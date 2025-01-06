Ce profil n'a pas été revendiqué.

Xavier White Ministries, founded in 2023, is a faith-based ministry providing charitable dental and medical services and supplies to underserved areas and countries. Located in Nettleton, Mississippi, the ministry aims to improve health and well-being through outreach.

Xavier White Ministries serves the Nettleton community, providing support and care from their location on Martin Luther King Ave to make a positive local impact.