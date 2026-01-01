Giving Tuesday Templates for Adult Literacy Programs

Need quick, copy-and-paste GivingTuesday posts and emails? Get simple, zero-fee tools so every dollar helps more adults learn to read, without extra work.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Décoratif

Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines de programmes d'alphabétisation pour adultes, lui font confiance.

Giving Tuesday Email Templates for GivingTuesday - Adult Literacy Programs

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Next Tuesday changes everything for adult literacy 📚 **Next Tuesday is Giving Tuesday** — a global day when people rally around causes that matter most. We're launching a campaign to help 75 adults learn to read this year. **Every early donation brings us closer to changing lives through literacy.** And thanks to Zeffy, **100% of your donation goes directly to reading programs** — not to credit card fees or platforms. **Be one of the first 15 donors to kick off our campaign →** Your early gift builds momentum and shows others that literacy matters. Thank you for believing in the power of reading. – The [Org Name] Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — your literacy gift changes everything 📚 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to help 75 adults learn to read this year. **Every donation brings us closer to changing lives through literacy.** Your donation can help provide: - **$25** — one week of one-on-one reading tutoring - **$75** — a complete beginner reading workbook set - **$150** — three months of literacy support for one adult **100% of your donation goes to our literacy programs** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. **[Help an adult discover the power of reading →]({{donation_link}})** Together, we can help 75 adults unlock new opportunities through literacy. – The [Org Name] Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Here's what you made possible this Giving Tuesday 📚 **Thank you for being part of something incredible this Giving Tuesday.** You showed up in a big way. Here's what we accomplished together: **Total raised: $3,750** **50 adults** now have access to one-on-one reading tutoring and literacy workbooks — thanks to your generosity. Here's what makes this even more powerful: **By using Zeffy, we saved $188 in fees** — enough to fund 7 more weeks of reading support. *One supporter told us:* "Every message we got this week reminded us how powerful community can be when we rally around literacy." [Follow us on Facebook](https://yourlinkhere.com) to see these stories unfold — we'll be sharing updates as adults discover the joy of reading. With gratitude, **The [Organization Name] Team**
Copier le contenu
COPIE !

Giving Tuesday Social Captions for Adult Literacy Programs

modèle 1

It's Giving Tuesday 📚 and we're on a mission to help 75 adults discover the power of reading this year. **Every donation brings us closer to changing lives through literacy.** [Insert Donation Link] Your gift can provide: 💙 **$25** = one week of one-on-one tutoring 💙 **$50** = complete beginner workbook set 💙 **$100** = two months of literacy support Because we use Zeffy, **100% of your donation goes directly to our reading programs** — no fees taken out, so your full gift funds the mission. Help an adult unlock new opportunities through literacy today 💙 [Insert Donation Link] #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

It's Giving Tuesday! 📚 Today we're raising funds to help adults in our community learn to read and write — skills that unlock jobs, confidence, and independence. [Insert Donation Link] $25 = One week of literacy workbooks 📖 $50 = A month of one-on-one tutoring sessions $100 = Reading glasses + materials for 5 students Because we use Zeffy, we don't lose a cent to fees — your full gift funds literacy programs that change lives. Every adult deserves the chance to read their child a bedtime story or fill out a job application with confidence. Help us make that happen today 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

It's Giving Tuesday — and we're raising funds to help adults in our community unlock the power of literacy. [Insert Donation Link] We're raising $3,000 today to fund one-on-one tutoring sessions for 20 adults working toward their GED. Here's what your support makes possible: - $50 = reading materials for one student - $150 = a month of tutoring sessions - $300 = GED test fees for one graduate We use Zeffy, a 100% free fundraising platform, so every dollar goes directly to our students — not processing fees. Proud of our small team for making literacy accessible to everyone. If our mission resonates — share, donate, or drop a note below 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Giving Tuesday Campaigns Ideas for Adult Literacy Programs

Idée 1

📚 Reading Sponsor Challenge

Local businesses sponsor reading milestones. $10 per book completed by your students (up to 100 books), funding literacy programs while celebrating progress.

Idée 2

💡 Light Up Learning Drive

Donors fund "learning kits" at different levels: $25 workbooks, $50 tablet time, $100 tutoring sessions. Show live progress toward your funding goal.

Idée 3

🎯 Words That Work Auction

Auction donated services (resume writing, computer training, job prep). Set buy-it-now prices for quick wins. Every bid supports adult learners.

Idée 4

📖 Stories of Success

Students share their literacy journey stories. Donors sponsor each story at $15 each (up to 50 stories), funding programs while celebrating progress.

Idée 5

🏫 Fund-a-Station Drive

Create "learning stations" donors can fund: $30 writing corner, $60 computer access, $100 one-on-one tutoring. Track progress with live counters.

Idée 6

🎤 Words That Work Showcase

Host a "Words That Work" showcase. Students present skills they've learned. Suggested donations per presentation support ongoing literacy classes.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.