Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Xine:wh-ding Inc., founded in 2023, reclaims time and space for Hupa language resurgence and cultivates intergenerational healing by reconnecting people to their language, culture, and homelands.

La mission

XINEWH-DING INC is dedicated to nurturing the well-being of the Hoopa, California community, offering supportive programs and resources to help people thrive locally.