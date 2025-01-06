World Christian Outreach (en anglais)

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Centres de formation à l'hygiène féminine en Haïti

Permet aux femmes d'acquérir des compétences professionnelles dans les domaines de la couture, de la cuisine, de l'artisanat et de la cosmétologie afin d'obtenir un emploi ou de créer une entreprise.

Développement du leadership

Elle assure le développement du leadership, la formation et l'encouragement des pasteurs et des responsables des églises de la CWO en Haïti.

Village of Opportunity School

Offre une formation professionnelle en couture, cosmétologie et artisanat à des jeunes femmes du Burkina Faso pour leur permettre de gagner leur vie ou de créer une entreprise.

Soins aux enfants vulnérables et aux orphelins

Place les enfants orphelins ou les enfants chefs de famille dans des familles de la communauté, en les aidant à rester à l'école et à recevoir des soins.

