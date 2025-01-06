Young Laureates
Young Laureates
Young Laureates
Young Laureates
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Enrichment Center
Offers drop-in classes and workshops to spark creativity and a love for learning through hands-on exploration.
Programme hybride pour l'école à la maison
Blends the freedom of homeschooling with a structured academic environment for homeschooled students.
C.I.R.C.U.I.T Robotics
Provides a fun and engaging way to learn about STEAM (science, technology, engineering, arts, and math).
Young Laureates
2024
991221250
501(c)(3)
L'éducation
281 WINDPHER RDG HAMPTON, Georgia 30228-5557 United States
www.cbtks.com
(785)-267-8900
Young Laureates Inc., founded in 2024, empowers families and elevates education through innovative programs and community. They offer Hybrid Homeschool, Enrichment Center with drop-in classes sparking creativity, and a F.L.L Robotics Team.
La mission
YOUNG LAUREATES INC uplifts youth in Hampton, Georgia, helping them reach their potential and celebrate achievement in the community.
