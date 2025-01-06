À propos

Yad Avraham, founded in 1998, is a religious organization and synagogue in Valley Village, CA. They hope to provide a welcoming and inclusive environment for individuals of the Jewish faith. They also provide a high-level Jewish education to those who desire to learn.

La mission

YAD AVRAHAM serves the Valley Village community in California, working from 12542 Miranda St to make a positive local impact through care and support.