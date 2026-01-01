Giving Tuesday Templates for After-School Programs

Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus d'enfants, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Décoratif

Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines de programmes parascolaires, lui font confiance.

Giving Tuesday Email Templates for GivingTuesday - After-School Programs

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Your early gift kicks off something amazing 🌟 Next Tuesday is Giving Tuesday — a global day when communities rally around causes that matter most. We're launching a campaign to provide after-school programming for 75 kids who need a safe place to learn, grow, and belong. Every early donation gets us closer to that goal. Thanks to Zeffy, 100% of your donation goes directly to snacks, supplies, and support for these kids — not to platform fees. Be one of the first 10 donors to kick off our campaign → {{donation_link}} Your early gift builds momentum and shows other families they're not alone in caring about our kids. Thank you for believing in what we're building together. – The [Org Name] Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — your gift changes everything 🎯 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide after-school programming for 75 kids who need a safe place to learn, grow, and belong. Every gift brings us closer to that goal. Your donation can help provide: - **$25** — snacks and supplies for one child for a week - **$75** — art materials and activities for the whole group - **$150** — a month of programming for one child **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Give kids a safe place to belong →]({{donation_link}}) Together, we can give 75 kids the support they deserve after school. – The [Org Name] Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Here's what you made possible this Giving Tuesday 💙 **Thank you for being part of something incredible this Giving Tuesday.** You showed up in a big way. Here's what we accomplished together: **Total raised: $3,750** **50 kids** now have access to safe after-school programming, snacks, and activities — thanks to your generosity. Here's what makes this even more powerful: **By using Zeffy, we saved $188 in fees** — enough to fund art supplies for two more weeks of programming. *One parent told us:* "Knowing 100% of my donation goes to the kids makes all the difference. That's real impact." [Follow us on Instagram](https://yourlinkhere.com) to see these stories unfold — we'll be sharing photos from our first week of expanded programming. With gratitude, **The [Organization Name] Team**
Copier le contenu
COPIE !

Giving Tuesday Social Captions for After-School Programs

modèle 1

It's Giving Tuesday 💙 Today, we're raising funds to give 75 kids a safe place to learn, grow, and belong after school. [Insert Donation Link] Your gift makes a real difference: **$25** = snacks and supplies for one child for a week **$50** = art materials for the whole group **$100** = two weeks of programming for one child Because we use Zeffy, we don't lose a cent to fees — your full gift funds the mission. Every child deserves a place to belong. Help us make it happen 💙 [Insert Donation Link] #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

It's Giving Tuesday! 🌟 Today we're raising funds to keep our after-school program running strong — giving kids a safe place to learn, grow, and thrive after 3pm. [Insert Donation Link] Your gift makes a real difference: 💙 $25 = snacks for 10 kids for a week 💙 $50 = art supplies for a month of creativity 💙 $100 = homework help for 5 students Because we use Zeffy, we don't lose a cent to fees — your full gift goes directly to the kids who need it most. Every child deserves a place to belong. Help us be that place. 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

It's Giving Tuesday — and we're showing up for the kids who need safe spaces to learn, grow, and thrive after school. [Insert Donation Link] We're raising $3,000 today to fund tutoring and mentorship for local teens who deserve every opportunity to succeed. - $25 = art supplies for one student's creative project - $75 = a month of homework help for a struggling reader - $150 = mentorship sessions that change trajectories We use Zeffy, a 100% free fundraising platform, so every dollar goes directly to programming — not processing fees. Proud of our small team for making this possible. If our mission resonates — share, donate, or drop a note below 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Giving Tuesday Campaigns Ideas for After-School Programs

Idée 1

📚 Homework Hero Sponsorships

Supporters sponsor a student's supplies for $25 (backpack, notebooks, pencils). Share photos of packed bags and thank sponsors by name. Track progress with a simple counter.

Idée 2

🎯 Skills Challenge Marathon

Kids showcase talents (coding, art, sports) in 24-hour livestream. Donors pledge per skill demonstrated or give flat amounts. Celebrate achievements and fund next semester's programs.

Idée 3

🍕 Snack Attack Drive

Let families fund healthy snacks by week ($15) or month ($50). Show a live tracker of weeks covered. Host a thank-you pizza party when you hit your goal.

Idée 4

📹 Thank-You Video Challenge

Parents and kids create thank-you videos for donors. Set a goal (50 videos = $500 for field trips). Share clips on social media and track progress with a simple counter.

Idée 5

🏠 Sponsor-a-Station Drive

Supporters sponsor activity stations ($30 each) like art corner, reading nook, or game zone. Show which stations are funded with a visual tracker and celebrate when fully equipped.

Idée 6

✉️ Letters of Gratitude

Kids write letters to community helpers (firefighters, teachers, nurses). Donors give $10 per letter delivered. Track letters written and funds raised for next year's programming.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.