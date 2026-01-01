Giving Tuesday Templates for Charter Schools

Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus d'étudiants, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines d'écoles à charte, lui font confiance.

Giving Tuesday Email Templates for GivingTuesday - Charter Schools

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Your early gift kicks off something big 🎓 Next Tuesday is Giving Tuesday — a global day when people rally around causes that matter most. We're launching a campaign to provide 75 students with essential school supplies, tutoring support, and enrichment programs. Every early donation moves us closer to that goal. And thanks to Zeffy, 100% of your donation goes directly to our students — not to credit card fees or platforms. Be one of the first 10 donors to kick off the campaign → {{donation_link}} Your early gift builds momentum and inspires others to give. Thank you for believing in our students. We're just getting started. – The [School Name] Team
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — your gift changes everything 🎓 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide 75 students with essential school supplies, tutoring support, and enrichment programs. Every gift brings us closer to that goal. Your donation can help provide: - **$25** — a full set of school supplies for one student - **$75** — three weeks of after-school tutoring support - **$150** — enrichment programs for an entire classroom **100% of your donation goes directly to our students** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Give today and change a student's future →]({{donation_link}}) Together, we can give 75 students the tools they need to succeed. – The [School Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Here's what you made possible this Giving Tuesday 🎓 **Thank you for being part of something incredible this Giving Tuesday.** You showed up in a big way. Here's what we accomplished together: **Total raised: $3,850** **87 students** now have access to essential school supplies, tutoring support, and enrichment programs — thanks to your generosity. Here's what makes this even more powerful: **By using Zeffy, we saved $193 in fees** — enough to fund supplies for 7 more students. *One parent told us:* "Seeing how many families came together this week reminded us that our school community is stronger than we knew." [Follow us on Instagram](https://yourlinkhere.com) to see these stories unfold — we'll be sharing updates as students dive into their new programs. With gratitude, **The [School Name] Team**
Giving Tuesday Social Captions for Charter Schools

modèle 1

**It's Giving Tuesday** — and today, your gift can change a student's future. 📚 We're raising funds to provide 75 students with essential school supplies, tutoring support, and enrichment programs. **[Insert Donation Link]** Your donation can help provide: 💙 **$25** = a full set of school supplies for one student 💙 **$75** = three weeks of after-school tutoring support 💙 **$150** = enrichment programs for an entire classroom Because we use Zeffy, we don't lose a cent to fees — your full gift funds the mission. Together, we can give 75 students the tools they need to succeed. **[Insert Donation Link]** 💙 #GivingTuesday
modèle 2

It's Giving Tuesday! 🎓 Today we're raising funds to keep our charter school doors open and our students thriving. [Insert Donation Link] $25 = classroom supplies for a week $50 = after-school tutoring for one student $100 = field trip for an entire class Because we use Zeffy, we don't lose a cent to fees — your full gift funds our students' futures. Every dollar you give today goes directly to what matters most: our kids. [Insert Donation Link] Thank you for believing in our mission 💙 #GivingTuesday
modèle 3

It's Giving Tuesday — and we're raising funds to keep quality education accessible for every student in our community. [Insert Donation Link] We're raising $8,000 today to fund classroom technology upgrades and after-school tutoring programs that directly impact student success. Your support makes a real difference: - $50 = new tablets for digital learning - $150 = a month of tutoring for one student - $500 = classroom tech setup for 25 kids We use Zeffy, a 100% free fundraising platform, so every dollar you donate goes directly to our students — not processing fees. Proud of our small team for making quality education possible. If our mission resonates — share, donate, or drop a note below 💙 #GivingTuesday
Giving Tuesday Campaigns Ideas for Charter Schools

‍Idea 1

📚 Collecte de la liste de souhaits de la classe

📚 Classroom Wish List Drive
Parents and community members fund specific classroom needs ($25 art supplies, $75 science kits, $150 tech tools). Show live progress bars and let teachers share thank-you videos.

‍Idea 2

🎓 Future Scholar Sponsorship

🎓 Future Scholar Sponsorship
Supporters sponsor a student's enrichment activities for $50-$200. Create simple profiles showing impact: "Maria's coding camp" or "James's field trip fund." Personal connection drives giving.

‍Idea 3

🏆 Principal's Challenge

🏆 Principal's Challenge
Set a school-wide fundraising goal with milestone rewards. Track progress publicly, celebrate small wins, and let families compete friendly between grade levels or classrooms.

‍Idea 4

🎒 Backpack Buddy Program

🎒 Backpack Buddy Program
Families sponsor a student's school supplies for the year ($30-$100 tiers). Create simple student profiles and send quarterly updates showing impact.

‍Idea 5

📖 Reading Champion Challenge

📖 Reading Champion Challenge
Set reading goals by grade level. Donors pledge per book read ($1-$5), funding literacy programs while celebrating student achievements publicly.

‍Idea 6

🚌 Field Trip Fund

🚌 Field Trip Fund
Parents and community members pre-fund upcoming field trips. Show trip details, costs per student, and let families sponsor seats.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
