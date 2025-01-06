À propos

The World Christian Nursing Foundation, founded in 1999, strives to fulfill the mission of Christianity by providing health clinics and nursing education in developing countries. Through nursing education and service, they spread the gospel of Christ to local communities and the world.

La mission

