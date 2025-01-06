Yosemite Land Bank Flca
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Agricultural Financing
Provides comprehensive financing and banking options to agricultural enterprises in Stanislaus, Merced, Tuolumne and surrounding counties.
Patronage Program
Refunds a portion of Yosemite Farm Credit's earnings to stockholders, effectively reducing the cost of doing business with them.
À propos
Yosemite Farm Credit, with roots dating back to 1916, is a farmer-owned cooperative providing financial solutions to the agricultural community. They offer services like real estate loans, commercial loans, and crop insurance, serving Stanislaus, Merced, Mariposa, Tuolumne, and Fresno counties.
La mission
Yosemite Land Bank FLCA helps foster agricultural development in Turlock, California, providing resources and support to strengthen the local farming community.
