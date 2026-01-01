Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de patients, sans travail supplémentaire.
Idée 1
Supporters sponsor a wellness check ($25 each) for someone in need. Track progress with a live counter and share impact stories weekly.
Idée 2
Create care packages at different levels ($50/$100/$200). Donors choose what to fund, you track totals, and volunteers pack together at a meetup.
Idée 3
Host a 24-hour virtual wellness auction. Set buy-it-now prices for services like massage, therapy sessions, or fitness classes to fund programs.
Idée 4
Supporters fund a "health hero" for $30 each — covering a month of medication, therapy session, or wellness visit. Share hero stories weekly.
Idée 5
Create a virtual "medicine cabinet" where donors stock supplies at different price points ($15/$40/$75). Track what's funded with a live progress bar.
Idée 6
Run a 48-hour "healing hands" challenge. Supporters pledge per hour of care provided, with a live counter showing total hours funded.
Giving Tuesday Social Captions for Health Charities
modèle 1
modèle 2
modèle 3