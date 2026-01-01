modèle 1 Avant le #GivingTuesday Your early support kicks off something special ⛳ Next Tuesday is Giving Tuesday — a global day when people rally around causes that matter most. We're launching a campaign to provide equipment and training for 25 young golfers who can't afford lessons or gear. Every early donation gets us closer to putting clubs in their hands and confidence in their hearts. Thanks to Zeffy, 100% of your donation goes directly to junior golf programs — not to credit card fees or platforms. Be one of the first 10 donors to kick off our campaign → {{donation_link}} Your early gift builds momentum and shows other supporters we're serious about making golf accessible. Thank you for believing in these kids. Let's tee this up together. – The [Golf Team Name] Team Copier le contenu COPIE !

modèle 2 A l'occasion du #GivingTuesday Your Giving Tuesday gift puts clubs in young hands ⛳ **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide equipment and training for 25 young golfers who can't afford lessons or gear. Your donation can help provide: - **$35** — a starter set of junior clubs - **$85** — three private lessons with a certified instructor - **150** — full equipment package plus month of group training **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a young golfer discover their potential →]({{donation_link}}) Together, we can put clubs in 25 young hands and confidence in their hearts. – The [Golf Team Name] Team