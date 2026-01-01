Giving Tuesday Templates for Community Centers

Avant le #GivingTuesday

Your community center campaign starts Tuesday 💙 Next Tuesday is Giving Tuesday — a global day when communities rally around causes that matter most. We're launching a campaign to provide 200 after-school program spots for kids who need a safe place to learn, play, and grow. Every early donation gets us closer to opening our doors wider. Thanks to Zeffy, 100% of your donation goes directly to programming — not to credit card fees or platform costs. Be one of the first 15 donors to kick off our campaign → {{donation_link}} Your early gift builds momentum and shows other families they're not alone in caring about our kids. Thank you for being the heart of this community. – The [Community Center] Team
A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — your gift opens doors 🏠 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide 200 after-school program spots for kids who need a safe place to learn, play, and grow after school. Your donation can help provide: - **$25** — one week of homework help and snacks for a child - **$75** — art supplies and activities for a month of creative programming - **$150** — a full month of after-school care for one child **100% of your donation goes to our programming** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Give kids a safe place to thrive →]({{donation_link}}) Together, we can open our doors wider for 200 more kids this year. – The [Community Center] Team
Merci - Résultats + gratitude

Here's what you made possible this Giving Tuesday 💙 **Thank you for being part of something incredible this Giving Tuesday.** You showed up in a big way. Here's what we accomplished together: **Total raised: $8,450** **127 kids** now have access to safe after-school programming — homework help, creative activities, and a place to belong when school ends. Here's what makes this even more powerful: **By using Zeffy, we saved $422 in fees** — enough to fund three more weeks of snacks and supplies for our kids. *One parent told us:* "Knowing 100% of my donation goes to the kids makes all the difference. That's real impact." [Follow us on Instagram](https://yourlinkhere.com) to see these stories unfold — we'll be sharing photos from our first expanded program days. With gratitude, **The Community Center Team**
Giving Tuesday Social Captions for Community Centers

**It's Giving Tuesday** — and today, your gift creates safe spaces for kids who need them most. 💙 We're raising funds to provide **200 after-school program spots** for children in our community — a place to learn, play, and grow after school. [Insert Donation Link] Your donation makes a real difference: **$25** = one week of homework help and snacks **$50** = art supplies for a month of creative programming **$100** = two weeks of after-school care for one child Because we use Zeffy, **100% of your donation goes directly to programming** — no fees, no cuts. Your full gift funds the mission. Help us open our doors wider for 200 more kids this year. [Insert Donation Link] 💙 #GivingTuesday
It's Giving Tuesday! 💙 Our community center is the heartbeat of our neighborhood — but we need your help to keep our doors open and programs running. [Insert Donation Link] $25 = After-school snacks for 10 kids $50 = Art supplies for our senior painting class $100 = A week of free childcare for working parents Because we use Zeffy, we don't lose a cent to fees — your full gift funds the mission. 100% of every dollar goes straight to serving our community. Help us keep this space alive for everyone who calls it home. [Insert Donation Link] 💙 #GivingTuesday
It's Giving Tuesday — and our community center is raising $8,000 to keep our doors open for families who need us most. [Insert Donation Link] We're funding after-school programs, senior meals, and emergency support for neighbors facing tough times. Your impact: - $25 = art supplies for one child's creativity session - $75 = a week of hot meals for seniors - $150 = emergency assistance for a family in crisis We use Zeffy, a 100% free fundraising platform, so every dollar goes directly to our community — not processing fees. Proud of our small team for making this possible. If our mission resonates — share, donate, or drop a note below 💙 #GivingTuesday
Giving Tuesday Campaigns Ideas for Community Centers

📬 Notes de gentillesse

Supporters write short messages to someone you serve. A sponsor gives $5 per note (up to your goal), funding programs while spreading hope.

🧺 Equip-a-Kit Drive

Laissez les donateurs financer des kits prédéfinis (repas, hygiène, livres). Affichez un compteur en direct, recueillez les dons par niveau (25 $/75 $/150 $) et organisez un rassemblement facultatif pour l'emballage.

🎨 Art for Impact

Run a 24-hour art auction. Buy-it-now pricing makes it fast; each bid fuels community programs. Artists handle delivery or pickup.

🏠 Sponsor-a-Space

Create a "sponsor-a-space" campaign where donors fund specific areas ($50 for game room hour, $100 for kitchen day). Show real-time progress and invite sponsors to visit.

🤝 Skills for Good

Host a skills swap where community members teach classes (cooking, tech, crafts). Charge small fees, with all proceeds supporting your programs and services.

🌟 Wish Jar Voting

Run a "community wish jar" where neighbors submit program ideas. Donors vote with dollars ($10 votes). Most funded wish becomes your next initiative.

