Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Health Clinics & Nurse Education
Establishes health clinics and nurse education departments in developing countries and churches.
Scholarships for Nursing Students
Provides scholarships up to $2000 for nursing students in Southern California. Recipients must participate in WCNF activities.
À propos
Fondée en
1999
EIN
954693914
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
1946 W 147TH ST GARDENA, California 90249-3330 United States
Site web
www.wrightcountyfair.org
Téléphone
(320)-543-2111
Adresse électronique
À propos
The World Christian Nursing Foundation, founded in 1999, strives to fulfill the mission of Christianity by providing health clinics and nursing education in developing countries. Through nursing education and service, they spread the gospel of Christ to local communities and the world.
La mission
The World Christian Nursing Foundation strives to fulfill the mission of Christianity by providing health clinics in developing countries. The foundation hosts an annual meeting that brings together donors, members, and supporting organizations.
Californie, États-Unis
