalent. Create simple sign-up forms and match volunteers with families in need.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.