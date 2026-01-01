modèle 2 A l'occasion du #GivingTuesday

Today is the day — your gift changes lives 💙 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to help 30 people in recovery access emergency counseling and peer support when they need it most. Your donation can provide: - **$35** — one emergency counseling session - **$85** — a week of peer support group meetings - **$200** — a full month of recovery support services **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Be part of someone's recovery journey →]({{donation_link}}) Together, we can help 30 people access the support they need to heal. – The [Org Name] Team

