Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Main Initiative
No structured programs found; please provide details about the organization's main activities to create a relevant program card.
À propos
World S Okayest Non Profit Organization
Fondée en
2023
EIN
924024651
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services aux anciens combattants
Adresse
PO BOX 350 TIFFIN, Iowa 52340-0350 United States
Site web
pbc.org
Téléphone
(650)-494-3840
Adresse électronique
À propos
La mission
Founded and operated by veterans, WONPO builds strong bonds through compassion and kinship to preserve the lives of veterans.
