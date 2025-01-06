Yellow Truck Coffee Company

Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Yellow Truck Coffee Co., founded in 2023 in Wilmington, NC, is a non-profit dedicated to serving those who serve the city. They provide gratitude and caffeine to schools, first responders, healthcare workers, non-profits, and community helpers, connecting the community through coffee.

La mission

Yellow Truck Coffee Co.'s mission is to serve those who serve their city, connecting the community through a simple cup of coffee.