Faire un don
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Acheter pour soutenir
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Wright Warriors Program
Offers 16% discount on new Wright mower purchases for active-duty military, veterans, firefighters, and police with proof of status.
Education Insurance Program
Provides property and casualty insurance coverages and services for K-12 private independent, public, charter schools, and accredited colleges and universities.
À propos
Fondée en
2023
EIN
923039073
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
775 PALMETTOMOON RD SOUTH WEST MARIETTA, Georgia 30060-0000 United States
Site web
shaareiarazim.org
Téléphone
(845)-426-6401
Adresse électronique
À propos
La mission
WRIGHT PRICE GROUP serves Marietta, Georgia from PalmettoMoon Road, working to create positive impact for the local community. Visit shaareiarazim.org to learn more.
