À propos

YAMHILL COMMUNITY ACTION PARTNERSHIP (YCAP), founded in 1980, serves Yamhill County, OR. YCAP advocates for people in need, providing resources to strengthen communities. They offer Client Services and Housing, Energy Services, a regional Food Bank, and Youth Services, improving lives and promoting self-sufficiency.

La mission

Yamhill Community Action Partnership advocates for people in need by providing access to resources and tools to strengthen communities in Yamhill County.