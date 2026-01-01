Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide votre équipe, sans travail supplémentaire.
Idée 1
Fans pledge per touchdown scored this season. Set a cap ($500 max per supporter) to fund equipment, field maintenance, or travel costs while celebrating every score.
Idée 2
Let donors "adopt" a player for the season ($50-$200 levels). Cover gear, registration fees, or snacks. Send thank-you photos from their sponsored player after games.
Idée 3
Supporters guess total field goals made this season. Entry fee funds team needs. Closest guess wins team merchandise. Simple, fun, and builds community engagement.
Idée 4
Create team trading cards featuring player stats and fun facts. Sell packs for $10-20 to fund equipment and travel. Include QR codes linking to donation pages.
Idée 5
Host a skills challenge day where supporters pay entry fees to compete in passing, kicking, or catching contests. Winners get team gear, funds support uniforms.
Idée 6
Set up a "Yards for Youth" pledge drive where donors give per rushing yard gained all season. Cap pledges at reasonable amounts to fund scholarships.
Giving Tuesday Social Captions for Football Teams
