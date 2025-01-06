World Outreach Ministries Of Marion County
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Soutien missionnaire
Providing resources and support to missionaries around the world for evangelism, church planting, and discipleship.
À propos
World Outreach Ministries Of Marion County
Fondée en
2002
EIN
930700180
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
PO BOX 181 SILVERTON, Oregon 97381-0181 United States
Site web
wysrc.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
World Outreach Ministries of Marion County, founded in 2002, is a Christian 501(c)(3) public charity based in Silverton, Oregon. They provide spiritual support and guidance. Donations are tax-deductible.
La mission
World Outreach exists to impact Least Reached People groups with the Good News of Jesus Christ by establishing partnerships with the Body of Christ worldwide.
