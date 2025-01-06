Young Kwang Presbyterian Church
Faire un don
Young Kwang Presbyterian Church
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Young Kwang Presbyterian Church
Acheter pour soutenir
Young Kwang Presbyterian Church
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Young Kwang Presbyterian Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Community Worship and Bible Study
Weekly services and studies create a welcoming environment for spiritual growth and fellowship.
Église des enfants
Provides age-appropriate religious education and activities for children.
École biblique de vacances
A summer program offering Bible-based activities, games, and learning for children.
À propos
Young Kwang Presbyterian Church
Fondée en
1979
EIN
953385381
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
853 N HUDSON AVE LOS ANGELES, California 90038-3609 United States
Site web
zoecomm.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Young Kwang Presbyterian Church, founded in 1979 in Los Angeles, CA, is dedicated to Presbyterian teachings and values. The church provides regular services, events, and programs to support its members' faith journey.
La mission
YOUNG KWANG PRESBYTERIAN CHURCH brings people together in Los Angeles to foster faith, connection, and community through its welcoming presence and spiritual support.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :