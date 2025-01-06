alimenté par 
La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, à laquelle plus de 50 000 organisations à but non lucratif font confiance.
Décoratif
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Support client 

World Christian Outreach (en anglais)

 - 
Répandre l'Évangile de Jésus-Christ.
 $
0
 élevé avec Zeffy
🎉 
 élevé avec Zeffy
💸 
 économisé en frais
Décoratif
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous souhaitez ajouter vos propres campagnes de dons?
Réclamez ce profil
DécoratifDécoratif

Événements de 

World Christian Outreach (en anglais)

Rejoignez-nous pour nos prochains événements passionnants !
Décoratif
Événement
Gala annuel de collecte de fonds
Oct
12
18:00 HEURES
12 octobre 2025
123 Main Street
Springfield, IL
Rejoignez-nous pour une soirée de célébration, de communauté et de don de soi. Cet événement nous aide à collecter des fonds essentiels pour soutenir nos programmes et nos services tout au long de l'année.
Voir l'événement
Décoratif
Loterie, tirage, 50/50
World Christian Outreach (en anglais)
 Tombola pour une cause
Jan
6
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
123 Beach Street
San Diego, Californie
Support client 
World Christian Outreach (en anglais)
 et tenter de gagner des prix intéressants - tout en contribuant à une bonne cause.
Voir l'événement
Décoratif
Encans
Appel d'offres pour le soutien 
World Christian Outreach (en anglais)
Mar
23
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
Lieu de ramassage
123 Beach Street, San Diego, CA
Des objets uniques généreusement offerts par notre communauté.
Chaque enchère gagnante contribue à financer notre mission, et chaque objet a une histoire.
Voir l'événement
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous souhaitez ajouter vos événements?
Réclamez ce profil

Acheter pour soutenir

World Christian Outreach (en anglais)

100% de vos achats soutiennent 
World Christian Outreach (en anglais)
et Zeffy n'en prend jamais une part.
Marchand

Sac fourre-tout

$12
3
 gauche !
Marchand

Sweat à capuche

$49
3
 gauche !
Marchand

Tasse

$19
3
 gauche !
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous souhaitez ajouter votre propre marchandise?
Réclamez ce profil
Décoratif

World Christian Outreach (en anglais)


Programmes et services

Programme de mentorat

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

__wf_reserved_inherit

Centres de formation à l'hygiène féminine en Haïti

Permet aux femmes d'acquérir des compétences professionnelles dans les domaines de la couture, de la cuisine, de l'artisanat et de la cosmétologie afin d'obtenir un emploi ou de créer une entreprise.

__wf_reserved_inherit

Développement du leadership

Elle assure le développement du leadership, la formation et l'encouragement des pasteurs et des responsables des églises de la CWO en Haïti.

__wf_reserved_inherit

Village of Opportunity School

Offre une formation professionnelle en couture, cosmétologie et artisanat à des jeunes femmes du Burkina Faso pour leur permettre de gagner leur vie ou de créer une entreprise.

__wf_reserved_inherit

Soins aux enfants vulnérables et aux orphelins

Place les enfants orphelins ou les enfants chefs de famille dans des familles de la communauté, en les aidant à rester à l'école et à recevoir des soins.

 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous souhaitez personnaliser la présentation de vos programmes et services ?
Réclamez ce profil

À propos

World Christian Outreach (en anglais)

Fondée en

1976

EIN

953027565

Type IRS 501(C)

501(c)(3)

Catégorie/Type

Églises

Adresse

2336 CHAD CT NAPA, California 94558-5536 États-Unis

Site web

mofb.org

Téléphone

-

Adresse électronique

-

Socials
DécoratifDécoratifDécoratifDécoratifDécoratifDécoratif
World Christian Outreach (en anglais)
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus

À propos

World Christian Outreach, fondée en 1976 par Stanton R. Herpick, se consacre à la diffusion de l'Évangile de Jésus-Christ dans le monde entier. L'organisation forme et soutient les leaders et les travailleurs chrétiens dans les pays étrangers. L'OMD initie également le développement communautaire par le biais de projets d'adduction d'eau, de construction d'églises, de cliniques médicales, d'orphelinats et d'écoles. Elle se concentre sur l'évangélisation et l'amélioration des conditions de vie.

La mission

World Christian Outreach, Inc. diffuse l'Évangile, offrant le salut du péché et la réconciliation avec Dieu, en travaillant avec des travailleurs chrétiens locaux pour faire avancer le royaume de Dieu.

 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous voulez raconter votre histoire à votre manière?
Réclamez ce profil
En savoir plus...
Décoratif

Recherche d'autres organisations en 

Californie, États-Unis

?

Découvrez des organisations à but non lucratif et des causes similaires comme 
World Christian Outreach (en anglais)

{Similaire 1}

Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}

Ville

État

Voir plus
Décoratif

Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)

Pour les donateurs
Cette organisation à but non lucratif collecte activement des fonds par l'intermédiaire de Zeffy, la seule plateforme de collecte de fonds à frais zéro.
  • 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
  • Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
  • Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Zeffy n'a jamais facturé de frais aux organisations à but non lucratif. Et nous ne le ferons jamais.
En savoir plus sur la façon dont Zeffy gagne de l'argent
Pour les organisations à but non lucratif

Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.

Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.

Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :

🐶 30 opérations de stérilisation
🍲 8 500+ repas servis
🎒 40 kits de fournitures scolaires
🚌 3 bus affrétés pour les sorties scolaires
✈️ 2 ou 3 voyages missionnaires de jeunes entièrement financés
Réclamez ce profilComment Zeffy est-il libre ?
Calculez vos pertes de redevances
Prêt à collecter des fonds sans frais?
Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !