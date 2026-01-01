Giving Tuesday Templates for Health Charities

Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de patients, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Décoratif

Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines d'organisations caritatives, lui font confiance.

Giving Tuesday Email Templates for GivingTuesday - Health Charities

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Your early gift could change everything 💙 Next Tuesday is Giving Tuesday — a global day when people rally around causes that matter most. We're launching a campaign to provide health screenings and wellness support for 75 families in our community. Every early donation brings us closer to that goal. Thanks to Zeffy, 100% of your donation goes directly to health programs — not to credit card fees or platforms. Be one of the first 10 donors to kick off our campaign → {{donation_link}} Your early gift builds momentum and inspires others to give. Thank you for being part of this movement. – The Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Your Giving Tuesday gift changes lives today 💙 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide health screenings and wellness support for 75 families in our community. Every donation brings us closer to helping families catch health issues early and access the care they need. Your donation can help provide: - **$35** — one health screening for a family member - **$85** — wellness support for an entire family - **$200** — comprehensive health services for three families **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a family access life-changing health care →]({{donation_link}}) Together, we can help 75 families take control of their health and well-being. – The Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Here's what you made possible this Giving Tuesday 💙 **Thank you for being part of something incredible this Giving Tuesday.** You showed up in a big way. Here's what we accomplished together: **Total raised: $6,250** **82 families** now have access to health screenings and wellness support — thanks to your generosity. Here's what makes this even more powerful: **By using Zeffy, we saved $312 in fees** — enough to fund health screenings for 9 more families. *One donor told us:* "Knowing 100% of my gift goes to helping families get the care they need — that's what real impact looks like." [Follow us on Instagram](https://yourlinkhere.com) to see these stories unfold — we'll be sharing how your support is already changing lives. With gratitude, **The Health Outreach Team**
Copier le contenu
COPIE !

Giving Tuesday Social Captions for Health Charities

modèle 1

**It's Giving Tuesday** — and today, your gift can help families catch health issues early 💙 We're raising funds to provide health screenings and wellness support for 75 families in our community. [Insert Donation Link] Your donation can help provide: **$35** = one health screening for a family member **$50** = wellness support for an entire family **$100** = comprehensive health services for two families Because we use Zeffy, we don't lose a cent to fees — your full gift funds the mission. Together, we can help 75 families take control of their health and well-being. [Insert Donation Link] 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

It's Giving Tuesday 💙 And we're on a mission to fund life-changing health programs in our community. Today we're raising funds to provide free health screenings for 200 families who can't afford basic care. [Insert Donation Link] Your gift makes an immediate impact: 💙 $25 = health screening for one person 💙 $50 = wellness kit for an entire family 💙 $100 = preventive care for a senior Because we use Zeffy, we don't lose a cent to fees — your full gift funds health programs that save lives. Every dollar you give today goes directly to someone who needs care. That's the power of community. Thank you for believing in health for all 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

It's Giving Tuesday — and we're raising funds to expand mental health support for underserved families in our community. [Insert Donation Link] We're raising $8,000 to provide free counseling sessions and wellness resources for 50 families who can't afford traditional therapy. - $50 = one counseling session for a teen - $150 = mental health toolkit for a family - $300 = month of group therapy sessions We use Zeffy, a 100% free fundraising platform, so every dollar goes directly to healing — not processing fees. Proud of our small team for making this possible. If our mission resonates — share, donate, or drop a note below 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Giving Tuesday Campaigns Ideas for Health Charities

Idée 1

💌 Sponsor-a-Check Campaign

Supporters sponsor a wellness check ($25 each) for someone in need. Track progress with a live counter and share impact stories weekly.

Idée 2

🩹 Build-a-Care-Kit Drive

Create care packages at different levels ($50/$100/$200). Donors choose what to fund, you track totals, and volunteers pack together at a meetup.

Idée 3

🧘 Wellness Auction Marathon

Host a 24-hour virtual wellness auction. Set buy-it-now prices for services like massage, therapy sessions, or fitness classes to fund programs.

Idée 4

🦸 Fund-a-Hero Campaign

Supporters fund a "health hero" for $30 each — covering a month of medication, therapy session, or wellness visit. Share hero stories weekly.

Idée 5

💊 Stock the Cabinet Drive

Create a virtual "medicine cabinet" where donors stock supplies at different price points ($15/$40/$75). Track what's funded with a live progress bar.

Idée 6

⏰ Healing Hours Challenge

Run a 48-hour "healing hands" challenge. Supporters pledge per hour of care provided, with a live counter showing total hours funded.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.