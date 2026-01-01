Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar finance davantage de recherches, sans travail supplémentaire.
Idée 1
🔬 Research Sponsor Challenge
Supporters "sponsor" a day of research for $25, $50, or $100. Share daily lab updates showing their impact. Track progress with a live counter.
Idée 2
💡 Breakthrough Fund Drive
Set funding goals for specific equipment or studies ($500 microscope slides, $2K lab supplies). Donors see exactly what their gift enables in real research.
Idée 3
🧬 Hope Notes Campaign
Patients and families write thank-you notes to researchers. Sponsors give $10 per note collected, funding studies while connecting hearts to science.
Idée 4
🧪 Lab Equipment Adoption
Donors "adopt" essential lab tools ($50 centrifuge tubes, $200 pipettes, $500 microscope). Share photos of equipment in action with progress updates.
Idée 5
👩🔬 Researcher for a Day
Supporters fund a researcher's daily work ($75/day). Send behind-the-scenes lab videos and discovery updates showing their direct impact on studies.
Idée 6
🔬 Discovery Milestone Match
Set research milestones (sample analysis, data collection phases). A major donor matches gifts up to each goal, doubling impact for breakthrough moments.
Giving Tuesday Social Captions for Disease Research Institutions
modèle 1
modèle 2
modèle 3