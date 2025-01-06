Xena Project Ntx
Xena Project Ntx
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Rescue Initiative
Rescuing and rehabilitating animals abandoned in rental homes, apartment communities, and underserved areas in Texas.
À propos
Xena Project Ntx
Fondée en
2024
EIN
991212441
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Refuges pour animaux
Adresse
2100 ROSE MAY DR FORNEY, Texas 75126-6586 United States
Site web
randolphasheboroymca.com
Téléphone
(336)-625-1976
Adresse électronique
-
À propos
La mission
The Xena Project NTX is dedicated to rescuing and rehabilitating animals left behind in rental homes and apartments, providing them with medical care and finding them loving families.
