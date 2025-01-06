Xinewh-Ding
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Hupa Language Immersion Nest
A program focused on revitalizing the Hupa language for future generations through immersive learning environments.
Nohk’isdiyun Nohoł Baby Group
Baby groups that support early childhood development and language acquisition.
Internship Opportunities
Provides internship opportunities for individuals interested in contributing to language revitalization efforts.
Immersion Summer School
An immersive summer school program that fosters Hupa language learning and cultural connection.
Fondée en
2023
EIN
923018840
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organismes sans but lucratif liés au patrimoine culturel
Adresse
PO BOX 1165 HOOPA, California 95546-1165 United States
Site web
À propos
Xine:wh-ding Inc., founded in 2023, reclaims time and space for Hupa language resurgence and cultivates intergenerational healing by reconnecting people to their language, culture, and homelands.
La mission
XINEWH-DING INC is dedicated to nurturing the well-being of the Hoopa, California community, offering supportive programs and resources to help people thrive locally.
