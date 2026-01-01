Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide votre communauté, sans travail supplémentaire.
Idée 1
Supporters write short messages to someone you serve. A sponsor gives $5 per note (up to your goal), funding programs while spreading hope.
Idée 2
Laissez les donateurs financer des kits prédéfinis (repas, hygiène, livres). Affichez un compteur en direct, recueillez les dons par niveau (25 $/75 $/150 $) et organisez un rassemblement facultatif pour l'emballage.
Idée 3
Run a 24-hour art auction. Buy-it-now pricing makes it fast; each bid fuels community programs. Artists handle delivery or pickup.
Idée 4
Create a "sponsor-a-space" campaign where donors fund specific areas ($50 for game room hour, $100 for kitchen day). Show real-time progress and invite sponsors to visit.
Idée 5
Host a skills swap where community members teach classes (cooking, tech, crafts). Charge small fees, with all proceeds supporting your programs and services.
Idée 6
Run a "community wish jar" where neighbors submit program ideas. Donors vote with dollars ($10 votes). Most funded wish becomes your next initiative.
Giving Tuesday Social Captions for Community Centers
modèle 1
modèle 2
modèle 3