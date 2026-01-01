Giving Tuesday Templates for Golf Teams

Need quick, copy‑and‑paste GivingTuesday posts and emails? Get simple, zero‑fee tools so every dollar helps your golf team, without extra work.

Giving Tuesday Email Templates for GivingTuesday - Golf Teams

Your early support kicks off something special ⛳ Next Tuesday is Giving Tuesday — a global day when people rally around causes that matter most. We're launching a campaign to provide equipment and training for 25 young golfers who can't afford lessons or gear. Every early donation gets us closer to putting clubs in their hands and confidence in their hearts. Thanks to Zeffy, 100% of your donation goes directly to junior golf programs — not to credit card fees or platforms. Be one of the first 10 donors to kick off our campaign → {{donation_link}} Your early gift builds momentum and shows other supporters we're serious about making golf accessible. Thank you for believing in these kids. Let's tee this up together. – The [Golf Team Name] Team
Your Giving Tuesday gift puts clubs in young hands ⛳ **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide equipment and training for 25 young golfers who can't afford lessons or gear. Your donation can help provide: - **$35** — a starter set of junior clubs - **$85** — three private lessons with a certified instructor - **150** — full equipment package plus month of group training **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a young golfer discover their potential →]({{donation_link}}) Together, we can put clubs in 25 young hands and confidence in their hearts. – The [Golf Team Name] Team
Here's what you made possible this Giving Tuesday ⛳ **Thank you for being part of something incredible this Giving Tuesday.** You showed up in a big way. Here's what we accomplished together: **Total raised: $3,250** **18 young golfers** now have access to equipment and training — thanks to your generosity. Here's what makes this even more powerful: **By using Zeffy, we saved $163 in fees** — enough to fund starter clubs for 4 more kids. *One parent told us:* "Seeing these kids light up when they hold their first real clubs reminds us why community matters so much." [Follow us on Instagram](https://yourlinkhere.com) to see these stories unfold — we'll be sharing photos from their first lessons. With gratitude, **The [Golf Team Name] Team**
Giving Tuesday Social Captions for Golf Teams

🏌️ It's Giving Tuesday — and we're teeing up something special. We're raising funds to provide equipment and training for 25 young golfers who can't afford lessons or gear. **Help us put clubs in their hands →** [Insert Donation Link] Your impact today: **$35** = starter set of junior clubs **$85** = three private lessons with a certified instructor **$150** = full equipment package + month of group training Because we use Zeffy, we don't lose a cent to fees — your **full gift** funds the mission. Together, we can give 25 kids the confidence that comes with their first perfect swing 💙 #GivingTuesday
It's Giving Tuesday! ⛳️ Our golf team needs new equipment and tournament fees for next season. We're raising $3,000 today to keep our players competitive. [Insert Donation Link] $25 = New golf gloves for one player $50 = Tournament entry fee $100 = Practice round at the course Because we use Zeffy, we don't lose a cent to fees — your full gift funds our team. 💙 Every swing counts. Every dollar matters. Help us tee up success! [Insert Donation Link] #GivingTuesday
It's Giving Tuesday — and we're teeing up opportunity for young golfers who need it most. [Insert Donation Link] We're raising $3,000 today to sponsor junior golf programs and equipment for underserved youth in our community. Your impact: - $50 = golf lessons for one student - $150 = complete starter set (clubs, bag, shoes) - $300 = tournament entry fees for an entire season We use Zeffy, a 100% free fundraising platform, so every dollar goes directly to getting kids on the course — not processing fees. Golf taught us discipline, confidence, and opportunity. Now we're passing that forward. If our mission resonates — share, donate, or tell us your golf story below ⛳ #GivingTuesday
Giving Tuesday Campaigns Ideas for Golf Teams

🏌️ Hole-in-One Challenge

🏌️ Hole-in-One Challenge Supporters pledge per birdie/eagle your team makes this season. Set a cap ($500 max), track scores live, and celebrate every great shot funding equipment.

⛳ Sponsor-a-Hole Drive

⛳ Sponsor-a-Hole Drive Local businesses sponsor practice holes for $100-$500. Create simple sponsor cards, collect payments online, and give shoutouts during tournaments and social posts.

🎯 Collecte de fonds pour le Défi des compétences

🎯 Skills Challenge Fundraiser Host putting/chipping contests with entry fees. Winners get prizes, everyone supports the team. Use QR codes for easy registration and payment collection.

🏆 Tournament Entry Fundraiser

🏆 Tournament Entry Fundraiser Collect entry fees for local tournaments online. Set different levels ($25 individual/$100 team), track registrations easily, and use proceeds for travel expenses.

🎁 Equipment Wish List Drive

🎁 Equipment Wish List Drive Create a simple wish list (golf balls, tees, bags). Donors "buy" items at set prices, you purchase in bulk, stretching every dollar further.

👕 Team Gear Pre-Order

👕 Team Gear Pre-Order Sell team shirts, hats, or polos before ordering. Collect payments upfront, place bulk orders, and deliver at next team gathering or tournament.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
