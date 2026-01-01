modèle 3

It's Giving Tuesday — and we're raising funds to help adults in our community unlock the power of literacy. [Insert Donation Link] We're raising $3,000 today to fund one-on-one tutoring sessions for 20 adults working toward their GED. Here's what your support makes possible: - $50 = reading materials for one student - $150 = a month of tutoring sessions - $300 = GED test fees for one graduate We use Zeffy, a 100% free fundraising platform, so every dollar goes directly to our students — not processing fees. Proud of our small team for making literacy accessible to everyone. If our mission resonates — share, donate, or drop a note below 💙 #GivingTuesday