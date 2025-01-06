Yad Avraham
Yad Avraham
Yad Avraham
Yad Avraham
Yad Avraham
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Torah Learning
Provides high-level Jewish education through classes in Chumash, Talmud, Jewish Law, Philosophy, Character Development, and more.
Rambam Video Series
Offers a video series on Rambam, providing in-depth Torah study.
À propos
Yad Avraham
Fondée en
1998
EIN
954648073
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religious & Faith-Based > Synagogues
Adresse
12542 MIRANDA ST VALLEY VLG, California 91607-1516 United States
Site web
www.ywcaworks.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Yad Avraham, founded in 1998, is a religious organization and synagogue in Valley Village, CA. They hope to provide a welcoming and inclusive environment for individuals of the Jewish faith. They also provide a high-level Jewish education to those who desire to learn.
La mission
YAD AVRAHAM serves the Valley Village community in California, working from 12542 Miranda St to make a positive local impact through care and support.
