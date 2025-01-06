World Light Community
Faire un don
World Light Community
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
World Light Community
Acheter pour soutenir
World Light Community
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
World Light Community
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Camps de jeunes
Offers youth camps with activities like English, art, and sports.
Afterschool Enrichment Programs
Provides afterschool programs to enrich the lives of children.
Feeding Centers
Runs feeding centers to combat hunger.
Soutien aux orphelins
Works with orphans to provide care and support.
À propos
World Light Community
Fondée en
2024
EIN
990688322
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
PO BOX 640152 MIAMI, Florida 33164-0152 United States
Site web
wyaitc.org
Téléphone
(307)-369-1749
Adresse électronique
À propos
World Light Community, founded in 2024, partners with communities locally, domestically, and internationally to create mission and service opportunities. Their aim is to bring light, hope and love to the world.
La mission
Community of Light's mission is to increase the Divine Light in the world for the highest and best good of all.
Recherche d'autres organisations en
Floride, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :