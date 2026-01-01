Need quick, copy-and-paste GivingTuesday posts and emails? Get simple, zero-fee tools so every dollar helps strengthen your community, without extra work.
Les sympathisants écrivent de courts messages à une personne que vous servez. Un parrain donne 5 $ par message (jusqu'à concurrence de votre plafond), ce qui permet de financer des programmes tout en répandant l'espoir.
Laissez les donateurs financer des kits prédéfinis (repas, hygiène, livres). Affichez un compteur en direct, recueillez les dons par niveau (25 $/75 $/150 $) et organisez un rassemblement facultatif pour l'emballage.
Run a 24-hour art auction. Buy-it-now pricing makes it fast; each bid fuels community programs. Artists handle delivery or pickup.
Create a "Skills Swap" where community members offer services (tutoring, repairs, meals) in exchange for donations. Set hourly rates, track commitments, build local connections.
Launch a "Future Fund" challenge. Donors pledge monthly amounts toward specific goals (job training, small business loans). Show progress bars and celebrate milestones together.
Host a "Community Stories" campaign. Residents share success videos; supporters donate per story shared. Cap at your goal, celebrate local wins publicly.
Giving Tuesday Social Captions for Community and Economic Development Programs
