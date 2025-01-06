Yad Sarah
Faire un don
Yad Sarah
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Yad Sarah
Acheter pour soutenir
Yad Sarah
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Yad Sarah
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Equipment Lending
Provides medical and rehabilitative equipment to those in need.
Oxygen Service
Offers oxygen equipment and support.
Wheelchair Transportation
Transports individuals in wheelchairs to appointments and activities.
National Emergency Alarm System
Provides emergency alert systems for vulnerable individuals.
À propos
Yad Sarah
Fondée en
1995
EIN
980151689
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
JERUSALEM ISRAEL, Invalid ZIP 00000-0000 United States
Site web
meridianhealthcare.net
Téléphone
(877)-876-9954
Adresse électronique
-
À propos
Founded in 1976, Yad Sarah is Israel's leading volunteer-staffed NGO, providing vital health and social services. With 126 branches and 7,000+ volunteers, it offers medical equipment loans, emergency services, and support to all populations, saving Israel's healthcare system billions annually.
La mission
Yad Sarah provides a vast array of social services, including elder care, home health, and medical equipment loans, support for victims of domestic violence.
Recherche d'autres organisations en
Invalid ZIP, United States
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :