Yamhill Community Action Partnership
Faire un don
Yamhill Community Action Partnership
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Yamhill Community Action Partnership
Acheter pour soutenir
Yamhill Community Action Partnership
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Yamhill Community Action Partnership
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Banque alimentaire
Provides food to 17 emergency food pantries throughout Yamhill County, offering fresh and shelf-stable groceries to low-income families and individuals.
Energy Bill Assistance
Offers support for individuals facing energy and heating shut-offs.
Housing Stabilization
Provides services and resources, including financial assistance, shelter placement, and supportive housing programs, to low-income households and those at risk of homelessness.
Youth Transitional Living Program
Offers safe, supervised long-term housing and support services to youth ages 16-21 experiencing chronic homelessness, helping them achieve self-sufficiency.
À propos
Yamhill Community Action Partnership
Fondée en
1982
EIN
930758732
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services humains > Besoins fondamentaux > Banques alimentaires
Adresse
1317 NE DUSTIN CT MCMINNVILLE, Oregon 97128-8190 United States
Site web
youtheduc.com
Téléphone
(225)-272-24981332250779706929
Adresse électronique
À propos
YAMHILL COMMUNITY ACTION PARTNERSHIP (YCAP), founded in 1980, serves Yamhill County, OR. YCAP advocates for people in need, providing resources to strengthen communities. They offer Client Services and Housing, Energy Services, a regional Food Bank, and Youth Services, improving lives and promoting self-sufficiency.
La mission
Yamhill Community Action Partnership advocates for people in need by providing access to resources and tools to strengthen communities in Yamhill County.
Recherche d'autres organisations en
Oregon, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :