Faire un don
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Acheter pour soutenir
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Kitchen Space Rental
Provides licensed commercial kitchens for rent by chefs, food entrepreneurs, and culinary enthusiasts.
Cooking Classes
Offers a range of cooking classes for all skill levels.
À propos
Fondée en
2023
EIN
932512577
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
16 EVERETT ST HOLLISTON, Massachusetts 01746-1783 United States
Site web
springfieldy.org
Téléphone
(413)-739-6951
Adresse électronique
-
À propos
WSK is a non-profit certified commercial kitchen for rent in Holliston, MA. They offer community cooking classes and a gathering space, cultivating innovation and fostering community.
La mission
WSK is a non-profit licensed commercial kitchen space for rent by chefs, also offering a versatile event space and community cooking classes.
