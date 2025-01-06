Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

World Outreach Ministries of Marion County, founded in 2002, is a Christian 501(c)(3) public charity based in Silverton, Oregon. They provide spiritual support and guidance. Donations are tax-deductible.

La mission

World Outreach exists to impact Least Reached People groups with the Good News of Jesus Christ by establishing partnerships with the Body of Christ worldwide.