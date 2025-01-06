Xavier White Ministries
Xavier White Ministries
Xavier White Ministries
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Services caritatifs
Provides dental and medical services and supplies to underserved areas and countries through faith-based initiatives.
À propos
Xavier White Ministries
Fondée en
2023
EIN
922702243
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
200 MARTIN LUTHER KING AVE NETTLETON, Mississippi 38858-5935 United States
Site web
www.grovecityymca.org
Téléphone
Adresse électronique
-
À propos
Xavier White Ministries, founded in 2023, is a faith-based ministry providing charitable dental and medical services and supplies to underserved areas and countries. Located in Nettleton, Mississippi, the ministry aims to improve health and well-being through outreach.
La mission
Xavier White Ministries serves the Nettleton community, providing support and care from their location on Martin Luther King Ave to make a positive local impact.
