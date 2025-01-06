World Christian Outreach (en anglais)
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Centres de formation à l'hygiène féminine en Haïti
Permet aux femmes d'acquérir des compétences professionnelles dans les domaines de la couture, de la cuisine, de l'artisanat et de la cosmétologie afin d'obtenir un emploi ou de créer une entreprise.
Développement du leadership
Elle assure le développement du leadership, la formation et l'encouragement des pasteurs et des responsables des églises de la CWO en Haïti.
Village of Opportunity School
Offre une formation professionnelle en couture, cosmétologie et artisanat à des jeunes femmes du Burkina Faso pour leur permettre de gagner leur vie ou de créer une entreprise.
Soins aux enfants vulnérables et aux orphelins
Place les enfants orphelins ou les enfants chefs de famille dans des familles de la communauté, en les aidant à rester à l'école et à recevoir des soins.
À propos
Fondée en
1976
EIN
953027565
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
2336 CHAD CT NAPA, California 94558-5536 États-Unis
Site web
mofb.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
World Christian Outreach, fondée en 1976 par Stanton R. Herpick, se consacre à la diffusion de l'Évangile de Jésus-Christ dans le monde entier. L'organisation forme et soutient les leaders et les travailleurs chrétiens dans les pays étrangers. L'OMD initie également le développement communautaire par le biais de projets d'adduction d'eau, de construction d'églises, de cliniques médicales, d'orphelinats et d'écoles. Elle se concentre sur l'évangélisation et l'amélioration des conditions de vie.
La mission
World Christian Outreach, Inc. diffuse l'Évangile, offrant le salut du péché et la réconciliation avec Dieu, en travaillant avec des travailleurs chrétiens locaux pour faire avancer le royaume de Dieu.
