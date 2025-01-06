You Are Worth It Community Outreach
Faire un don
You Are Worth It Community Outreach
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
You Are Worth It Community Outreach
Acheter pour soutenir
You Are Worth It Community Outreach
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
You Are Worth It Community Outreach
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Weekly Food and Clothing Pantry
Provides food and clothing to those in need every Tuesday.
À propos
You Are Worth It Community Outreach
Fondée en
2024
EIN
922377367
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne : Services de soins : Services sociaux
Adresse
466 WINTER ST ROYERSFORD, Pennsylvania 19468-2224 United States
Site web
www.crcna.org
Téléphone
(800)-272-5125
Adresse électronique
À propos
YOU ARE WORTH IT COMMUNITY OUTREACH is a grassroots outreach group based in Spring City, PA, dedicated to assisting the homeless and those in need. They operate out of Regeneration Church, focusing on providing compassion and support to individuals facing adversity.
La mission
Treating each of those served with compassion, empathy and respect, the You Are Worth It Foundation strives to instill dignity through outreach events, donation drives and peer support.
Recherche d'autres organisations en
Pennsylvanie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :