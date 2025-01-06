Wyoming Civic Engagement Network
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Increasing Civic Participation
Focused on boosting civic engagement and expanding voting power in Wyoming, particularly within marginalized and under-resourced communities.
À propos
Wyoming Civic Engagement Network
Fondée en
2024
EIN
933777806
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
109 E 17TH ST STE 6035 CHEYENNE, Wyoming 82001-4543 United States
Site web
www.petfinder.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La mission
The Wyoming Civic Engagement Network is focused on increasing civic participation and building the voting power necessary to win.
