Wspp
Faire un don
Wspp
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Wspp
Acheter pour soutenir
Wspp
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Wspp
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
WSPP Agreement Administration
WSPP administers a standardized power agreement facilitating energy and capacity transactions, operating reserve, imbalance, and renewable energy trading for electric wholesale market entities.
À propos
Wspp
Fondée en
1996
EIN
954566731
Type IRS 501(C)
501(c)(4)
Catégorie/Type
Santé et bien-être > Groupes de soutien > Organisations de santé mentale
Adresse
505 9TH ST NW STE 1000 WASHINGTON, District of Columbia 20004-2166 United States
Site web
moorecountyymca.com
Téléphone
(806)-935-4136
Adresse électronique
-
À propos
WSPP Inc., established in 1987, facilitates a robust wholesale electric power market. It began as an experiment for short-term power transactions, promoting market efficiency. WSPP provides a standardized power agreement, enabling members to manage power delivery and price risks, fostering liquidity.
La mission
WSPP INC is dedicated to promoting well-being and fostering healthy lifestyles for individuals and families in Washington, DC. Their work helps build a stronger, healthier community.
Recherche d'autres organisations en
District de Columbia, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :