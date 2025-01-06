Yellow Truck Coffee Company
Faire un don
Yellow Truck Coffee Company
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Yellow Truck Coffee Company
Acheter pour soutenir
Yellow Truck Coffee Company
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Yellow Truck Coffee Company
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Coffee for Community Servants
Providing free, high-quality coffee to first responders, healthcare workers, and other community helpers to show gratitude and support.
À propos
Yellow Truck Coffee Company
Fondée en
2023
EIN
922237842
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
3233 BURNT MILL DR STE 1 WILMINGTON, North Carolina 28403-2676 United States
Site web
youthbridge.org
Téléphone
(314)-396-8685
Adresse électronique
-
À propos
Yellow Truck Coffee Co., founded in 2023 in Wilmington, NC, is a non-profit dedicated to serving those who serve the city. They provide gratitude and caffeine to schools, first responders, healthcare workers, non-profits, and community helpers, connecting the community through coffee.
La mission
Yellow Truck Coffee Co.'s mission is to serve those who serve their city, connecting the community through a simple cup of coffee.
Recherche d'autres organisations en
Caroline du Nord, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :