Giving Tuesday Email Templates for GivingTuesday - Community and Economic Development Programs

Avant le #GivingTuesday

Your early gift kicks off something big 💙 Next Tuesday is Giving Tuesday — a global day when people rally around causes that matter most. We're launching a campaign to help 75 families access job training, financial counseling, and emergency assistance in our community. Every early donation moves us closer to that goal. And thanks to Zeffy, 100% of your donation goes directly to community programs — not to credit card fees or platforms. Be one of the first 15 donors to kick off the campaign → {{donation_link}} Your early gift builds momentum and inspires others to give. Thank you for being part of this. We're just getting started. – The Team
A l'occasion du #GivingTuesday

Today's your chance to change 75 lives 💪 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to help **75 families** access job training, financial counseling, and emergency assistance in our community. Your donation can provide: - **$25** — one emergency assistance payment for utilities or groceries - **$75** — a full week of job training for one person - **$150** — comprehensive financial counseling for an entire family **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a family build their future →]({{donation_link}}) Together, we can give 75 families the tools they need to thrive. – The Team
Merci - Résultats + gratitude

Here's what you made possible this Giving Tuesday 💙 **Thank you for being part of something incredible this Giving Tuesday.** You showed up in a big way. Here's what we accomplished together: **Total raised: $4,850** **62 families** now have access to job training, financial counseling, and emergency assistance — thanks to your generosity. Here's what makes this even more powerful: **By using Zeffy, we saved $243 in fees** — enough to fund emergency assistance for 9 more families. *One donor told us:* "Every message we got this week reminded us how powerful community can be when we come together." [Follow us on Instagram](https://yourlinkhere.com) to see these stories unfold — we'll be sharing how your support is already changing lives. With gratitude, **The Community Development Team**
Giving Tuesday Social Captions for Community and Economic Development Programs

**It's Giving Tuesday** — and today, your support can change everything for families in our community. 💙 We're raising funds to help **75 families** access job training, financial counseling, and emergency assistance. [Insert Donation Link] Your donation provides real impact: **$25** = emergency assistance for utilities or groceries **$75** = a full week of job training for one person **$150** = comprehensive financial counseling for an entire family Because we use Zeffy, we don't lose a cent to fees — your **full gift funds the mission.** Together, we can give 75 families the tools they need to thrive. 💙 #GivingTuesday
It's Giving Tuesday! 💙 Today we're raising funds to strengthen our community — creating jobs, supporting local businesses, and building economic opportunity for everyone. [Insert Donation Link] Your gift makes a real difference: $25 = Small business mentorship session $50 = Job training workshop for one person $100 = Micro-loan seed funding Because we use Zeffy, we don't lose a cent to fees — your full gift funds the mission. 100% of your donation goes directly to building stronger communities. Every dollar counts. Every community matters. Thank you for believing in local change 💙 #GivingTuesday
It's Giving Tuesday — and we're raising $8,000 to fund small business mentorship programs that create lasting economic change in our community. [Insert Donation Link] Today we're launching our year-end campaign to support 40 local entrepreneurs with coaching, resources, and micro-grants. Your impact: - $50 = business plan workshop for one entrepreneur - $200 = month of mentorship for a startup - $500 = micro-grant for equipment or inventory We use Zeffy, a 100% free fundraising platform, so every dollar goes directly to entrepreneurs — not processing fees. Proud of our small team for building something that matters. If economic empowerment resonates with you — share this, donate, or drop a note below 💙 #GivingTuesday
Giving Tuesday Campaigns Ideas for Community and Economic Development Programs

📬 Notes de gentillesse

Les sympathisants écrivent de courts messages à une personne que vous servez. Un parrain donne 5 $ par message (jusqu'à concurrence de votre plafond), ce qui permet de financer des programmes tout en répandant l'espoir.

🧺 Equip-a-Kit Drive

Laissez les donateurs financer des kits prédéfinis (repas, hygiène, livres). Affichez un compteur en direct, recueillez les dons par niveau (25 $/75 $/150 $) et organisez un rassemblement facultatif pour l'emballage.

🎨 Art for Impact

Run a 24-hour art auction. Buy-it-now pricing makes it fast; each bid fuels community programs. Artists handle delivery or pickup.

🤝 Skills Swap Market

Create a "Skills Swap" where community members offer services (tutoring, repairs, meals) in exchange for donations. Set hourly rates, track commitments, build local connections.

💰 Défi du Fonds pour l'avenir

Launch a "Future Fund" challenge. Donors pledge monthly amounts toward specific goals (job training, small business loans). Show progress bars and celebrate milestones together.

📹 Community Stories Drive

Host a "Community Stories" campaign. Residents share success videos; supporters donate per story shared. Cap at your goal, celebrate local wins publicly.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345 Relevés
$917 Sauvegardé
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356 Relevés
$1,268 Sauvegardé
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102 Relevés
$3,305 Sauvegardé
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843 Relevés
$1,142 Sauvegardé
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910 Relevés
$946 Sauvegardé
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123 Relevés
$4,457 Sauvegardé
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558 Relevés
$1,778 Sauvegardé
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747 Relevés
$1,387 Sauvegardé
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730 Relevés
$787 Sauvegardé
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
